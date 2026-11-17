Στις 30 Νοεμβρίου πρόκειται να συνεχιστεί η δίκη στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, η οποία αφορά τη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας που ενεπλάκη στο σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών. Η εξέλιξη αυτή έρχεται μετά την απόφαση του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας να απορρίψει την αίτηση εξαίρεσης που είχε υποβάλει η Μαρία Καρυστιανού για την πρόεδρο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, η οποία εκδικάζει την υπόθεση.

Η απόρριψη της αίτησης εξαίρεσης και η συνέχεια της διαδικασίας

Η διαδικασία της δίκης προχωρά κανονικά, καθώς η αίτηση εξαίρεσης που είχε υποβληθεί από τη Μαρία Καρυστιανού, αναφορικά με την πρόεδρο του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Λάρισας, απορρίφθηκε. Η αίτηση αυτή είχε εξεταστεί από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας, το οποίο αποφάσισε την απόρριψή της, επιτρέποντας έτσι την απρόσκοπτη συνέχιση της ακροαματικής διαδικασίας.

Μετά την απόρριψη της αίτησης και την εξασφάλιση της συνέχειας της δίκης, οι συνήγοροι που υποστηρίζουν την κατηγορία υπέβαλαν νέα αιτήματα. Αυτά τα αιτήματα αφορούν τον τρόπο με τον οποίο θα πραγματοποιηθεί η πραγματογνωμοσύνη από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας, επί των υλικών φορέων που έχουν κατασχεθεί. Στους φορείς αυτούς περιλαμβάνονται υπολογιστές, ένα drone και κινητά τηλέφωνα των δικαστικών πραγματογνωμόνων, τα οποία είχαν κατασχεθεί στο πλαίσιο της δίκης που είχε αναβληθεί.

Αιτήματα για τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης και ένσταση ακυρότητας

Οι συνήγοροι της υποστήριξης της κατηγορίας ζητούν η πραγματογνωμοσύνη να διενεργηθεί με βάση τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Επιπλέον, αιτούν την παρουσία των τεχνικών τους συμβούλων, καθώς και ενός εισαγγελικού λειτουργού κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής. Τα αιτήματα αυτά υποβλήθηκαν προκειμένου να διασφαλιστεί η διαφάνεια και η ορθή διεξαγωγή της πραγματογνωμοσύνης.

Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, προέκυψε και ένα άλλο σημαντικό ζήτημα. Ένας εκ των συνηγόρων υπεράσπισης των κατηγορουμένων υπέβαλε ένσταση ακυρότητας του κλητηρίου θεσπίσματος. Ο συνήγορος τόνισε, μεταξύ άλλων, λόγους αντιφατικότητας ως προς τις πράξεις που αποδίδονται στους κατηγορούμενους. Για αυτά τα δύο ζητήματα, δηλαδή τόσο για τα αιτήματα των συνηγόρων της κατηγορίας όσο και για την ένσταση ακυρότητας, ο εισαγγελέας αναμένεται να προτείνει στην επόμενη συνεδρίαση, η οποία έχει οριστεί για τις 30 Νοεμβρίου.

Το αντικείμενο της δίκης για τη διαχείριση του υλικού

Η δίκη επικεντρώνεται στη διαχείριση του βιντεοληπτικού υλικού της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Συγκεκριμένα, εξετάζεται η μη προσκόμιση των βίντεο που αφορούσαν τη φόρτωση της εμπορικής αμαξοστοιχίας στον Εμπορευματικό Σταθμό Θεσσαλονίκης. Αυτό αποτελεί ένα κεντρικό σημείο της υπόθεσης, καθώς η απουσία αυτών των βίντεο θεωρείται κρίσιμη.

Ένα άλλο σοβαρό ζήτημα που αποτελεί αντικείμενο της δίκης είναι η επανεγγραφή νέων δεδομένων στον ψηφιακό σκληρό δίσκο των καταγραφικών συστημάτων. Αυτή η επανεγγραφή φέρεται να έγινε τους πρώτους μήνες μετά το δυστύχημα, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η ανάκτηση του αρχικού υλικού. Το εν λόγω υλικό παραδόθηκε τελικά στον εφέτη ανακριτή το καλοκαίρι του 2023, αλλά η ανάκτησή του είχε ήδη καταστεί αδύνατη λόγω της επανεγγραφής.

Οι κατηγορούμενοι και οι αποδιδόμενες πράξεις

Στους κατηγορούμενους της υπόθεσης περιλαμβάνονται τρία πρόσωπα με διαφορετικές αρμοδιότητες και χρονικές περιόδους ευθύνης. Πρόκειται για τον πρόεδρο του ΟΣΕ κατά τη νύχτα του δυστυχήματος, ο οποίος διετέλεσε στη θέση αυτή από το 2020 έως το 2023. Επίσης, κατηγορείται ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ που τον διαδέχθηκε, παραμένοντας στη θέση του μέχρι το καλοκαίρι του 2025. Τέλος, κατηγορούμενος είναι και ο τότε νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Interstar Security, η οποία από το 2017 έχει αναλάβει τη φύλαξη και βιντεοεπιτήρηση του σιδηροδρομικού δικτύου του ΟΣΕ.

Οι πράξεις για τις οποίες κατηγορούνται διαφέρουν ανάλογα με τον ρόλο τους. Το στέλεχος της Interstar Security κατηγορείται για υπεξαγωγή εγγράφων κατ’ εξακολούθηση και απείθεια. Ο πρώην διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ, ο οποίος διετέλεσε από το 2023 έως το 2025, κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων άπαξ και κατ’ εξακολούθηση, καθώς και για ηθική αυτουργία στην απείθεια. Τέλος, ο πρώην πρόεδρος του ΟΣΕ, με θητεία από το 2020 έως το 2023, κατηγορείται για ηθική αυτουργία σε υπεξαγωγή εγγράφων.

Με πληροφορίες από: Topontiki