Συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση του 37χρονου Δημήτριου Δερβένη από τον Ασπρόπυργο, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 3 Οκτωβρίου του 2026. Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για το περιστατικό την Τρίτη 17 Νοεμβρίου του 2026 και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του ενήλικα, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του. Η κινητοποίηση κρίνεται επιτακτική, καθώς συντρέχουν λόγοι που θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Η εξαφάνιση και η άμεση κινητοποίηση

Ο Δημήτριος Δερβένης, ένας άνδρας 37 ετών, αγνοείται από την περιοχή του Ασπροπύργου εδώ και αρκετό καιρό. Η τελευταία φορά που δόθηκαν σημάδια ζωής από τον 37χρονο ήταν την 3η Οκτωβρίου του 2026. Έκτοτε, η οικογένειά του και οι οικείοι του τον αναζητούν χωρίς αποτέλεσμα, γεγονός που έχει προκαλέσει μεγάλη ανησυχία.

Μετά την πάροδο του χρόνου και την απουσία οποιουδήποτε νέου στοιχείου, η οικογένεια του Δημήτριου Δερβένη απευθύνθηκε στην οργάνωση «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Η επίσημη ενημέρωση για την εξαφάνιση του 37χρονου έγινε στην οργάνωση την Τρίτη 17 Νοεμβρίου του 2026. Αμέσως μετά την ενημέρωση, η οργάνωση προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες για την δημοσιοποίηση των στοιχείων του αγνοούμενου.

Το αίτημα της οικογένειας και οι λόγοι ανησυχίας

Η απόφαση για την άμεση δημοσιοποίηση των στοιχείων του Δημήτριου Δερβένη δεν ήταν τυχαία. Έγινε κατόπιν συγκεκριμένου αιτήματος της οικογένειάς του, η οποία εκφράζει σοβαρές ανησυχίες για την ασφάλειά του. Οι λόγοι που οδήγησαν σε αυτό το αίτημα είναι ιδιαίτερα σοβαροί, καθώς, όπως αναφέρεται, συντρέχουν συγκεκριμένοι παράγοντες οι οποίοι θέτουν τη ζωή του 37χρονου σε κίνδυνο.

Η οργάνωση «Το Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε υπόψη την κρισιμότητα της κατάστασης και την αγωνία των οικείων του. Για τον λόγο αυτό, ανταποκρίθηκε άμεσα στο αίτημα, δημοσιοποιώντας τα στοιχεία του Δημήτριου Δερβένη με την ελπίδα ότι η ευαισθητοποίηση του κοινού θα συμβάλει στην ταχύτερη ανεύρεσή του. Η κάθε πληροφορία, όσο μικρή κι αν φαίνεται, μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.

Τα χαρακτηριστικά του Δημήτριου Δερβένη

Για την αποτελεσματικότερη αναζήτηση και αναγνώριση του αγνοούμενου, έχουν δοθεί στη δημοσιότητα τα φυσικά του χαρακτηριστικά. Ο Δημήτριος Δερβένης έχει ύψος 1.70 μέτρα, ενώ το βάρος του υπολογίζεται στα 70 κιλά. Τα μαλλιά του είναι μαύρα, ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να τον κάνει αναγνωρίσιμο. Επιπλέον, τα μάτια του είναι καστανά.

Ένα σημείο που δυσχεραίνει τις έρευνες είναι η έλλειψη πληροφοριών σχετικά με την ενδυμασία του την ημέρα της εξαφάνισής του. Την 3η Οκτωβρίου του 2026, όταν χάθηκαν τα ίχνη του από τον Ασπρόπυργο, παραμένει άγνωστο τι ακριβώς φορούσε. Αυτή η λεπτομέρεια είναι συχνά σημαντική για τους μάρτυρες που ενδεχομένως τον έχουν δει.

Πληροφορίες και επικοινωνία για την ανεύρεση

Στο πλαίσιο των ενεργειών για τον εντοπισμό του Δημήτριου Δερβένη, το «Χαμόγελο του Παιδιού» απευθύνει θερμή έκκληση σε οποιονδήποτε πολίτη έχει οποιαδήποτε πληροφορία που μπορεί να οδηγήσει στην ανεύρεσή του. Η συμβολή του κοινού είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχή έκβαση της αναζήτησης ενός αγνοούμενου προσώπου, ειδικά όταν συντρέχουν λόγοι κινδύνου για τη ζωή του.

Όσοι διαθέτουν πληροφορίες μπορούν να επικοινωνήσουν άμεσα με την οργάνωση «Το Χαμόγελο του Παιδιού» τηλεφωνικά, καλώντας στην «Εθνική Γραμμή για τους Αγνοούμενους Ενήλικες – 1017». Η γραμμή αυτή λειτουργεί αδιαλείπτως, όλο το 24ωρο, για την υποδοχή κλήσεων. Εναλλακτικά, οι πληροφορίες μπορούν να δοθούν σε οποιοδήποτε Αστυνομικό Τμήμα της χώρας, ενώ υπάρχει και η δυνατότητα χρήσης της εφαρμογής Missing Alert app, η οποία προσφέρει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση και τη δυνατότητα παροχής στοιχείων.

Με πληροφορίες από: Newsit