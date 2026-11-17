Η Ανθή Βούλγαρη απουσίασε από την εκπομπή της λόγω του ιού Κοξάκι στον γιο της

Η Ανθή Βούλγαρη απουσίασε από τα τηλεοπτικά της καθήκοντα στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA» για δύο συνεχόμενες ημέρες. Ο λόγος της απουσίας της έγινε γνωστός μέσω ανάρτησης του συζύγου της, Κώστα Κωνσταντινίδη. Ο 1,5 έτους γιος τους, Μάριος, νοσεί από τον ιό Κοξάκι, γεγονός που κράτησε τη δημοφιλή παρουσιάστρια μακριά από την τηλεόραση.

Η απουσία από την «Κοινωνία ώρα MEGA»

Τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου 2026, η Ανθή Βούλγαρη δεν βρέθηκε στη θέση της στην εκπομπή «Κοινωνία ώρα MEGA». Ο συμπαρουσιαστής της, Ιορδάνης Χασαπόπουλος, ενημέρωσε το τηλεοπτικό κοινό για την απουσία της, δηλώνοντας στην έναρξη της εκπομπής πως ένα έκτακτο γεγονός την κράτησε μακριά.

«Όπως βλέπετε, μόνος μου σήμερα… Την Ανθή Βούλγαρη ένα έκτακτο γεγονός σήμερα την κράτησε μακριά μας. Ελπίζουμε όλα να είναι καλά και να είναι στη συνέχεια μαζί», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά ο Ιορδάνης Χασαπόπουλος. Η απουσία της παρουσιάστριας συνεχίστηκε και την επόμενη ημέρα, την Τρίτη, με τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο να σχολιάζει ξανά την απουσία της λέγοντας: «Όπως βλέπετε και σήμερα πάλι μόνος είμαι».

Η αποκάλυψη του Κώστα Κωνσταντινίδη για την υγεία του γιου τους

Την Τρίτη, μία ημέρα μετά την πρώτη απουσία της Ανθής Βούλγαρη, ο σύζυγός της, Κώστας Κωνσταντινίδης, προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο γνωστός μουσικός δημοσίευσε μία τρυφερή φωτογραφία με τον 1,5 έτους γιο τους, Μάριο, αποκαλύπτοντας την κατάσταση της υγείας του μικρού.

Στη λεζάντα της φωτογραφίας, ο Κώστας Κωνσταντινίδης έγραψε: «Κοιμίζοντας το μικρό μου κοξάκι. Περαστικά μας», γνωστοποιώντας έτσι ότι το αγοράκι νοσεί από τον ιό Κοξάκι. Η ανάρτηση αυτή εξήγησε τον λόγο που η δημοφιλής παρουσιάστρια αναγκάστηκε να παραμείνει εκτός των τηλεοπτικών της καθηκόντων, προκειμένου να βρίσκεται δίπλα στο παιδί της.

Τι είναι ο ιός Κοξάκι

Ο ιός Κοξάκι, όπως αναφέρθηκε από τον Κώστα Κωνσταντινίδη, είναι ένας συνηθισμένος εντεροϊός. Αυτός ο ιός είναι γνωστό ότι προσβάλλει κυρίως βρέφη και παιδιά, καθιστώντας τον Μάριο ένα από τα πολλά παιδιά που μπορούν να επηρεαστούν από αυτόν.

Πρόκειται για μια κοινή ιογενή λοίμωξη που απαιτεί φροντίδα και ανάπαυση για την ανάρρωση. Η αποκάλυψη αυτή έδωσε σαφήνεια σχετικά με το έκτακτο γεγονός που είχε κρατήσει την Ανθή Βούλγαρη μακριά από την εκπομπή της.

Πρόσφατη οικογενειακή απόδραση στο Σινεβρό Αχαΐας

Πριν από το περιστατικό με την υγεία του γιου της, η Ανθή Βούλγαρη είχε πραγματοποιήσει μία μικρή απόδραση μαζί με τον Μάριο. Είχε επιλέξει να επισκεφθεί το Σινεβρό Αχαΐας, έναν προορισμό που βρίσκεται μόλις 2,5 ώρες μακριά από την Αθήνα.

Η παρουσιάστρια είχε μοιραστεί την εμπειρία της με τους διαδικτυακούς της φίλους, αναρτώντας φωτογραφίες και σχολιάζοντας την «Halloween εκδρομούλα». Είχε αναφέρει ότι ο Μάριος ενθουσιάστηκε με την επίσκεψη και είχε δώσει μια συμβουλή σε άλλες μητέρες που επιθυμούν να βρουν ένα μέρος για να «ξαμολήσουν» τα μικρά τους. Επίσης, είχε σημειώσει ότι σε λίγες ημέρες το Σινεβρό θα στολιζόταν χριστουγεννιάτικα.

Με πληροφορίες από: Newsit