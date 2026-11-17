Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ εξέδωσε επίσημη ανακοίνωση, εκφράζοντας τη βαθιά θλίψη και την έντονη οργή της για τον βανδαλισμό του μνημείου του αδικοχαμένου οπαδού της, Νάσου Κωνσταντίνου. Το περιστατικό έλαβε χώρα στην οδό Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, προκαλώντας την άμεση αντίδραση του «Δικεφάλου του Βορρά».

Στην ανακοίνωσή της, η ασπρόμαυρη ΠΑΕ κάνει λόγο για μια αποτρόπαια πράξη, δίχως καμία δικαιολογία, τονίζοντας την έλλειψη σεβασμού προς τη μνήμη ενός παιδιού που έχασε τη ζωή του από την τυφλή οπαδική βία.

Η ανακοίνωση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ σε σκληρή γλώσσα

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα στην επίσημη τοποθέτησή του, υπογραμμίζοντας πως «Τα αρρωστημένα μυαλά δεν έχουν ούτε όρια ούτε ντροπή». Η ανακοίνωση καταδικάζει απερίφραστα τον βανδαλισμό, επισημαίνοντας την ασέβεια που επιδείχθηκε απέναντι στη μνήμη του Νάσου Κωνσταντίνου.

Συνεχίζοντας, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ τόνισε ότι «Κάποιοι δεν σέβονται ούτε τη μνήμη ενός παιδιού που έχασε τη ζωή του από την τυφλή οπαδική βία». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει το μέγεθος της προσβολής και την έλλειψη ηθικών φραγμών εκ μέρους των δραστών. Η ΠΑΕ διαμήνυσε πως η μνήμη του Νάσου θα παραμείνει άθικτη, όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν να αποδείξουν «πόσο άρρωστα είναι τα μυαλά τους».

Ο βανδαλισμός του μνημείου στη Θεσσαλονίκη

Ο βανδαλισμός του μνημείου του Νάσου Κωνσταντίνου συνιστά μια πράξη που η ΠΑΕ ΠΑΟΚ χαρακτήρισε ως «αποτρόπαια» και για την οποία «δεν χωρά καμία δικαιολογία». Οι εικόνες που προέκυψαν από το σημείο, στην οδό Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, δεν τιμούν κανέναν, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για την έλλειψη σεβασμού που επιδείχθηκε, τονίζοντας ότι τέτοιες ενέργειες δεν έχουν θέση σε μια πολιτισμένη κοινωνία. Το περιστατικό αυτό αποτελεί μια θλιβερή υπενθύμιση της τυφλής οπαδικής βίας και των συνεπειών της.

Ποιος ήταν ο Νάσος Κωνσταντίνου

Ο Νάσος Κωνσταντίνου ήταν ένας αδικοχαμένος οπαδός του «Δικεφάλου του Βορρά», ο οποίος έφυγε βίαια από τη ζωή το 2017. Ο θάνατός του επήλθε μετά από ένα οπαδικό επεισόδιο, γεγονός που καθιστά το μνημείο του έναν τόπο μνήμης και φόρου τιμής για την τραγική απώλεια.

Το μνημείο αποτελεί ένα σύμβολο για τους οπαδούς του ΠΑΟΚ και όχι μόνο, υπενθυμίζοντας τις συνέπειες της οπαδικής βίας. Η προσπάθεια βανδαλισμού του πλήττει όχι μόνο την οικογένεια και τους φίλους του Νάσου, αλλά και το σύνολο της φίλαθλης κοινότητας που επιθυμεί την εξάλειψη τέτοιων φαινομένων.

Άμεση αποκατάσταση των ζημιών και μήνυμα για το μέλλον

Μετά τον βανδαλισμό, η ΠΑΕ ΠΑΟΚ προέβη σε άμεσες ενέργειες για την αποκατάσταση των ζημιών που υπέστη το μνημείο του Νάσου Κωνσταντίνου. Η εικόνα ντροπής που επικρατούσε αρχικά στο σημείο αποτελεί πλέον παρελθόν, καθώς το μνημείο έχει καθαριστεί και αποκατασταθεί πλήρως.

Το σημείο, το οποίο αποτελεί φόρο τιμής στον αδικοχαμένο οπαδό, έχει επανέλθει στην αρχική του κατάσταση. Η ασπρόμαυρη ΠΑΕ εξέφρασε την ευχή να μην συμβεί κάτι ανάλογο στο εγγύς μέλλον, στέλνοντας ένα σαφές μήνυμα κατά της οπαδικής βίας και της ασέβειας. Η ανακοίνωση κλείνει με το συγκινητικό μήνυμα: «Νάσο δεν σε ξεχνάμε!».

Με πληροφορίες από: Athletiko