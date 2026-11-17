Με τη μεγάλη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία κορυφώνονται σήμερα, 17 Νοεμβρίου, οι εκδηλώσεις μνήμης για τη συμπλήρωση 53 χρόνων από την Εξέγερση του Πολυτεχνείου το 1973. Η αιματοβαμμένη σημαία, σύμβολο του αντιδικτατορικού αγώνα, βρίσκεται επικεφαλής της πορείας, η οποία ξεκίνησε περίπου στις 15:30. Η Αθήνα βρίσκεται υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας, ενώ σημειώθηκαν και περιστατικά έντασης στο κέντρο της πόλης.

Η πορεία με την αιματοβαμμένη σημαία

Το μπλοκ της ΠΑΣΠ, το οποίο μεταφέρει κάθε χρόνο την ιστορική σημαία, ξεκίνησε από τη συμβολή των οδών Ιπποκράτους και Ακαδημίας. Αρχικά, κατευθύνθηκε προς το Πολυτεχνείο προκειμένου να αποτίσει φόρο τιμής στους νεκρούς της εξέγερσης. Φτάνοντας στην πύλη του ιστορικού κτιρίου επί της Πατησίων, μέλη της νεολαίας του ΠΑΣΟΚ άνοιξαν την αιματοβαμμένη σημαία και, αφού απέτισαν φόρο τιμής, τέθηκαν επικεφαλής της πορείας.

Οι φοιτητικοί σύλλογοι, οι οργανώσεις και οι νεολαίες των κομμάτων, κρατώντας τα πανό τους και φωνάζοντας συνθήματα, κινήθηκαν προς τα διαφορετικά σημεία προσυγκέντρωσής τους στο κέντρο της Αθήνας. Η πορεία έχει ως τελικό προορισμό την αμερικανική πρεσβεία, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη της εξέγερσης και τον συμβολισμό της.

Εκδηλώσεις μνήμης στο ιστορικό συγκρότημα

Οι εκδηλώσεις για την επέτειο ξεκίνησαν από νωρίς το πρωί, με τις πύλες του ιστορικού συγκροτήματος της οδού Πατησίων να ανοίγουν στις 09:00 και να παραμένουν ανοιχτές έως τις 13:00. Λίγο μετά τις 13:15, οι πύλες έκλεισαν, σηματοδοτώντας την ολοκλήρωση των εορταστικών εκδηλώσεων εντός του ιδρύματος και την έναρξη της διαδικασίας για την εκκίνηση της πορείας.

Πλήθος κόσμου, πολίτες κάθε ηλικίας, απέτισαν φόρο τιμής στους αγωνιστές του Πολυτεχνείου. Με λουλούδια, στεφάνια, παιδικές ζωγραφιές και συγκινητικά μηνύματα, κράτησαν ζωντανή τη μνήμη της εξέγερσης. Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία μικρών παιδιών, τα οποία επισκέφθηκαν το Πολυτεχνείο μαζί με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους, αφήνοντας στον προαύλιο χώρο ζωγραφιές, γράμματα και χειροποίητες κατασκευές. Αρκετοί εκπαιδευτικοί επέλεξαν φέτος να μεταφέρουν τη σχολική γιορτή στον ιστορικό χώρο, προσφέροντας στους μαθητές ένα ξεχωριστό βίωμα. Οι εκδηλώσεις περιλάμβαναν επίσης το καθιερωμένο προσκλητήριο των νεκρών.

Μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Στην Αθήνα, περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί βρίσκονται επί ποδός, αναπτυγμένοι σε κομβικά σημεία της πρωτεύουσας, μεταξύ άλλων και γύρω από το Πολυτεχνείο. Αυξημένα μέτρα ασφαλείας και έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις έχουν τεθεί σε ισχύ, τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων και της πορείας.

Σταδιακά διακόπτεται η κυκλοφορία σε δρόμους του κέντρου της Αθήνας, επηρεάζοντας την κίνηση των οχημάτων. Παράλληλα, έχουν υπάρξει τροποποιήσεις και στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Από τις 14:00, τρεις σταθμοί του Μετρό έκλεισαν για το κοινό, στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας και των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων.

Επεισόδια και προσαγωγές στο κέντρο της Αθήνας

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών προελέγχων ενόψει της καθιερωμένης πορείας, σημειώθηκε ένταση στο κέντρο της Αθήνας. Μία γυναίκα ειδικός φρουρός τραυματίστηκε στο κεφάλι από πέτρα, στη συμβολή των οδών Τρικούπη και Φειδίου. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η αστυνομικός δεν φαίνεται να αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Επίσης, στη συμβολή των οδών Σοφοκλέους και Πεσμαζόγλου, αστυνομικοί δέχθηκαν επίθεση κατά τη διάρκεια προελέγχου, χωρίς ωστόσο να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός. Στο πλαίσιο των προληπτικών ελέγχων, η ΕΛ.ΑΣ. έχει προχωρήσει σε επτά προσαγωγές. Οι προσαχθέντες περιλαμβάνουν πέντε Έλληνες υπηκόους και δύο αλλοδαπούς, έναν άνδρα και μία γυναίκα.

Συγκεκριμένα, ο αλλοδαπός άνδρας φέρεται να είχε στην κατοχή του γάντια και μάσκα και αρνήθηκε να υποβληθεί σε έλεγχο, ενώ η αλλοδαπή γυναίκα δεν διέθετε έγγραφα ταυτοποίησης και έφερε κουκούλα τύπου full face. Από τους Έλληνες που προσήχθησαν, ένας φέρεται να παραβίαζε περιοριστικούς όρους που του είχαν επιβληθεί για προηγούμενη εμπλοκή σε επεισόδια, ενώ ένας δεύτερος είχε στην κατοχή του τρεις σωλήνες και γάντια. Δύο ακόμη άτομα προσήχθησαν, καθώς ο ένας εξ αυτών έφερε μαχαίρι. Η έβδομη προσαγωγή αφορά επίσης Έλληνα, ο οποίος είχε στην κατοχή του πολυεργαλείο με μαχαίρι και αναμένεται να οδηγηθεί στην Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Ρατσιστικής και Εξτρεμιστικής Βίας (ΥΑΡΕΒ).

Κινητοποιήσεις και στη Θεσσαλονίκη

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις πραγματοποιούνται και στη Θεσσαλονίκη, όπου το απόγευμα έχει προγραμματιστεί πορεία προς το αμερικανικό προξενείο. Τα μέτρα ασφαλείας είναι και εκεί αυξημένα, με τις αρχές να βρίσκονται σε ετοιμότητα για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων μνήμης.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis