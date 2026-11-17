Αρκετοί επιβάτες, καθώς και μέλη του πληρώματος της αεροπορικής εταιρείας JetBlue, υπέστησαν τραυματισμούς το πρωί της Τρίτης. Το περιστατικό συνέβη όταν η πτήση τους αντιμετώπισε ισχυρές αναταράξεις κατά τη διάρκεια της πορείας της προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Φορτ Λόντερντεϊλ-Χόλιγουντ, το οποίο βρίσκεται στην πολιτεία της Φλόριντα. Οι πληροφορίες για τους τραυματισμούς δόθηκαν από επίσημους αξιωματούχους.

Το περιστατικό των αναταράξεων εν πτήσει

Η πτήση της JetBlue βρισκόταν καθ’ οδόν προς τον προορισμό της, το Διεθνές Αεροδρόμιο Φορτ Λόντερντεϊλ-Χόλιγουντ στη Φλόριντα, όταν εκδηλώθηκαν οι ισχυρές αναταράξεις. Οι συνθήκες αυτές οδήγησαν στον τραυματισμό αρκετών ατόμων που επέβαιναν στο αεροσκάφος, τόσο επιβατών όσο και μελών του πληρώματος.

Το συμβάν αυτό προκάλεσε την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών, οι οποίες ενημερώθηκαν για την κατάσταση και έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για την υποδοχή της πτήσης. Οι αναταράξεις αποτελούν ένα φαινόμενο που μπορεί να προκαλέσει δυσφορία και, σε ορισμένες περιπτώσεις, τραυματισμούς, όπως συνέβη και σε αυτή την περίπτωση.

Ασφαλής προσγείωση και άμεση κινητοποίηση

Παρά τις αναταράξεις και τους τραυματισμούς, το αεροσκάφος κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια στο Διεθνές Αεροδρόμιο Φορτ Λόντερντεϊλ-Χόλιγουντ. Η προσγείωση πραγματοποιήθηκε περίπου στις 6:58 π.μ., σύμφωνα με τις αναφορές των αξιωματούχων.

Μετά την προσγείωση, το αεροσκάφος κατευθύνθηκε προς τον τερματικό σταθμό 3 του αεροδρομίου. Εκεί, το προσωπικό της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Σερίφη του Μπρόουαρντ βρισκόταν ήδη σε πλήρη ετοιμότητα. Σκοπός της παρουσίας τους ήταν η άμεση αξιολόγηση όλων των ατόμων που ανέφεραν τραυματισμούς ή χρειάζονταν ιατρική εξέταση.

Αξιολόγηση τραυματιών και άρνηση μεταφοράς

Κατά την άφιξη των σωστικών συνεργείων, το προσωπικό της πυροσβεστικής υπηρεσίας εντόπισε πέντε άτομα. Αυτά τα άτομα είτε ανέφεραν συγκεκριμένους τραυματισμούς είτε κρίθηκε απαραίτητο να υποβληθούν σε αξιολόγηση για την κατάσταση της υγείας τους μετά τις αναταράξεις.

Σύμφωνα με την αναφορά της μονάδας, οι τραυματίες επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος που αξιολογήθηκαν, αρνήθηκαν τη μεταφορά τους σε νοσοκομεία της ευρύτερης περιοχής. Αυτό σημαίνει ότι, παρότι υπήρξαν τραυματισμοί, δεν κρίθηκε αναγκαία η περαιτέρω νοσηλεία τους σε κάποια ιατρική μονάδα.

Κατάσταση του αεροσκάφους μετά το συμβάν

Σχετικά με την κατάσταση του αεροσκάφους της JetBlue μετά το περιστατικό των αναταράξεων, οι αρχές προχώρησαν σε έλεγχο. Από τους ελέγχους αυτούς, δεν υπήρξαν αναφορές για οποιεσδήποτε δομικές ζημιές στο αεροσκάφος.

Αυτό υποδηλώνει ότι, παρά την ένταση των αναταράξεων που προκάλεσαν τραυματισμούς στους επιβαίνοντες, το ίδιο το αεροσκάφος δεν υπέστη φθορές στην κατασκευή του, διασφαλίζοντας την ασφαλή προσγείωσή του.

Με πληροφορίες από: Topontiki