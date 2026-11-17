Το συρίγγιο πρωκτού είναι μια παθολογική δίοδος που συνδέει το εσωτερικό του πρωκτικού σωλήνα με το δέρμα γύρω από τον πρωκτό. Η κατάσταση αυτή αναπτύσσεται συχνότερα μετά από ένα περιεδρικό απόστημα και μπορεί να προκαλέσει επαναλαμβανόμενες εκκρίσεις, ερεθισμό ή ενόχληση στην περιοχή. Η οριστική επούλωση του συριγγίου απαιτεί στις περισσότερες περιπτώσεις χειρουργική αντιμετώπιση, καθώς σπάνια επουλώνεται μόνο του.

Τι είναι το συρίγγιο πρωκτού και πώς δημιουργείται

Όπως εξηγεί ο κ. Δημήτριος Μουσιώλης, Γενικός Χειρουργός – Πρωκτολόγος και Διευθυντής της Δ’ Χειρουργικής Κλινικής Metropolitan General, «το περιεδρικό συρίγγιο είναι ένας μικρός πόρος που δημιουργείται ανάμεσα στον πρωκτικό σωλήνα και την επιφάνεια του δέρματος». Η δημιουργία του συνδέεται κατά κύριο λόγο με φλεγμονή μικρών αδένων του πρωκτού.

Αυτή η φλεγμονή μπορεί να οδηγήσει στη δημιουργία αποστήματος, δηλαδή σε συλλογή πύου. Ακόμη και μετά την παροχέτευση του αποστήματος, είναι πιθανό να παραμείνει μια δίοδος που επικοινωνεί με το δέρμα, η οποία αποτελεί το συρίγγιο. Η έγκαιρη και σωστή διάγνωση είναι απαραίτητη για την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας.

Σπανιότερες αιτίες και η διάκριση από το απόστημα

Πέρα από τη συνηθισμένη αιτία της φλεγμονής των πρωκτικών αδένων, τα συρίγγια μπορεί σπανιότερα να συνδέονται με άλλες καταστάσεις. Ο κ. Μουσιώλης συμπληρώνει ότι «τα συρίγγια συνδέονται με τη νόσο του Crohn, προηγούμενες επεμβάσεις ή άλλες παθήσεις». Ο εντοπισμός της συγκεκριμένης αιτίας αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της συνολικής ιατρικής αξιολόγησης του ασθενούς.

Είναι σημαντικό να γίνει διάκριση μεταξύ του περιεδρικού αποστήματος και του συριγγίου. Το περιεδρικό απόστημα είναι μια οξεία συλλογή πύου που εκδηλώνεται συνήθως με πόνο, διόγκωση και ενίοτε πυρετό. Αντίθετα, το συρίγγιο αποτελεί τη δίοδο που μπορεί να παραμείνει μετά την υποχώρηση του αποστήματος. Οι δύο καταστάσεις συνδέονται, αλλά δεν είναι ταυτόσημες και δεν εμφανίζονται πάντοτε μαζί.

Τα συμπτώματα και η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης

Τα συμπτώματα που συνοδεύουν το συρίγγιο πρωκτού ποικίλλουν ανάλογα με τη θέση και τη δραστηριότητά του. Συχνότερα παρατηρούνται επαναλαμβανόμενες εκκρίσεις, ερεθισμός ή ενόχληση στην περιοχή γύρω από τον πρωκτό. Ωστότε, η παρουσία πυρετού, έντονου πόνου ή αυξανόμενου οιδήματος μπορεί να υποδηλώνει την ύπαρξη αποστήματος και απαιτεί άμεση ιατρική εκτίμηση.

Δεν σημαίνει, ωστόσο, ότι κάθε ενόχληση στην περιοχή οφείλεται σε συρίγγιο. Η έγκαιρη και σωστή διάγνωση επιτρέπει την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας, με βασικό στόχο την επούλωση του συριγγίου και τη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των σφιγκτήρων.

Διαφορετικοί τύποι συριγγίων και ο στόχος της θεραπείας

Δεν έχουν όλα τα συρίγγια την ίδια ανατομία, γεγονός που επηρεάζει σημαντικά την προσέγγιση της θεραπείας. Ο κ. Μουσιώλης επισημαίνει ότι «ορισμένα διατρέχουν επιφανειακούς ιστούς, ενώ άλλα περνούν μέσα από ή γύρω από τους σφιγκτηριακούς μυς». Η διάκριση ανάμεσα σε απλά και σύνθετα συρίγγια είναι καθοριστική για τον σχεδιασμό της θεραπείας.

Ο πρωταρχικός στόχος της θεραπείας δεν είναι μόνο να κλείσει η παθολογική δίοδος, αλλά και να προστατευτεί ο μηχανισμός εγκράτειας του ασθενούς. Για τον λόγο αυτό, η θεραπευτική απόφαση βασίζεται σε μια σειρά παραγόντων, όπως η θέση του συριγγίου, η συμμετοχή των σφιγκτήρων, το ιατρικό ιστορικό και οι εξατομικευμένες ανάγκες κάθε ασθενούς.

Η αναγκαιότητα της χειρουργικής αντιμετώπισης

Στις περισσότερες περιπτώσεις, το συρίγγιο πρωκτού δεν επουλώνεται οριστικά από μόνο του και καθίσταται αναγκαία η χειρουργική αντιμετώπιση. Η φαρμακευτική αγωγή μπορεί να έχει υποστηρικτικό ρόλο, αλλά δεν αποτελεί συνήθως οριστική λύση για την πλήρη επούλωση της παθολογικής διόδου.

Όταν υπάρχει ενεργό απόστημα, η προτεραιότητα είναι συνήθως η έγκαιρη χειρουργική παροχέτευση. Στη συνέχεια, αξιολογείται εάν υπάρχει συρίγγιο και ποια θεραπευτική προσέγγιση είναι η πλέον κατάλληλη για την οριστική του αντιμετώπιση, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα ανατομικά και κλινικά δεδομένα.

Με πληροφορίες από: Topontiki