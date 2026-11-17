Μια πολύμηνη επιχείρηση των υπηρεσιών ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας οδήγησε στην αποκάλυψη ενός δικτύου που φέρεται να προετοίμαζε δολοφονική επίθεση στην Ελλάδα. Το σχέδιο, σύμφωνα με τις αρχές, εκπονήθηκε κατόπιν εντολών ιρανού υπηκόου, με τη συνεργασία της ελληνικής ΕΥΠ και άλλων ξένων υπηρεσιών πληροφοριών. Έξι άτομα έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο των αρχών, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί συλλήψεις τόσο στη Βόρεια Μακεδονία όσο και στην Ελλάδα.

Η αποκάλυψη του δικτύου και η διεθνής συνεργασία

Οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας αποκάλυψαν ένα δίκτυο με διασυνδέσεις στον χώρο του οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο φέρεται να προετοίμαζε δολοφονική επίθεση στην Ελλάδα. Η υπόθεση αυτή προέκυψε έπειτα από μια πολύμηνη επιχείρηση των υπηρεσιών ασφαλείας της γειτονικής χώρας. Στην επιχείρηση αυτή συμμετείχαν ενεργά και η ελληνική ΕΥΠ, καθώς και άλλες ξένες υπηρεσίες πληροφοριών, υπογραμμίζοντας τη διεθνή διάσταση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας, έξι άτομα φέρονται να συμμετείχαν στο συγκεκριμένο δίκτυο. Τα πρόσωπα αυτά είχαν αναλάβει προπαρασκευαστικές και υποστηρικτικές ενέργειες, οι οποίες αφορούσαν την επίθεση σε βάρος ενός συγκεκριμένου προσώπου στην ελληνική επικράτεια. Η ταυτότητα του στόχου δεν έχει δημοσιοποιηθεί από τις αρχές, ενώ δεν έχουν δοθεί περισσότερες λεπτομέρειες για τον ακριβή τόπο και χρόνο που σχεδιαζόταν να πραγματοποιηθεί η ενέργεια.

Ο ρόλος του ιρανού υπηκόου και οι διασυνδέσεις

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο ιρανός υπήκοος Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ, ο οποίος φέρεται να διαδραμάτιζε κεντρικό ρόλο στην υπόθεση. Σύμφωνα με την Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας, ο Μαβανέχ φέρεται να έδινε απευθείας οδηγίες στα μέλη του δικτύου που προετοίμαζε την επίθεση. Οι υπηρεσίες ασφαλείας τον συνδέουν με πρόσωπα που φέρονται να συνεργάζονται με τις ιρανικές υπηρεσίες πληροφοριών και ασφάλειας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι αναφορές στις επαφές του Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ με τον Νατζί Σαρίφι Ζιντάστι. Οι αρχές της Βόρειας Μακεδονίας περιγράφουν τον Ζιντάστι ως βαρόνο των ναρκωτικών, ο οποίος φέρεται να έχει διασυνδέσεις σε δίκτυα που συνδέονται με το Ιράν. Αυτές οι διασυνδέσεις υποδηλώνουν ένα ευρύτερο πλαίσιο οργανωμένου εγκλήματος με διεθνείς προεκτάσεις.

Οι εγκληματικές δομές και ο συντονισμός

Ο διευθυντής της Εθνικής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Βόρειας Μακεδονίας, Μπόγιαν Χριστόφσκι, ανέφερε ότι τα μέλη του δικτύου είχαν ενταχθεί σε εγκληματικές δομές της χώρας. Όπως υποστήριξε ο κ. Χριστόφσκι, τα μέλη αυτά ενεργούσαν βάσει των οδηγιών που λάμβαναν από τον ιρανό υπήκοο. Ο Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ είχε, σύμφωνα με τον διευθυντή, τον κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό της επιχείρησης.

Οι συνεργάτες του Μαβανέχ αναλάμβαναν την απαραίτητη προετοιμασία και την υλικοτεχνική υποστήριξη για την εκτέλεση του σχεδίου. Αυτό υποδηλώνει μια δομημένη και οργανωμένη προσέγγιση στην προετοιμασία της επίθεσης, με σαφείς ρόλους και αρμοδιότητες για κάθε μέλος του δικτύου.

Μυστικές συναντήσεις και ανταλλαγή πληροφοριών

Ένα από τα στοιχεία που ξεχώρισαν στην έρευνα των αρχών ήταν οι μυστικές συναντήσεις των εμπλεκομένων προσώπων. Οι συναντήσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν σε τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων αναφέρεται και το Ιράν. Οι τοποθεσίες των συναντήσεων υποδηλώνουν την προσπάθεια για διακριτικότητα και την επιδίωξη απόκρυψης των δραστηριοτήτων του δικτύου.

Σύμφωνα με τις αρχές, μέσα από την ανταλλαγή πληροφοριών με ξένες υπηρεσίες, αποκαλύφθηκε ο τρόπος επικοινωνίας και συντονισμού των μελών του δικτύου. Παράλληλα, έγινε δυνατή η διαλεύκανση των σχέσεων που είχαν τα μέλη με τον φερόμενο ως βασικό οργανωτή της επιχείρησης, τον ιρανό υπήκοο Εντρίς Τζαχανγκίρι Μαβανέχ.

Η εξέλιξη της επιχείρησης και οι συλλήψεις

Η επιχείρηση των υπηρεσιών ασφαλείας, η οποία οδήγησε στην αποκάλυψη του δικτύου, είχε ξεκινήσει στις αρχές του 2026. Η διάρκειά της ήταν περίπου δέκα μήνες, γεγονός που καταδεικνύει την πολυπλοκότητα και την έκταση των ερευνών που διεξήχθησαν. Στην υπόθεση συμμετείχαν η Εθνική Υπηρεσία Ασφαλείας και το υπουργείο Εσωτερικών της Βόρειας Μακεδονίας, σε στενή συνεργασία με την ελληνική ΕΥΠ και άλλες συνεργαζόμενες υπηρεσίες.

Για την επιχείρηση έχουν τεθεί στο μικροσκόπιο συνολικά έξι πρόσωπα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Μακεδονίας, τέσσερα από αυτά συνελήφθησαν στη χώρα. Ένα ακόμη άτομο συνελήφθη στην Ελλάδα, ενώ το έκτο πρόσωπο δεν έχει εντοπιστεί μέχρι στιγμής και αναζητείται από τις αρχές. Οι συλλήψεις αυτές αποτελούν το αποτέλεσμα της συντονισμένης δράσης των εμπλεκόμενων υπηρεσιών.

Με πληροφορίες από: Gazzetta