Οι πύλες του ιστορικού συγκροτήματος του Πολυτεχνείου στην Αθήνα έκλεισαν λίγα λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι της Τρίτης 17 Νοεμβρίου 2026. Από νωρίς το πρωί, πλήθος πολιτών κάθε ηλικίας προσήλθε στον χώρο για να τιμήσει τους αγωνιστές της εξέγερσης του 1973, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη της 53ης επετείου. Την ίδια ώρα, ξεκίνησαν οι πρώτες συγκεντρώσεις φοιτητικών συλλόγων, με τις εκδηλώσεις να κορυφώνονται το απόγευμα με την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Η προσέλευση στο ιστορικό συγκρότημα

Το ιστορικό συγκρότημα της Πατησίων αποτέλεσε και φέτος σημείο αναφοράς της επετείου, με την προσέλευση του κόσμου να είναι συνεχής από τις πρωινές ώρες. Πολίτες κάθε ηλικίας απέτισαν φόρο τιμής στους αγωνιστές του Πολυτεχνείου, αφήνοντας λουλούδια, στεφάνια, παιδικές ζωγραφιές και συγκινητικά μηνύματα στον προαύλιο χώρο.

Ιδιαίτερα συγκινητική ήταν η παρουσία μικρών παιδιών, τα οποία επισκέφθηκαν το Πολυτεχνείο μαζί με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους. Μεταξύ αυτών ήταν παιδιά από το 6ο Νηπιαγωγείο Λιοσίων, που έφεραν τις δικές τους κατασκευές, καθώς και μαθητές από σχολεία του Δήμου Πεντέλης, οι οποίοι άφησαν γράμματα. Αρκετοί εκπαιδευτικοί επέλεξαν φέτος να μεταφέρουν τη σχολική γιορτή στον ιστορικό χώρο, προσφέροντας στους μαθητές ένα ξεχωριστό μάθημα ιστορίας για την εξέγερση των φοιτητών και τον αγώνα κατά της δικτατορίας.

Οι συγκεντρώσεις και η μεγάλη πορεία

Οι φοιτητικοί σύλλογοι είχαν απευθύνει κάλεσμα για προσυγκέντρωση έξω από το Πολυτεχνείο στη μία το μεσημέρι. Οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία στην Αθήνα, η οποία αναμένεται να ξεκινήσει το απόγευμα.

Συγκεκριμένα, στις 16:30 έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση στα Προπύλαια, από όπου θα ξεκινήσει η μεγάλη πορεία. Όπως κάθε χρόνο, θα προηγηθεί η ξεχωριστή πορεία του μπλοκ της ΠΑΣΠ, το οποίο θα φέρει την αιματοβαμμένη σημαία του Πολυτεχνείου.

Εκδηλώσεις μνήμης και κατάληψη κτιρίων

Οι εκδηλώσεις του τριημέρου πραγματοποιήθηκαν στους εξωτερικούς χώρους του συγκροτήματος. Τα κτίρια του Πολυτεχνείου παρέμειναν κλειστά, κατόπιν απόφασης των πρυτανικών αρχών. Ωστόσο, το κτίριο Γκίνη και τμήμα του κτιρίου Τοσίτσα τελούν υπό κατάληψη από ομάδες φοιτητικών παρατάξεων.

Μετά την ολοκλήρωση της προσέλευσης του κοινού, ακολουθεί η καθιερωμένη εκδήλωση μνήμης, κεκλεισμένων των θυρών, από τους φορείς που συγκροτούν την επιτροπή εορτασμού. Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης, πραγματοποιείται το προσκλητήριο των νεκρών της εξέγερσης από εκπρόσωπο του Συλλόγου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών.

Μέτρα ασφαλείας και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Σε ισχύ βρίσκονται αυξημένα μέτρα ασφαλείας τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη, για την ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Στο κέντρο της Αθήνας, η παρουσία της Ελληνικής Αστυνομίας είναι ισχυρή, με περισσότερους από 5.000 αστυνομικούς όλων των υπηρεσιών να βρίσκονται επί ποδός.

Παράλληλα, έχουν τεθεί σε εφαρμογή έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, ενώ έχουν ανακοινωθεί και κλειστοί σταθμοί μετρό, με σκοπό την διευκόλυνση των μετακινήσεων και την αποφυγή προβλημάτων.

Κινητοποιήσεις και στη Θεσσαλονίκη

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου πραγματοποιούνται και στη Θεσσαλονίκη. Το απόγευμα έχει προγραμματιστεί πορεία προς το αμερικανικό προξενείο της πόλης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki, Enikos