Ομολογία για σχέδιο δολοφονίας στην Ελλάδα με εντολή Ιράν: Πέντε συλλήψεις σε Βόρεια Μακεδονία και Αθήνα

Σε ομολογία για τον σχεδιασμό τρομοκρατικού χτυπήματος στην Ελλάδα προχώρησε ένας από τους πέντε άνδρες που συνελήφθησαν, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο άνδρας παραδέχτηκε στις Αρχές της Βόρειας Μακεδονίας την επαφή του με Ιρανό «στρατολογητή» και περιέγραψε λεπτομερώς τον σχεδιασμό της επικείμενης επίθεσης. Μάλιστα, φέρεται να αποκάλυψε και το όνομα του στόχου που είχε επιλεγεί για δολοφονία στη χώρα μας.

Η ομολογία και οι συλλήψεις

Ο Σκοπιανός υπήκοος που ομολόγησε είναι ένας από τους πέντε που συνελήφθησαν και εντοπίστηκε αρχικά στην Ελλάδα. Οι ελληνικές Αρχές τον επέστρεψαν στα Σκόπια στις 12 Νοεμβρίου 2026, γεγονός που επιτάχυνε την επιχείρηση για την εξάρθρωση του τρομοκρατικού δικτύου. Όπως και οι τέσσερις υπόλοιποι συλληφθέντες, είχε στρατολογηθεί από τον ίδιο Ιρανό.

Στην ομολογία του, ο άνδρας περιέγραψε όλο τον σχεδιασμό του επικείμενου τρομοκρατικού χτυπήματος, το οποίο θα λάμβανε χώρα στην Ελλάδα. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αποκάλυψε και την ταυτότητα του ατόμου που αποτελούσε τον στόχο της δολοφονίας.

Ο ρόλος του Ιρανού «στρατολογητή»

Ο Ιρανός που φέρεται να στρατολόγησε τους πέντε συλληφθέντες λειτουργεί ως «στρατολογητής» κακοποιών. Σύμφωνα με αρμόδιες πηγές, ο συγκεκριμένος Ιρανός προσεγγίζει άτομα του οργανωμένου εγκλήματος, δελεάζοντάς τα με υψηλές χρηματικές αμοιβές. Ο βασικός στόχος αυτής της μεθόδου είναι οι επιθέσεις να φαίνονται ως πράξεις του οργανωμένου εγκλήματος και όχι ως εντολές από δίκτυο του Ιράν.

Ο Ιρανός «στρατολογητής» φέρεται να συνδέεται με έναν βαρόνο ναρκωτικών ουσιών, ο οποίος διαθέτει μεγάλη ισχύ και «δύναμη πυρός». Αυτή η διασύνδεση υπογραμμίζει το εύρος και την επικινδυνότητα του δικτύου που δρούσε.

Το σχέδιο δράσης του δικτύου

Το σχέδιο προέβλεπε τη δολοφονία ενός συγκεκριμένου ατόμου στην Ελλάδα. Η επίθεση θα γινόταν κεκαλυμμένα, με άτομα που έχουν βαρύ ποινικό παρελθόν να αναλαμβάνουν την εκτέλεση για λογαριασμό υψηλόβαθμων στελεχών του Ιράν. Αυτό επιβεβαιώνει την πρόθεση να συγκαλυφθεί η πραγματική προέλευση της εντολής.

Οι συναντήσεις του Ιρανού «στρατολογητή» με τους συλληφθέντες Σκοπιανούς πραγματοποιήθηκαν τόσο στο Ιράν όσο και σε άλλη χώρα του Κόλπου. Η δράση τους δεν περιοριζόταν σε μεμονωμένες επαφές, αλλά είχε αναπτυχθεί ένας μηχανισμός επικοινωνίας και συντονισμού, με συνωμοτικές συναντήσεις σε τρίτες χώρες, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν.

Η έρευνα των ελληνικών αρχών

Η ΕΥΠ ερευνά την υπόθεση από τον περασμένο Μάρτιο, συλλέγοντας πληροφορίες και παρακολουθώντας τις κινήσεις του δικτύου. Η σύλληψη του ενός εκ των πέντε Σκοπιανών στην Ελλάδα, και η επακόλουθη έκδοσή του στις 12 Νοεμβρίου 2026, επιτάχυνε τις εξελίξεις και την επιχείρηση για την εξάρθρωση του τρομοκρατικού δικτύου.

Μέσα από επιχειρησιακές, τεχνικές και αναλυτικές δραστηριότητες, καθώς και μέσω της ανταλλαγής πληροφοριών με ξένες υπηρεσίες, οι αρχές κατάφεραν να αποκαλύψουν τον τρόπο δράσης του δικτύου. Επιβεβαίωσαν επίσης τις διασυνδέσεις των εμπλεκομένων με τον Ιρανό υπήκοο, ο οποίος φέρεται να είναι ο βασικός συντονιστής της σχεδιαζόμενης ενέργειας.

Οι διασυνδέσεις και ο συντονιστής

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι στο φερόμενο δίκτυο συμμετείχαν άτομα εγκατεστημένα σε εγκληματικές δομές στη Βόρεια Μακεδονία. Αυτά τα πρόσωπα φέρονται να ενεργούσαν υπό τις άμεσες οδηγίες του Ιρανού υπηκόου, αναλαμβάνοντας προπαρασκευαστικές και υλικοτεχνικές ενέργειες για την πραγματοποίηση τρομοκρατικής ενέργειας ή δολοφονίας σε βάρος συγκεκριμένου ατόμου στην Ελλάδα.

Οι πληροφορίες που συγκεντρώθηκαν καταδεικνύουν ότι ο συγκεκριμένος Ιρανός άνδρας αποτελεί βασικό συντονιστή της σχεδιαζόμενης ενέργειας και διατηρεί επαφές με πρόσωπα που εμπλέκονται σε αυτές τις δραστηριότητες. Η αποκάλυψη του δικτύου και οι συλλήψεις αποτελούν σημαντικό βήμα για την αντιμετώπιση τέτοιων απειλών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis