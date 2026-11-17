Μια ιδιαίτερα επιτυχημένη περίοδο διανύει στην Κόμο ο Τάσος Δουβίκας, με τον 27χρονο διεθνή επιθετικό να έχει ξεκινήσει εντυπωσιακά τις αγωνιστικές του υποχρεώσεις. Οι εμφανίσεις του έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον αρκετών συλλόγων από κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, όπως η αγγλική Premier League και η γερμανική Bundesliga. Παρά το γεγονός ότι ο Έλληνας ποδοσφαιριστής ανανέωσε πρόσφατα το συμβόλαιό του με την ιταλική ομάδα, οι βολιδοσκοπήσεις για την απόκτησή του έχουν ήδη ξεκινήσει.

Εντυπωσιακή πορεία στην Κόμο και στην Ευρώπη

Ο Τάσος Δουβίκας πραγματοποιεί μία «σεζόν καριέρας» στην Κόμο, επιδεικνύοντας εξαιρετική φόρμα και παραγωγικότητα. Στο ιταλικό πρωτάθλημα, ο διεθνής επιθετικός έχει σημειώσει 5 γκολ σε 11 συμμετοχές, συμβάλλοντας σημαντικά στην πορεία της ομάδας του.

Η παρουσία του είναι εξίσου δυναμική και στο Champions League, όπου έχει αναδειχθεί πρώτος σκόρερ της διοργάνωσης. Με 6 τέρματα σε μόλις 4 αγωνιστικές, ο Δουβίκας έχει τραβήξει τα βλέμματα, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να σκοράρει σε υψηλό επίπεδο.

Συνολικά, τα νούμερά του είναι εντυπωσιακά, καθώς μετράει 11 γκολ σε 15 εμφανίσεις σε όλες τις διοργανώσεις. Αυτή η σταθερά ανοδική πορεία έχει εκτοξεύσει την αξία του στην ποδοσφαιρική αγορά, καθιστώντας τον έναν από τους πιο περιζήτητους επιθετικούς.

Η εκτόξευση της αξίας του και το νέο συμβόλαιο

Τα «μυθικά νούμερα» που καταγράφει ο Τάσος Δουβίκας έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της χρηματιστηριακής του αξίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Transfermarkt, η αξία του υπολογίζεται πλέον στα 25 εκατομμύρια ευρώ, αντικατοπτρίζοντας την εξαιρετική του απόδοση και το ενδιαφέρον που προκαλεί.

Η διοίκηση της Κόμο, καθώς και ο προπονητής της ομάδας, Σεσκ Φάμπρεγας, έχουν εκφράσει την απόλυτη ικανοποίησή τους από την παρουσία του Έλληνα επιθετικού. Προκειμένου να διασφαλίσουν τη συνέχιση της συνεργασίας τους και να «θωρακίσουν το μέλλον τους» μαζί του, προχώρησαν πρόσφατα στην επέκταση του συμβολαίου του.

Η νέα συμφωνία προβλέπει τη συνεργασία του Δουβίκα με την Κόμο μέχρι το 2031. Αυτή η μακροχρόνια δέσμευση σημαίνει ότι οποιοσδήποτε σύλλογος επιθυμεί να αποκτήσει τον ποδοσφαιριστή θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να καταβάλει ένα ιδιαίτερα υψηλό ποσό, βάζοντας «αρκετά βαθιά το χέρι στην τσέπη».

Το ενδιαφέρον από Premier League και Bundesliga

Παρά το πρόσφατο νέο συμβόλαιο, ο Τάσος Δουβίκας συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος ευρωπαϊκών συλλόγων. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιταλικής ιστοσελίδας «Tuttomercato», αρκετές ομάδες από την αγγλική Premier League και τη γερμανική Bundesliga έχουν συμπεριλάβει τον πρώην σέντερ φορ του Αστέρα AKTOR στις μεταγραφικές τους λίστες.

Οι εν λόγω σύλλογοι έχουν ήδη προχωρήσει σε βολιδοσκοπήσεις, απευθύνοντας ερωτήματα στην Κόμο. Στόχος τους ήταν να ενημερωθούν για τις απαιτήσεις της ιταλικής ομάδας σχετικά με μια ενδεχόμενη πώληση του Έλληνα διεθνή επιθετικού.

Το ενδιαφέρον από δύο εκ των κορυφαίων πρωταθλημάτων της Ευρώπης υπογραμμίζει την αναγνώριση των ικανοτήτων και της αγωνιστικής αξίας του Δουβίκα, ο οποίος έχει καθιερωθεί ως ένας από τους πιο αποτελεσματικούς επιθετικούς.

Η στάση της Κόμο στις βολιδοσκοπήσεις

Αν και αρκετοί ευρωπαϊκοί σύλλογοι βολιδοσκοπούν τον Έλληνα επιθετικό, η στάση της Κόμο παραμένει σταθερή. Σύμφωνα με το σχετικό ρεπορτάζ, η ομάδα του διεθνή σέντερ φορ δεν μπήκε καν σε συζητήσεις με τις ενδιαφερόμενες πλευρές.

Η διοίκηση της Κόμο έχει ξεκαθαρίσει ότι, τουλάχιστον για την ώρα, δεν υπάρχει καμία και οποιαδήποτε σκέψη να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις για μια ενδεχόμενη πώληση του Τάσου Δουβίκα. Η απόφαση αυτή δείχνει την πρόθεση της ιταλικής ομάδας να διατηρήσει τον βασικό της επιθετικό, στον οποίο επενδύει για το μέλλον της.

Η ξεκάθαρη θέση της Κόμο υποδηλώνει ότι οι σύλλογοι που ενδιαφέρονται για τον Δουβίκα θα πρέπει να περιμένουν ή να αναθεωρήσουν τις προθέσεις τους, καθώς η ιταλική ομάδα δεν είναι πρόθυμη να αποχωριστεί τον ποδοσφαιριστή της αυτή τη χρονική στιγμή.

Με πληροφορίες από: Athletiko