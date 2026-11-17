Με βαθιά θλίψη και συγκίνηση, η Καστοριά αποχαιρέτησε σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, τον 23χρονο πυροσβέστη Γιώργο Ζυμπίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς στο Ζεφύρι. Η εξόδιος ακολουθία τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Λεύκη Καστοριάς, όπου πλήθος κόσμου, συγγενείς, φίλοι και δεκάδες συνάδελφοι του Πυροσβεστικού Σώματος συγκεντρώθηκαν για να του πουν το τελευταίο αντίο.

Ο Γιώργος Ζυμπίδης ήταν ένα νέο παιδί που έφυγε τόσο πρόωρα, αφήνοντας πίσω του την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του. Η απώλειά του βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία και ολόκληρο το Πυροσβεστικό Σώμα, το οποίο συμμετείχε ενεργά στην τελετή, αποδίδοντας τιμές στον αδικοχαμένο συνάδελφο.

Το τελευταίο αντίο στη Λεύκη Καστοριάς

Η σορός του 23χρονου πυροσβέστη έφτασε στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος στη Λεύκη Καστοριάς λίγο μετά τις 11 το πρωί, όπως είχε αναφερθεί στο κηδειόχαρτο. Το φέρετρο ήταν σκεπασμένο με την ελληνική σημαία, σύμβολο της προσφοράς του στην πατρίδα. Ο προαύλιος χώρος της εκκλησίας είχε γεμίσει με στεφάνια, ενώ η ατμόσφαιρα ήταν βαριά από τη θλίψη.

Δεκάδες συνάδελφοι του Γιώργου Ζυμπίδη, μέλη του Πυροσβεστικού Σώματος, είχαν φτάσει στην εκκλησία για να αποτίσουν φόρο τιμής στον νεαρό που έφυγε τόσο γρήγορα και άδικα από τη ζωή. Η μπάντα του Πυροσβεστικού Σώματος συνόδευσε την τελετή με μελωδίες, προσδίδοντας έναν ιδιαίτερο τόνο στον ύστατο χαιρετισμό.

Η πορεία του Γιώργου Ζυμπίδη στο Πυροσβεστικό Σώμα

Ο Γιώργος Ζυμπίδης, σε ηλικία μόλις 23 ετών, είχε όνειρα, όπως δήλωσε ο θείος του, αναφέροντας ότι μόλις είχε τελειώσει τη σχολή. Είχε αποφοιτήσει από τη Σχολή Πυροσβεστών στην Πτολεμαΐδα και είχε ορκιστεί μόλις το περασμένο καλοκαίρι, ξεκινώντας την επαγγελματική του διαδρομή στο Πυροσβεστικό Σώμα.

Την προηγούμενη ημέρα της κηδείας, η σορός του είχε μεταφερθεί στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου, όπου υπηρετούσε. Εκεί, οι συνάδελφοί του παρατάχθηκαν σε στάση προσοχής, με τα πυροσβεστικά οχήματα να έχουν αναμμένους τους φάρους και τις σειρήνες. Ακολούθησε ενός λεπτού σιγή και το «Αθάνατος», πριν ξεκινήσει η πομπή για τη γενέτειρά του, την Καστοριά.

Ο επικήδειος λόγος και οι δηλώσεις

Συγκλονιστικός ήταν ο επικήδειος λόγος που εκφώνησε συνάδελφος του Γιώργου Ζυμπίδη, ο οποίος τόνισε τη βαθιά θλίψη και την απώλεια που βιώνει το Πυροσβεστικό Σώμα. «Σήμερα είναι μία πολύ δύσκολη ημέρα για όλους μας. Μια ημέρα που κανείς μας δεν θα ήθελε να ζήσει. Στεκόμαστε εδώ με βαθιά θλίψη για να αποχαιρετήσουμε έναν εν ενεργεία συνάδελφό μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο συνάδελφος υπογράμμισε τη σημασία της στολής που φορούσε ο Γιώργος, λέγοντας: «Η στολή που φορούσες δεν ήταν απλώς ένα υπηρεσιακό ένδυμα. Συμβόλιζε την ευθύνη, την προσφορά, την αυταπάρνηση και την καθημερινή προσπάθεια να προστατεύεις τη ζωή και την περιουσία των συνανθρώπων μας». Επίσης, διαβεβαίωσε την οικογένεια του εκλιπόντος ότι δεν είναι μόνη σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, καθώς «η οικογένεια του Πυροσβεστικού Σώματος συμμετέχει στο πένθος της και θα σε θυμάται με σεβασμό. Γιώργο, η απουσία σου θα είναι αισθητή. Η μνήμη σου όμως θα παραμένει ζωντανή ανάμεσά μας. Καλό σου ταξίδι. Αιωνία σου η μνήμη».

Οι εξελίξεις στην υπόθεση της πυρκαγιάς στο Ζεφύρι

Παράλληλα με το πένθος, συνεχίζονται οι εξελίξεις στην υπόθεση της φονικής πυρκαγιάς στο Ζεφύρι, η οποία κόστισε τη ζωή στον Γιώργο Ζυμπίδη και στον 44χρονο υπαρχιπυροσβέστη Ηλία Βαλατσό. Νέα προθεσμία για να απολογηθούν αύριο έλαβαν η 34χρονη μητέρα και οι δύο ανήλικες κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών, οι οποίες εκπροσωπούνται πλέον από νέους συνηγόρους.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά από την προανακριτική διαδικασία, η 34χρονη φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε ζητήσει από τις κόρες της να πετάξουν στάχτες δίπλα στο κλιμακοστάσιο του κτηρίου. Υποστήριξε ότι επρόκειτο για μια πρακτική που ακολουθούσε καθημερινά η οικογένεια. Η ίδια φέρεται να ανέφερε ότι δεν βρισκόταν στο σπίτι όταν ξέσπασε η πυρκαγιά, ενώ εξέφρασε τη λύπη της για την τραγική κατάληξη. Πληροφορίες αναφέρουν ότι μία από τις ανήλικες φέρεται να έριξε τις στάχτες σε σωρό σκουπιδιών στο κλιμακοστάσιο, από όπου εκτιμάται ότι ξεκίνησε η φωτιά.

Η απώλεια του Ηλία Βαλατσού

Η φονική πυρκαγιά στο Ζεφύρι εκτός από τον 23χρονο Γιώργο Ζυμπίδη, στοίχισε τη ζωή και στον 44χρονο υπαρχιπυροσβέστη Ηλία Βαλατσό. Ο υπαρχιπυροσβέστης έχασε επίσης τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος, κατά τη διάρκεια της ίδιας επιχείρησης κατάσβεσης.

Η κηδεία του Ηλία Βαλατσού έχει προγραμματιστεί για αύριο, Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, στο Περιστέρι, όπου η οικογένεια και οι συνάδελφοί του θα του πουν το δικό τους τελευταίο αντίο, με το Πυροσβεστικό Σώμα να θρηνεί την απώλεια δύο γενναίων ανδρών μέσα σε λίγες ημέρες.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos