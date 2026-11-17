Σε συναγερμό τέθηκε την Τρίτη το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, έπειτα από τον εντοπισμό ενός ύποπτου φακέλου στην εισερχόμενη αλληλογραφία. Ο φάκελος, ο οποίος περιείχε σκόνη, οδήγησε στην εκκένωση του ισογείου του κτηρίου και την απομάκρυνση των εργαζομένων. Αυτή την ώρα βρίσκεται σε εξέλιξη η απολύμανση των χώρων.

Ο εντοπισμός του ύποπτου φακέλου

Την Τρίτη, ανάμεσα στην εισερχόμενη αλληλογραφία του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, εντοπίστηκε ένας φάκελος που κρίθηκε ύποπτος. Το περιστατικό προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο φάκελος περιείχε ύποπτη σκόνη, γεγονός που οδήγησε στην εφαρμογή πρωτοκόλλων ασφαλείας.

Άμεσα μέτρα και εκκένωση

Ως άμεσο μέτρο προστασίας, το ισόγειο του κτηρίου του υπουργείου εκκενώθηκε. Οι εργαζόμενοι που βρίσκονταν στις εγκαταστάσεις απομακρύνθηκαν προληπτικά.

Παράλληλα, ξεκίνησε σχετικός έλεγχος για την εξακρίβωση της φύσης της σκόνης και την αντιμετώπιση της κατάστασης. Αυτή την ώρα, βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία απολύμανσης των χώρων.

Στοιχεία για τον αποστολέα

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ο ύποπτος φάκελος προέρχεται από το εξωτερικό. Ως αποστολέας αναγράφεται ένα κέντρο καρδιολογίας που βρίσκεται στην Αγγλία.

Ως παραλήπτης του φακέλου είχε αναγραφεί μόνο η διεύθυνση Κανελλοπούλου 4, χωρίς περαιτέρω προσδιορισμό.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr