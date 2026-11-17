Τα μεγάλα μανιτάρια πορτομπέλο αποτελούν μια πολύ ωραία επιλογή για πρώτο πιάτο, καθώς χωράνε δύο γεμάτες κουταλιές γέμιση το καθένα και γίνονται ιδιαίτερα χορταστικά. Η προετοιμασία τους περιλαμβάνει ένα αρχικό πέρασμα από τον φούρνο, ώστε να αποβάλλουν τα περισσότερα υγρά τους και να παραμείνουν ζουμερά κάτω από τη γέμιση του πλιγουριού.

Η συνταγή ολοκληρώνεται με μια δροσερή κρέμα φέτας και στραγγιστού γιαουρτιού, η οποία προστίθεται στα ζεστά μανιτάρια μόλις βγουν από τον φούρνο, εξασφαλίζοντας μια ευχάριστη αντίθεση γεύσεων και υφών.

Προετοιμασία και ψήσιμο των μανιταριών

Για την έναρξη της διαδικασίας, προθερμαίνουμε τον φούρνο στους 200°C, εφόσον χρησιμοποιούμε τις αντιστάσεις, ή στους 185°C, αν επιλέξουμε τη λειτουργία του αέρα. Παράλληλα, σκουπίζουμε τα μανιτάρια πορτομπέλο με ένα νωπό χαρτί κουζίνας, φροντίζοντας να απομακρύνουμε τυχόν υπολείμματα.

Στη συνέχεια, αφαιρούμε προσεκτικά τα κοτσάνια από τα μανιτάρια. Τα κοτσάνια δεν απορρίπτονται, αλλά ψιλοκόβονται, καθώς θα χρησιμοποιηθούν αργότερα στη γέμιση. Αλείφουμε τα καπέλα των μανιταριών με 10 γραμμάρια από το ελαιόλαδο που προορίζεται για τη γέμιση και τα τοποθετούμε σε ένα ταψί, το οποίο έχουμε στρώσει με λαδόκολλα, με την κοιλότητα προς τα κάτω. Αυτό το αρχικό ψήσιμο βοηθά τα μανιτάρια να βγάλουν τα υγρά τους και να διατηρήσουν τη ζουμερή τους υφή.

Ετοιμασία της γέμισης με πλιγούρι και κρεμμύδι

Ενώ τα μανιτάρια ψήνονται, ξεκινάμε την προετοιμασία της γέμισης. Σε ένα μικρό κατσαρολάκι, βάζουμε το νερό να βράσει. Μόλις κοχλάσει, προσθέτουμε το πλιγούρι και μια πρέζα αλάτι. Χαμηλώνουμε τη φωτιά και σιγοβράζουμε το πλιγούρι με σκεπασμένο το σκεύος για περίπου 10 έως 12 λεπτά. Ο χρόνος αυτός είναι αρκετός για να μαλακώσει το πλιγούρι και να απορροφήσει όλο το νερό.

Αφού απορροφηθεί το νερό, αποσύρουμε το κατσαρολάκι από τη φωτιά και το αφήνουμε σκεπασμένο για επιπλέον πέντε λεπτά. Στη συνέχεια, αφρατεύουμε το πλιγούρι με ένα πιρούνι, ώστε να γίνει σπυρωτό και αφράτο. Παράλληλα, ζεσταίνουμε τα υπόλοιπα 20 γραμμάρια ελαιόλαδο σε ένα τηγάνι, σε μέτρια φωτιά.

Στο ζεστό ελαιόλαδο, σοτάρουμε το κρεμμύδι για περίπου τρία με τέσσερα λεπτά, μέχρι να μαλακώσει. Έπειτα, προσθέτουμε τα ψιλοκομμένα κοτσάνια των μανιταριών και συνεχίζουμε το σοτάρισμα για άλλα τρία με τέσσερα λεπτά, μέχρι να εξατμιστούν πλήρως τα υγρά τους. Αυτή η διαδικασία ενισχύει τη γεύση της γέμισης.

Η δροσερή κρέμα φέτας

Για να ολοκληρώσουμε τη γέμιση, ετοιμάζουμε μια δροσερή κρέμα. Χτυπάμε τη φέτα μαζί με το στραγγιστό γιαούρτι, μέχρι να ομογενοποιηθούν και να δημιουργηθεί μια λεία υφή. Αυτή η κρέμα προστίθεται στα πορτομπέλο μόλις βγουν από τον φούρνο.

Ο λόγος που η κρέμα προστίθεται στο τέλος είναι για να παραμείνει δροσερή και να απλώνεται εύκολα πάνω στο ζεστό πλιγούρι, δημιουργώντας μια ευχάριστη αντίθεση θερμοκρασιών και γεύσεων.

Οδηγίες σερβιρίσματος

Όσον αφορά το σερβίρισμα, αν τα γεμιστά μανιτάρια πορτομπέλο προορίζονται ως πρώτο πιάτο, υπολογίζουμε ένα μανιτάρι ανά άτομο. Αν, ωστόσο, επιθυμούμε να τα προσφέρουμε ως κυρίως γεύμα, τότε υπολογίζουμε δύο μανιτάρια ανά άτομο.

Για μια πλήρη γευστική εμπειρία, τα γεμιστά μανιτάρια πορτομπέλο μπορούν να συνοδευτούν ιδανικά με μια δροσερή σαλάτα ρόκα, η οποία προσθέτει φρεσκάδα και ισορροπία στο πιάτο.

Με πληροφορίες από: Newsit