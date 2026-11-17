Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) ανακοίνωσε την ανάκληση συγκεκριμένης παρτίδας από ρυζογκοφρέτες με γεύση παρμεζάνα, μετά από διαπίστωση σοβαρού προβλήματος. Κατά τη διάρκεια ελέγχων, εντοπίστηκε η παρουσία σκουληκιών στο εν λόγω προϊόν, γεγονός που καθιστά την κατανάλωσή του ακατάλληλη. Ο ΕΦΕΤ καλεί τους καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το συγκεκριμένο τρόφιμο να μην το καταναλώσουν για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.

Οι ενέργειες και οι διαπιστώσεις του ΕΦΕΤ

Η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του Ε.Φ.Ε.Τ. ήταν η αρμόδια υπηρεσία που προχώρησε στις απαραίτητες ενέργειες. Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο της διερεύνησης αναφορών που είχαν υποβληθεί από καταναλωτές σχετικά με την ποιότητα του προϊόντος, διενεργήθηκε επιθεώρηση και ακολούθησε ενδελεχής έλεγχος. Οι αναφορές αυτές αποτέλεσαν το έναυσμα για την κινητοποίηση των ελεγκτικών μηχανισμών του Φορέα.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι επιθεωρητές του ΕΦΕΤ διαπίστωσαν με σαφήνεια την ύπαρξη σκουληκιών μέσα στις ρυζογκοφρέτες της συγκεκριμένης παρτίδας. Αυτή η δυσάρεστη ανακάλυψη οδήγησε άμεσα στην απόφαση για την ανάκληση του προϊόντος από την αγορά, ως μέτρο προστασίας της υγείας των καταναλωτών από πιθανούς κινδύνους.

Αναλυτικά στοιχεία για το ανακαλούμενο προϊόν

Το προϊόν για το οποίο εκδόθηκε η ανακοίνωση ανάκλησης είναι ρυζογκοφρέτα με γεύση παρμεζάνα, η οποία διατίθεται σε συσκευασία των 60 γραμμαρίων. Η εμπορική ονομασία του προϊόντος, όπως αναγράφεται στη συσκευασία, είναι «Rice Up Parmesan Rice Cakes». Πρόκειται για ένα εισαγόμενο προϊόν, καθώς η προέλευσή του είναι από τη Βουλγαρία.

Η συγκεκριμένη παρτίδα που έχει εντοπιστεί με το πρόβλημα φέρει ως ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από την 01.07.27. Ο αριθμός παρτίδας που αναφέρεται στις σχετικές ανακοινώσεις είναι ο L07 26 27. Στην Ελλάδα, η διακίνηση του εν λόγω τροφίμου πραγματοποιείται από την επιχείρηση «Καμπάση ΕΠΕ», η οποία έχει την έδρα της στην πόλη της Θεσσαλονίκης.

Η διαδικασία απόσυρσης και οι συνεχιζόμενοι έλεγχοι

Μετά την επίσημη ανακοίνωση του ΕΦΕΤ, η επιχείρηση «Καμπάση ΕΠΕ» προέβη άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες. Συγκεκριμένα, έχει ήδη ξεκινήσει τη διαδικασία απόσυρσης της επίμαχης παρτίδας των ρυζογκοφρετών από όλα τα σημεία πώλησης. Η άμεση ανταπόκριση της εταιρείας στην οδηγία ανάκλησης είναι κρίσιμη για την αποτελεσματική διαχείριση του προβλήματος.

Παράλληλα με την απόσυρση, οι αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΕΤ συνεχίζουν να διενεργούν σχετικούς ελέγχους στην αγορά. Αυτοί οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη και αποσκοπούν στην πλήρη διασφάλιση ότι η συγκεκριμένη παρτίδα έχει απομακρυνθεί οριστικά από την αλυσίδα διανομής, καθώς και στην περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης για τυχόν άλλες παραβάσεις.

Σημαντική σύσταση προς τους καταναλωτές

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων απευθύνει μια ιδιαίτερα σημαντική σύσταση προς το καταναλωτικό κοινό. Καλούνται όλοι οι καταναλωτές που τυχόν έχουν προμηθευτεί το προϊόν «Rice Up Parmesan Rice Cakes», και ειδικότερα την παρτίδα με ημερομηνία ανάλωσης 01.07.27 και αριθμό L07 26 27, να μην το καταναλώσουν σε καμία περίπτωση.

Η σύσταση αυτή είναι επιτακτική, καθώς η διαπιστωμένη παρουσία σκουληκιών καθιστά το τρόφιμο ακατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση και ενέχει κινδύνους για την υγεία. Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγξουν προσεκτικά τις συσκευασίες που έχουν στην κατοχή τους και, εφόσον διαπιστώσουν ότι πρόκειται για την ανακαλούμενη παρτίδα, να μην την καταναλώσουν.

Με πληροφορίες από: Topontiki