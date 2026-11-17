Συναγερμός σήμανε το πρωί της Τρίτης, 17 Νοεμβρίου, στο υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, μετά τον εντοπισμό ενός ύποπτου φακέλου. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για φάκελο που φέρεται να περιέχει σκόνη, γεγονός που οδήγησε στην άμεση εκκένωση του κτιρίου. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και του Εθνικού Κέντρου Άμεσης Βοήθειας (ΕΚΑΒ) για τη διενέργεια των προβλεπόμενων ελέγχων και την αντιμετώπιση της κατάστασης.

Ο εντοπισμός του ύποπτου φακέλου

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε το μεσημέρι της Τρίτης, όταν υπήρξε ειδοποίηση για τον εντοπισμό ενός ύποπτου φακέλου εντός των εγκαταστάσεων του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη. Ο φάκελος, ο οποίος θεωρείται ότι μπορεί να περιέχει σκόνη, εντοπίστηκε σε γραφείο που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου, στην οδό Κατεχάκη.

Η άμεση αντίδραση των αρμόδιων υπηρεσιών ήταν καθοριστική. Μετά την ειδοποίηση, σήμανε συναγερμός και τέθηκαν σε εφαρμογή τα πρωτόκολλα ασφαλείας, προκειμένου να διασφαλιστεί η προστασία του προσωπικού και των εγκαταστάσεων του υπουργείου.

Άμεση εκκένωση του κτιρίου

Ως πρώτο και επιτακτικό μέτρο προφύλαξης, το κτίριο του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη εκκενώθηκε άμεσα. Όλοι οι εργαζόμενοι και οι επισκέπτες απομακρύνθηκαν από τους χώρους, ενώ η πρόσβαση στο κτίριο απαγορεύτηκε προσωρινά. Η εκκένωση πραγματοποιήθηκε με ταχύτητα και τάξη, ακολουθώντας τις οδηγίες των αρχών.

Η απόφαση για την εκκένωση λήφθηκε με βάση τις πρώτες πληροφορίες που έκαναν λόγο για την πιθανή ύπαρξη σκόνης εντός του φακέλου, γεγονός που δημιούργησε ανησυχία για την ασφάλεια των παρευρισκομένων. Η προτεραιότητα δόθηκε στην ανθρώπινη ζωή και στην αποφυγή οποιουδήποτε κινδύνου.

Προέλευση και χαρακτηριστικά του φακέλου

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο ύποπτος φάκελος φέρει αποστολέα από το εξωτερικό. Αυτό το στοιχείο αποτελεί σημαντικό σημείο στην έρευνα των αρχών για την ταυτότητα του αποστολέα και τους λόγους της αποστολής του συγκεκριμένου αντικειμένου.

Ως προς τον παραλήπτη, οι πληροφορίες παρουσιάζουν μια μικρή διαφοροποίηση. Ενώ μία πηγή αναφέρει ότι ως παραλήπτης εμφανιζόταν η διεύθυνση του υπουργείου, άλλη πηγή τονίζει ότι ο φάκελος δεν είχε συγκεκριμένο παραλήπτη. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα για να καταλήξουν σε ασφαλή συμπεράσματα σχετικά με τον αποστολέα και τον ακριβή προορισμό του φακέλου.

Επέμβαση δυνάμεων Πυροσβεστικής και ΕΚΑΒ

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίες διαθέτουν ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Οι πυροσβέστες, φορώντας ειδικές στολές προστασίας, ανέλαβαν την επιχείρηση απομάκρυνσης του ύποπτου φακέλου από το γραφείο του ισογείου όπου εντοπίστηκε.

Παράλληλα, στο υπουργείο έφτασαν και μονάδες του ΕΚΑΒ, οι οποίες βρίσκονταν σε ετοιμότητα για παροχή πρώτων βοηθειών, αν αυτό κρινόταν απαραίτητο. Η παρουσία τους υπογράμμισε τη σοβαρότητα του περιστατικού και την ανάγκη για πλήρη κάλυψη όλων των ενδεχομένων.

Ο ρόλος του ΕΟΔΥ στην εξέταση του περιεχομένου

Μετά την ασφαλή απομάκρυνση του ύποπτου φακέλου από τους πυροσβέστες, το επόμενο βήμα είναι η παράδοσή του σε κλιμάκιο του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Ο ΕΟΔΥ θα αναλάβει τον λεπτομερή και επιστημονικό έλεγχο του περιεχομένου του φακέλου.

Σκοπός της εξέτασης είναι ο προσδιορισμός της φύσης της σκόνης που βρέθηκε εντός του φακέλου. Μέσω εργαστηριακών αναλύσεων, θα διαπιστωθεί αν πρόκειται για επικίνδυνη ή ακίνδυνη ουσία, ώστε να ληφθούν τα περαιτέρω απαραίτητα μέτρα και να ολοκληρωθεί η διερεύνηση του περιστατικού με πλήρη ασφάλεια.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Enikos, Newsit