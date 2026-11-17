Οι εκδηλώσεις μνήμης για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου κορυφώνονται σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, με τη μαζική συμμετοχή πολιτών και την καθιερωμένη πορεία προς την πρεσβεία των ΗΠΑ. Χιλιάδες πολίτες έχουν ήδη περάσει από το ιστορικό κτήριο της οδού Πατησίων, αφήνοντας λουλούδια και στεφάνια στο μνημείο. Παράλληλα, ισχυρά μέτρα ασφαλείας έχουν τεθεί σε εφαρμογή στην Αθήνα, συνοδευόμενα από εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και τροποποιήσεις στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.

Η κορύφωση των εκδηλώσεων και το προσκλητήριο των νεκρών

Ο τριήμερος εορτασμός για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου, ο οποίος ξεκίνησε την Παρασκευή, ολοκληρώνεται σήμερα με το προσκλητήριο των νεκρών της εξέγερσης. Οι πύλες του Πολυτεχνείου άνοιξαν στις 9 το πρωί για το κοινό και αναμένεται να κλείσουν στη 1 το μεσημέρι, προκειμένου να ακολουθήσει η καθιερωμένη πορεία.

Η πορεία θα καταλήξει στην πρεσβεία των ΗΠΑ, η οποία βρίσκεται επί της Βασιλίσσης Σοφίας, με την αιματοβαμμένη σημαία να βρίσκεται στην κεφαλή της. Μετά το κλείσιμο της πύλης του ιστορικού κτιρίου, θα πραγματοποιηθούν συγκεντρώσεις φοιτητικών συλλόγων, εργατικών σωματείων και άλλων φορέων που συμμετέχουν στον εορτασμό. Συγκεντρώσεις έχουν ανακοινωθεί για τις 15:00, μεταξύ άλλων στην πλατεία Κλαυθμώνος, με την ακριβή ώρα εκκίνησης κάθε μπλοκ να ενδέχεται να διαφέρει ανάλογα με τον προγραμματισμό των διοργανωτών. Οι εκδηλώσεις έχουν περιοριστεί σε εξωτερικούς χώρους, καθώς με πρυτανική απόφαση τα κτίρια του Πολυτεχνείου παραμένουν κλειστά.

Μαζική προσέλευση πολιτών για φόρο τιμής

Από την Παρασκευή, που ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις μνήμης και τιμής, πλήθος κόσμου έχει περάσει από το ιστορικό κτηριακό συγκρότημα της Πατησίων. Χιλιάδες πολίτες έχουν συρρεύσει από νωρίς το πρωί στο σημείο για να αφήσουν λουλούδια, στεφάνια, σημειώματα και ζωγραφιές στο μνημείο της εξέγερσης. Συγκεκριμένα, στο κτίριο του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, πολλοί αφήνουν ένα λουλούδι στο γλυπτό του Μέμου Μακρή, το οποίο αποτελεί μνημείο για την εξέγερση.

Μεταξύ των παρευρισκομένων ήταν μαθητές, φοιτητές, γονείς συνοδευόμενοι από τα παιδιά τους, καθώς και εκπρόσωποι φορέων, οργανώσεων, πολιτικών κομμάτων και νεολαιών. Όλοι τους έδωσαν το «παρών», αποτίοντας φόρο τιμής στους αγωνιστές της εξέγερσης του Νοεμβρίου του 1973.

Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας σε όλη την Αθήνα

Η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, εφαρμόζοντας δρακόντεια μέτρα ασφαλείας με ισχυρή αλλά διακριτική παρουσία στο κέντρο της Αθήνας. Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί από τις δυνάμεις των ΜΑΤ, της ομάδας ΔΙΑΣ, της ΔΡΑΣΗ, της ΟΠΚΕ, της Ασφάλειας και της Τροχαίας έχουν αναπτυχθεί από νωρίς σήμερα Τρίτη.

Οι δυνάμεις της αστυνομίας βρίσκονται σε κομβικά σημεία της πρωτεύουσας, όπως το Πολυτεχνείο, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, οι πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δημόσια κτήρια και η ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων. Για τον καλύτερο συντονισμό των μέτρων ασφαλείας, drones και ελικόπτερο της ΕΛ.ΑΣ. θα μεταδίδουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο Κέντρο Επιχειρήσεων, ενώ θα πραγματοποιούνται συνεχείς προληπτικοί έλεγχοι. Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι φετινές εκδηλώσεις για την επέτειο του Πολυτεχνείου θα πραγματοποιηθούν ειρηνικά.

Εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και αλλαγές στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Στο πλαίσιο των μέτρων ασφαλείας, έχουν τεθεί σε ισχύ εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Αυτές περιλαμβάνουν διακοπές κυκλοφορίας γύρω από το Πολυτεχνείο, τα Εξάρχεια, την Ομόνοια και το Σύνταγμα. Η Τροχαία έχει προχωρήσει σε παρεμβάσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, οι οποίες εφαρμόζονται σταδιακά και ανάλογα με τις συνθήκες, και θα διαρκέσουν έως τις 06:00 το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα, πραγματοποιείται απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων από τις 06:00 το πρωί της Τρίτης 17 Νοεμβρίου, καθώς και σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας αυτών από τις μεσημβρινές ώρες έως το τέλος των εκδηλώσεων. Παράλληλα, έχουν γίνει τροποποιήσεις και στα δρομολόγια των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς. Από τις 14:00, οι σταθμοί του Μετρό «Σύνταγμα», «Πανεπιστήμιο» και «Μέγαρο Μουσικής» θα κλείσουν, με τους συρμούς να διέρχονται από αυτούς χωρίς στάση. Επίσης, ύστερα από εντολή της αστυνομίας, ο Εθνικός Κήπος θα παραμείνει κλειστός σήμερα Τρίτη 17 Νοεμβρίου από τις 12 το μεσημέρι μέχρι και το τέλος της ημέρας. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα πραγματοποιούνται σταδιακά και ανάλογα με τις παρουσιαζόμενες κυκλοφοριακές συνθήκες.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki