Η προποφόλη, ένα ισχυρό αναισθητικό φάρμακο, φέρεται να είναι η ουσία που ευθύνεται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, σύμφωνα με το πόρισμα του Εργαστηρίου Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ο δημοφιλής τραγουδιστής απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου, κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης σε ιατρείο της οδού Καρνεάδου. Το πολυσέλιδο πόρισμα αναμένεται να διαβιβαστεί σήμερα στις αρμόδιες αρχές, ρίχνοντας φως στις συνθήκες του τραγικού συμβάντος.

Το πόρισμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Σχεδόν 50 ημέρες μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, το πόρισμα του εργαστηρίου της Θεσσαλονίκης αναμένεται να φτάσει σήμερα στα χέρια των αρμόδιων της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών. Πρόκειται για μία έκθεση 30 σελίδων, η οποία συντάχθηκε υπό τον καθηγητή Νικόλαο Ράικο. Μετά την Ιατροδικαστική Υπηρεσία, η έκθεση, μαζί με τα υπόλοιπα ευρήματα, θα διαβιβαστεί στον ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση, προκειμένου να προχωρήσει η διερεύνηση των συνθηκών που οδήγησαν στον θάνατο του τραγουδιστή.

Το πόρισμα αυτό αποτελεί ένα κρίσιμο στοιχείο στην προσπάθεια διαλεύκανσης της υπόθεσης, καθώς παρέχει επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τις ουσίες που εντοπίστηκαν στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη και τον ρόλο τους στον θάνατό του. Η λεπτομερής ανάλυση των ευρημάτων αναμένεται να δώσει απαντήσεις για τα αίτια του τραγικού συμβάντος.

Η προποφόλη ως κύρια αιτία θανάτου

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που προκύπτουν από το πόρισμα, η προποφόλη εμφανίζεται ως η ουσία που οδήγησε στον θάνατο του τραγουδιστή. Η προποφόλη είναι ένα ισχυρό αναισθητικό φάρμακο, το οποίο χορηγήθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας πλασμαφαίρεσης στην οποία είχε υποβληθεί. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο τραγουδιστής παρουσίασε επεισόδιο άπνοιας μετά τη χορήγηση της προποφόλης, γεγονός που υποδηλώνει την άμεση σύνδεση της ουσίας με τον θάνατό του.

Το εργαστήριο Ιατροδικαστικής και Τοξικολογίας του ΑΠΘ καταλήγει στην εκτίμηση ότι η προποφόλη αποτέλεσε την κύρια αιτία θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη. Η παρουσία και η δράση αυτού του αναισθητικού φαρμάκου στον οργανισμό του τραγουδιστή εξετάστηκαν διεξοδικά στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής έρευνας.

Οι άλλες ουσίες που εντοπίστηκαν στον οργανισμό

Πέρα από την προποφόλη, το πόρισμα των 30 σελίδων αναφέρει την ανίχνευση και άλλων ουσιών στο αίμα του Γιώργου Μαζωνάκη. Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν συνολικά οκτώ ή εννέα επιπλέον ουσίες, οι οποίες φέρεται να επέδρασαν επιβαρυντικά στον οργανισμό του. Μεταξύ αυτών των ουσιών περιλαμβάνονται η μιδαζολάμη και το αντίδοτό της, η φλουμαζενίλη, η οποία κυκλοφορεί και με την εμπορική ονομασία Anexate. Αυτές οι τρεις ουσίες, η προποφόλη, η μιδαζολάμη και η φλουμαζενίλη, συνδέονται με την ιατρική διαδικασία που πραγματοποιήθηκε στο ιατρείο.

Επιπλέον, στα δείγματα αίματος του τραγουδιστή ανιχνεύθηκαν και άλλες ουσίες, όπως η ολανζαπίνη, η αριπιπραζόλη, η κοκαΐνη και η βενζοϋλεκγονίνη. Σε ορισμένες αναφορές γίνεται λόγος και για την ανίχνευση λιδοκαΐνης, καθώς και για μία διουρητική ουσία που είναι συνταγογραφούμενη. Η παρουσία αυτών των ουσιών στον οργανισμό του Γιώργου Μαζωνάκη αποτελεί μέρος των ευρημάτων που περιγράφονται αναλυτικά στο πόρισμα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Το τραγικό συμβάν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου

Ο Γιώργος Μαζωνάκης απεβίωσε στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης. Η διαδικασία αυτή πραγματοποιούνταν σε ιατρείο που βρίσκεται στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι. Η πλασμαφαίρεση είναι μια ιατρική διαδικασία, και κατά τη διάρκειά της χορηγήθηκε η προποφόλη, η οποία, σύμφωνα με το πόρισμα, οδήγησε στο επεισόδιο άπνοιας και εν τέλει στον θάνατο του τραγουδιστή.

Το ιατρείο της οδού Καρνεάδου αποτέλεσε τον τόπο του τραγικού συμβάντος, το οποίο έχει απασχολήσει την κοινή γνώμη και τις αρχές. Η διερεύνηση των συνθηκών συνεχίζεται, με το πόρισμα του ΑΠΘ να αποτελεί πλέον το βασικό στοιχείο για την περαιτέρω εξέλιξη της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis, Enikos