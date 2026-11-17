Τα ξημερώματα της Τρίτης 17 Νοεμβρίου 2026, ο Τάσος Ποτσέπης, ευρύτερα γνωστός στο κοινό ως «Αγάπη Μόνο», συνελήφθη σε strip club στην περιοχή του Χαϊδαρίου. Η σύλληψη του Ποτσέπη πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια αιφνιδιαστικού ελέγχου από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Ελληνικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να προέβαλε σθεναρή αντίσταση, να εξύβρισε με βαρείς χαρακτηρισμούς και να απείλησε τους αστυνομικούς που επιχείρησαν να τον ελέγξουν. Μετά την επεισοδιακή σύλληψή του, ο Τάσος Ποτσέπης οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου και αναμένεται να παραπεμφθεί σήμερα στη διαδικασία του Αυτοφώρου.

Το περιστατικό στο νυχτερινό κέντρο του Χαϊδαρίου

Το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψη του Τάσου Ποτσέπη εκτυλίχθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, συγκεκριμένα περίπου μισή ώρα μετά τη 1, όταν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών μετέβησαν σε γνωστό νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στο Χαϊδάρι. Ο σκοπός της παρουσίας τους ήταν η διενέργεια τακτικού ελέγχου εντός του καταστήματος.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι αστυνομικοί εντόπισαν τον Τάσο Ποτσέπη να κάθεται σε ένα από τα τραπέζια του strip club. Στην παρέα του συλληφθέντος βρίσκονταν ο αδελφός του, Κωνσταντίνος, ο οποίος υπηρετεί στις τάξεις της Ελληνικής Αστυνομίας, καθώς και ο γνωστός επιχειρηματίας Ριχάρδος. Η παρουσία τους στο συγκεκριμένο νυχτερινό κέντρο καταγράφηκε από τους αστυνομικούς που πραγματοποιούσαν την επιχείρηση.

Η έντονη αντίδραση του «Αγάπη Μόνο»

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, όταν οι αστυνομικοί πλησίασαν το τραπέζι όπου καθόταν ο Τάσος Ποτσέπης για να διενεργήσουν τον έλεγχο, ο ίδιος φέρεται να αντέδρασε με έντονο τρόπο. Αναφέρεται ότι εξύβρισε τους αστυνομικούς, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Ήρθαν οι μ@@@@@ς του Εκβιαστών».

Οι αστυνομικοί, παρά την αρχική αντίδραση, ζήτησαν εξηγήσεις για τη συμπεριφορά του Ποτσέπη και τον ενημέρωσαν ότι θα έπρεπε να υποβληθεί σε έλεγχο. Του ζητήθηκε να τους ακολουθήσει έξω από το κατάστημα για τη συνέχεια της διαδικασίας. Ωστόσο, ο Τάσος Ποτσέπης αρνήθηκε κατηγορηματικά να συνεργαστεί, συνέχισε το υβρεολόγιο και προέβαλε αντίσταση στις νόμιμες εντολές των αρχών.

Προσπάθειες ηρεμίας και οι απειλές κατά αστυνομικού

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, η παρέα του Τάσου Ποτσέπη, στην οποία περιλαμβανόταν και ο αδελφός του, προσπάθησε να τον ηρεμήσει. Έγιναν προσπάθειες να τον πείσουν να συνεργαστεί με τους αστυνομικούς και να συμμορφωθεί με τις υποδείξεις τους, αλλά αυτές οι προσπάθειες δεν είχαν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο Ποτσέπης διατήρησε την επιθετική του στάση και την άρνηση συνεργασίας.

Πέραν των υβριστικών εκφράσεων και της αντίστασης, ο Τάσος Ποτσέπης φέρεται να απείλησε και έναν από τους αστυνομικούς που συμμετείχαν στον έλεγχο. Αυτή η ενέργεια, σε συνδυασμό με την προηγούμενη συμπεριφορά του, οδήγησε άμεσα στη σύλληψή του από τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών.

Οι κατηγορίες και η διαδικασία του Αυτοφώρου

Μετά τη σύλληψή του, ο Τάσος Ποτσέπης μεταφέρθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Χαϊδαρίου, όπου και κρατήθηκε. Εκεί, του απαγγέλθηκαν συγκεκριμένες κατηγορίες που αφορούν βία κατά υπαλλήλων και δικαστικών προσώπων, απειλή και εξύβριση.

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί το μεσημέρι της Τρίτης 17 Νοεμβρίου 2026, ενώπιον της δικαιοσύνης, μέσω της διαδικασίας του Αυτοφώρου. Η υπόθεση θα εξεταστεί από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές, οι οποίες θα αποφανθούν επί των κατηγοριών που του έχουν απαγγελθεί.

Με πληροφορίες από: Enikos, Newsit