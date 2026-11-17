Ένας 35χρονος αλλοδαπός, ο οποίος καταζητούνταν καθώς είχε διαφύγει το 2025 από το Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης, εντοπίστηκε από αστυνομικό που βρισκόταν εκτός υπηρεσίας στο κέντρο της πόλης. Ο εντοπισμός οδήγησε σε μία επικίνδυνη καταδίωξη, η οποία είχε ως αποτέλεσμα τη σύλληψη του 35χρονου και ενός 52χρονου ομοεθνή του. Κατά τη διάρκεια της καταδίωξης, ένας αστυνομικός τραυματίστηκε, ενώ εντός του οχήματος των συλληφθέντων βρέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία.

Ο εντοπισμός του καταζητούμενου από αστυνομικό εκτός υπηρεσίας

Όλα ξεκίνησαν τις πρωινές ώρες της 16ης Νοεμβρίου 2026, όταν ένας αστυνομικός του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, κινούνταν σε περιοχή του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Εκείνη τη στιγμή, αντιλήφθηκε ότι σε ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο επέβαινε ως οδηγός ο προαναφερόμενος 35χρονος άντρας. Η παρατηρητικότητα του αστυνομικού ήταν καθοριστική, καθώς αναγνώρισε στο πρόσωπο του οδηγού το άτομο που τον Ιούνιο του 2025 είχε διαφύγει έπειτα από την προσαγωγή του στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Σε βάρος του 35χρονου αλλοδαπού εκκρεμούσε διατακτικό έγγραφο για την εκτέλεση φυλακιστηρίου, γεγονός που τον καθιστούσε καταζητούμενο από τις αρχές. Ο αστυνομικός, αντιλαμβανόμενος την κρισιμότητα της κατάστασης, προχώρησε άμεσα σε ενέργειες για την ακινητοποίηση του οχήματος και τη σύλληψη του καταζητούμενου.

Η επικίνδυνη καταδίωξη και οι συλλήψεις

Αμέσως μετά τον εντοπισμό, ο αστυνομικός ενημέρωσε το Κέντρο της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης. Οι αστυνομικοί σταθμοί της περιοχής έσπευσαν στο σημείο για να συνδράμουν στην επιχείρηση. Παρά τα ηχητικά και φωτεινά σήματα που πραγματοποιήθηκαν από τα περιπολικά με σκοπό τη στάση και ακινητοποίηση του οχήματος, ο 35χρονος οδηγός συνέχισε την πορεία του.

Η καταδίωξη εξελίχθηκε με επικίνδυνους ελιγμούς και παραβίαση ερυθρών σηματοδοτών, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τους αστυνομικούς όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου. Τελικά, ο 35χρονος οδηγός, μαζί με τον 52χρονο συνοδηγό του, προσπάθησαν να διαφύγουν εγκαταλείποντας το αυτοκίνητο και κινούμενοι σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Ωστόσο, οι άμεσες ενέργειες των αστυνομικών οδήγησαν στην ακινητοποίησή τους. Παρά την αντίσταση που προέβαλαν κατά τη σύλληψη, από την οποία τραυματίστηκε ένας αστυνομικός, οι δύο αλλοδαποί συνελήφθησαν.

Ευρήματα και ποινικό παρελθόν των συλληφθέντων

Μετά τις συλλήψεις, ακολούθησε έρευνα εντός του οχήματος των δύο ανδρών. Κατά την έρευνα, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, γεγονός που υποδηλώνει την πιθανή εμπλοκή τους σε εγκληματικές ενέργειες. Επιπλέον, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν χρηματικά ποσά, συγκεκριμένα 725 τουρκικές λίρες, 55 ευρώ και 5 δολάρια Η.Π.Α.

Από την προανάκριση που διενεργήθηκε, προέκυψε ότι σε βάρος του 35χρονου αλλοδαπού εκκρεμούσε απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Με αυτή την απόφαση, ο 35χρονος είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης οκτώ ετών και έξι μηνών για τα αδικήματα της «Διακεκριμένης περίπτωσης κλοπής» και της «Σύστασης και Συμμορίας». Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο 35χρονος στερείται ταξιδιωτικών ή άλλων εγγράφων που να δικαιολογούν τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα.

Ταυτοποίηση για προγενέστερη διάρρηξη οικίας

Πέρα από τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν για την πρόσφατη καταδίωξη και την εκκρεμή καταδίκη του 35χρονου, οι συλληφθέντες ταυτοποιήθηκαν και για άλλες εγκληματικές ενέργειες. Συγκεκριμένα, έπειτα από συσχέτιση με προανακριτικό υλικό που τηρούσε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χαριλάου – Αναλήψεως, οι δύο αλλοδαποί άνδρες ταυτοποιήθηκαν ως δράστες διάρρηξης οικίας.

Η συγκεκριμένη διάρρηξη είχε λάβει χώρα σε προγενέστερο χρόνο, προσθέτοντας ένα ακόμα στοιχείο στην εγκληματική τους δράση. Οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης συνεχίζουν τις ενέργειες σε βάρος των δύο αλλοδαπών αντρών.

Με πληροφορίες από: Enikos