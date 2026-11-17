Βαρύ πένθος σκέπασε το Ηράκλειο της Κρήτης, μετά τον θάνατο ενός 18 μηνών βρέφους, του μικρού Ζαχαρία, το οποίο έχασε τη ζωή του στη Νέα Αλικαρνασσό. Το τραγικό περιστατικό συνέβη όταν το παιδί, διέφυγε από την προσοχή των γονιών του και ήπιε βενζίνη μέσα στο σπίτι. Ο πατέρας του βρέφους αποχαιρετά τον γιο του με λόγια γεμάτα πόνο και αγάπη, ενώ η κηδεία του μικρού αγοριού θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου.

Η τραγωδία στην Αλικαρνασσό

Όλα συνέβησαν το απόγευμα της Κυριακής, 15 Νοεμβρίου του 2026, όταν το 18 μηνών αγοράκι βρισκόταν στο μπάνιο του σπιτιού του στη Νέα Αλικαρνασσό, μαζί με τη μητέρα του. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, το μικρό παιδί φέρεται να άνοιξε ένα ντουλάπι, από όπου πήρε ένα μικρό μπουκάλι που περιείχε βενζίνη.

Χωρίς να αντιληφθεί τον κίνδυνο που ελλοχεύει, το παιδί ήπιε από το περιεχόμενο του μπουκαλιού. Μόλις η μητέρα του μικρού Ζαχαρία κατάλαβε τι είχε συμβεί, ειδοποίησε αμέσως το ΕΚΑΒ. Το βρέφος μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, σε μια προσπάθεια να σωθεί η ζωή του.

Η μάχη στο νοσοκομείο και το μοιραίο τέλος

Το 18 μηνών αγοράκι έφτασε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση. Οι γιατροί ξεκίνησαν αμέσως εντατικές προσπάθειες ανάνηψης, δίνοντας μάχη για να κρατήσουν το παιδί στη ζωή. Αρχικά, οι ιατρικές προσπάθειες φάνηκαν να αποδίδουν, καθώς κατάφεραν να επαναφέρουν το βρέφος.

Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας του μικρού Ζαχαρία επιδεινώθηκε ραγδαία. Λίγο μετά τις 21:00 το βράδυ της ίδιας ημέρας, η καρδιά του μικρού αγοριού σταμάτησε να χτυπά, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένειά του και ολόκληρο το Ηράκλειο. Ο πόνος των γονιών είναι αβάστακτος μετά την απώλεια του παιδιού τους.

Το σπαρακτικό μήνυμα του πατέρα

Ο πατέρας του μικρού Ζαχαρία, συντετριμμένος από την απώλεια, αποχαιρέτησε τον γιο του με μια σπαρακτική ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Τα λόγια του είναι γεμάτα πόνο, απορία και αγάπη, αποτυπώνοντας το μέγεθος της τραγωδίας που βιώνει η οικογένεια.

«Ζαχαρούλι μου. Χαμογελαστό παιδάκι μου. Καρδιά μου. Ποιος θα τρέχει να με παίρνει αγκαλιά όταν γυρίζω σπίτι και να φωνάζει μπαμπά μπαμπά! Ποιος θα σου φιλάει τα μαγουλάκια σου! Στο καλό καρδιά μου καλό ταξίδι. Θα σε θυμάμαι για πάντα», έγραψε ο πατέρας, εκφράζοντας τον ανείπωτο πόνο της τόσο βαριάς απώλειας. Η ανάρτηση συνοδεύεται από μια φωτογραφία του βρέφους, χαμογελαστού, η οποία περιλαμβάνεται και στο κηδειόχαρτο με το όνομά του.

Η δικαστική εξέλιξη και η έρευνα των αρχών

Μετά το τραγικό περιστατικό, οι αρχές προχώρησαν αρχικά στη σύλληψη των δύο γονέων του 18 μηνών βρέφους. Σε βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη με την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης ανηλίκου σε κίνδυνο. Η διαδικασία αυτή αποτελεί μέρος της διερεύνησης των συνθηκών που οδήγησαν στην τραγωδία.

Τη Δευτέρα, μετά την απολογία τους, οι γονείς αφέθηκαν ελεύθεροι χωρίς να τους επιβληθούν περιοριστικοί όροι. Οι Αρχές συνεχίζουν να διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες το παιδί ήρθε σε επαφή με τη βενζίνη, προκειμένου να διαπιστωθεί πλήρως τι συνέβη το μοιραίο απόγευμα της Κυριακής.

Η τελευταία πράξη του δράματος

Η τελευταία πράξη του δράματος για τον μικρό Ζαχαρία θα παιχτεί σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου. Η κηδεία του 18 μηνών αγοριού έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί στις 16:00 το απόγευμα. Η τελετή θα λάβει χώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Γεωργίου, στην περιοχή της Αλικαρνασσού, όπου συγγενείς και φίλοι θα πουν το τελευταίο αντίο στο χαμογελαστό παιδάκι.

Με πληροφορίες από: Newsit