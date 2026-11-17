Στη σύλληψη δύο υπηκόων Γεωργίας, ηλικίας 35 και 52 ετών, προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης, ύστερα από μία επεισοδιακή καταδίωξη. Ο ένας εκ των συλληφθέντων, ο 35χρονος, είχε διαφύγει τον Ιούνιο του 2025 μετά την προσαγωγή του στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Η επιχείρηση ξεκίνησε όταν ένας αστυνομικός εκτός υπηρεσίας αναγνώρισε τον δραπέτη, οδηγώντας σε άμεση κινητοποίηση των δυνάμεων της Ελληνικής Αστυνομίας.

Αναγνώριση του δραπέτη και έναρξη της καταδίωξης

Όλα ξεκίνησαν χθες το πρωί, στην οδό Κωνσταντίνου Καραμανλή, όταν ένας αστυνομικός που υπηρετεί στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λευκού Πύργου, ο οποίος βρισκόταν εκτός υπηρεσίας, αναγνώρισε τον 35χρονο οδηγό ενός Ι.Χ. αυτοκινήτου. Ο αστυνομικός αναγνώρισε τον άνδρα ως εκείνον που είχε διαφύγει από τις αρχές τον Ιούνιο του 2025, μετά την προσαγωγή του στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Η άμεση αντίδραση του αστυνομικού ήταν να ενημερώσει αμέσως το Κέντρο της Άμεσης Δράσης για την παρουσία του δραπέτη.

Μετά την ενημέρωση, δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έσπευσαν στο σημείο προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση. Οι αστυνομικοί επιχείρησαν να σταματήσουν το όχημα, κάνοντας σήματα με σειρήνες και φάρους, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας. Ωστόσο, ο οδηγός του αυτοκινήτου δεν συμμορφώθηκε στις υποδείξεις των αρχών και συνέχισε την πορεία του, αγνοώντας τα σήματα.

Επεισοδιακή πορεία και επικίνδυνοι ελιγμοί

Η καταδίωξη που ακολούθησε ήταν επεισοδιακή, καθώς ο 35χρονος οδηγός, με τον 52χρονο συνεπιβάτη του, πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς στην προσπάθειά του να διαφύγει. Κατά τη διάρκεια της πορείας του οχήματος, ο οδηγός παραβίασε ερυθρούς σηματοδότες, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τους ίδιους όσο και τους υπόλοιπους χρήστες του οδικού δικτύου. Η συμπεριφορά αυτή επιδείνωσε την κατάσταση και οδήγησε σε περαιτέρω κινητοποίηση των αστυνομικών δυνάμεων για την ακινητοποίηση του οχήματος και τη σύλληψη των επιβαινόντων.

Τελικά, οι δύο επιβαίνοντες εγκατέλειψαν το αυτοκίνητο και επιχείρησαν να διαφύγουν με τα πόδια, κινούμενοι προς διαφορετικές κατευθύνσεις, σε μια προσπάθεια να αποφύγουν τη σύλληψη. Παρά την προσπάθειά τους αυτή, οι αστυνομικοί κατάφεραν να τους ακινητοποιήσουν και να τους συλλάβουν. Οι συλληφθέντες προέβαλαν αντίσταση κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, γεγονός που δυσχέρανε το έργο των αρχών. Κατά την ίδια ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., στη διάρκεια της επιχείρησης τραυματίστηκε ένας αστυνομικός.

Ευρήματα στο όχημα και νομικό ιστορικό του δραπέτη

Μετά τη σύλληψη των δύο υπηκόων Γεωργίας, οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν σε έρευνα του εγκαταλελειμμένου αυτοκινήτου. Κατά την έρευνα αυτή, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, γεγονός που ενισχύει τις υποψίες για την εγκληματική τους δράση. Επιπλέον, στο όχημα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 725 τουρκικές λίρες, 55 ευρώ και 5 δολάρια, ποσά που επίσης διερευνώνται ως προς την προέλευσή τους.

Από τον περαιτέρω έλεγχο των στοιχείων του 35χρονου, διαπιστώθηκε ότι σε βάρος του εκκρεμούσε καταδικαστική απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης. Η ποινή που του είχε επιβληθεί ήταν φυλάκιση 8 ετών και 6 μηνών, για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής και της σύστασης συμμορίας. Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο 35χρονος δεν διέθετε ταξιδιωτικά ή άλλα έγγραφα που να δικαιολογούν τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα, γεγονός που προσθέτει ένα ακόμη αδίκημα στο ιστορικό του.

Κατηγορίες και εμπλοκή σε προγενέστερη διάρρηξη

Η έρευνα της Αστυνομίας αποκάλυψε επιπλέον στοιχεία που συνδέουν τους δύο συλληφθέντες με άλλες εγκληματικές ενέργειες. Συγκεκριμένα, προέκυψε ότι οι δύο υπήκοοι Γεωργίας φέρονται να εμπλέκονται σε διάρρηξη κατοικίας, η οποία είχε σημειωθεί σε προγενέστερο χρόνο. Αυτό το εύρημα υποδηλώνει μια ευρύτερη εγκληματική δράση των δύο ανδρών στην περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Εις βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία για μια σειρά σοβαρών αδικημάτων. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η απόδραση κρατουμένου, η βία κατά υπαλλήλων, η απείθεια, η επικίνδυνη οδήγηση και η κλοπή κατά συναυτουργία. Οι κατηγορίες αυτές αντικατοπτρίζουν τη σοβαρότητα των πράξεων για τις οποίες κατηγορούνται και αναμένεται να οδηγήσουν σε περαιτέρω δικαστικές διαδικασίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki