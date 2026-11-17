Αλλαγή στη διοικητική ηγεσία της φαρμακευτικής εταιρείας Sobi ανακοινώθηκε για τις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου και της Μάλτας, με στόχο την ενίσχυση της δομής της. Από τις 16 Νοεμβρίου 2026, η Ελισάβετ Προδρόμου αναλαμβάνει τη θέση της Country Manager, διαδεχόμενη τον Άρη Παπαδάκο. Ο κύριος Παπαδάκος μετακινείται σε έναν νέο, διευρυμένο περιφερειακό ρόλο εντός της εταιρείας, έπειτα από επτά χρόνια στο τιμόνι των τριών αγορών.

Η αλλαγή στην ηγεσία της Sobi

Η Ελισάβετ Προδρόμου αναλαμβάνει τα νέα της καθήκοντα ως επικεφαλής της Sobi για τις τρεις χώρες, Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή για την εταιρεία στην περιοχή. Η διοικητική αυτή αλλαγή πραγματοποιείται σε μια περίοδο κατά την οποία η Sobi επιδιώκει να ενισχύσει περαιτέρω την παρουσία της στον τομέα των σπάνιων παθήσεων.

Η εταιρεία έχει θέσει ως προτεραιότητα την πρόσβαση των ασθενών σε εξειδικευμένες και καινοτόμες θεραπείες, ενισχύοντας τη διοικητική της δομή προς αυτή την κατεύθυνση, με την κυρία Προδρόμου να φέρει την εμπειρία της για την επίτευξη αυτών των στόχων.

Ο νέος και ο προηγούμενος ρόλος του Άρη Παπαδάκου

Ο Άρης Παπαδάκος, ο οποίος επί επτά χρόνια βρισκόταν στο τιμόνι της Sobi στις αγορές της Ελλάδας, της Κύπρου και της Μάλτας, αναλαμβάνει πλέον νέα καθήκοντα. Συγκεκριμένα, μετακινείται στη θέση του Commercial Director CEERJ, μια μετάβαση που ακολουθεί την επιτυχημένη του θητεία.

Οι αρμοδιότητές του στον νέο του ρόλο εκτείνονται σε μια ευρεία γεωγραφική περιοχή, περιλαμβάνοντας την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, τη Ρωσία και την Ιαπωνία, αναδεικνύοντας τη διευρυμένη του ευθύνη εντός της Sobi.

Το εκτενές προφίλ της Ελισάβετ Προδρόμου

Η νέα επικεφαλής της Sobi φέρει μαζί της μια πλούσια επαγγελματική εμπειρία, με περισσότερα από 25 χρόνια στον χώρο της φαρμακευτικής βιομηχανίας. Κατά τη διάρκεια της σταδιοδρομίας της, έχει αναλάβει υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις σε σημαντικούς τομείς της αγοράς φαρμάκου, αποκτώντας βαθιά γνώση του κλάδου.

Η επαγγελματική της διαδρομή περιλαμβάνει θέσεις ευθύνης στην Ογκολογία και στην Πρόσβαση στην Αγορά. Επίσης, για σχεδόν μία δεκαετία, διετέλεσε Πρόεδρος και Γενική Διευθύντρια της Bristol Myers Squibb στην Ελλάδα, θέση από την οποία απέκτησε σημαντική εμπειρία στην ελληνική αγορά. Η κυρία Προδρόμου συμμετέπει ενεργά στον θεσμικό διάλογο για τη φαρμακευτική πολιτική, κατέχοντας τη θέση της Αντιπροέδρου του PhARMA Innovation Forum (PIF), γεγονός που υπογραμμίζει την εμπλοκή της στα ζητήματα του κλάδου.

Είναι πτυχιούχος Χημείας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών και έχει παρακολουθήσει προγράμματα ανάπτυξης ηγετικών στελεχών στο Columbia Business School και στο CEDEP, ενισχύοντας τις διοικητικές της δεξιότητες. Η εκτεταμένη της εμπειρία στη διοίκηση φαρμακευτικών επιχειρήσεων, σε συνδυασμό με τη βαθιά γνώση του θεσμικού και κανονιστικού περιβάλλοντος, αναμένεται να αποτελέσει βασικό στοιχείο της στρατηγικής της Sobi για την επόμενη περίοδο, συμβάλλοντας στην επίτευξη των εταιρικών στόχων.

Η συνεισφορά του Άρη Παπαδάκου στην Sobi

Κατά τη διάρκεια της επταετούς θητείας του Άρη Παπαδάκου στην ηγεσία της Sobi για Ελλάδα, Κύπρο και Μάλτα, η εταιρεία ενίσχυσε σημαντικά την παρουσία της στις συγκεκριμένες αγορές. Η συμβολή του ήταν καθοριστική στην ανάπτυξη της Sobi στην περιοχή.

Σύμφωνα με την ίδια την εταιρεία, στο διάστημα αυτό διευρύνθηκε το χαρτοφυλάκιο των διαθέσιμων θεραπευτικών επιλογών, με την εισαγωγή νέων καινοτόμων θεραπειών στην ελληνική αγορά. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την παροχή σύγχρονων λύσεων και την καλύτερη πρόσβαση των ασθενών σε προηγμένες θεραπείες.

Με πληροφορίες από: Topontiki