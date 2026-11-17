Η Ελλάδα αποχαιρετά τους δύο πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους στο Ζεφύρι

Με βαθιά θλίψη και ανείπωτο πόνο, η Ελλάδα αποχαιρετά σήμερα Τρίτη (17/11) τον 23χρονο πυροσβέστη Γιώργο Ζυμπίδη, ο οποίος έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος. Ο άτυχος νέος βρήκε τραγικό θάνατο κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης φωτιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, αφήνοντας πίσω του ένα δυσαναπλήρωτο κενό.

Αύριο, Τετάρτη (18/11), θα τελεστεί στο Περιστέρι Αττικής η κηδεία του 44χρονου συναδέλφου του, ο οποίος επίσης έχασε τη ζωή του στην ίδια επιχείρηση. Η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι η εισπνοή μεγάλης ποσότητας αιθάλης ήταν η αιτία θανάτου και για τους δύο πυροσβέστες, ενώ οι έρευνες για τις συνθήκες της τραγωδίας συνεχίζονται.

Το στερνό αντίο στον Γιώργο Ζυμπίδη

Η κηδεία του 23χρονου Γιώργου Ζυμπίδη πραγματοποιείται σήμερα στην Καστοριά, τη γενέτειρά του. Το απόγευμα της Δευτέρας (16/11), η σορός του έφτασε στον 10ο Πυροσβεστικό Σταθμό Περιστερίου, όπου και υπηρετούσε.

Εκεί, συνάδελφοί του, φίλοι και συγγενείς τον υποδέχθηκαν σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη συναισθηματικά στιγμή. Αμέσως μετά, η φράση «Αθάνατος» ακούστηκε ως ύστατος φόρος τιμής, προτού ξεκινήσει η αυτοκινητοπομπή με προορισμό την Καστοριά. Κατά μήκος της διαδρομής είχαν προγραμματιστεί να βρίσκονται πυροσβεστικά οχήματα με αναμμένους φάρους και σειρήνες, προκειμένου και άλλοι συνάδελφοί του να τον αποχαιρετήσουν.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, η εισπνοή μεγάλης ποσότητας αιθάλης, δηλαδή καπνού, φαίνεται πως ήταν η αιτία θανάτου των δύο πυροσβεστών. Κατά την ιατροδικαστική εξέταση δεν διαπιστώθηκαν θανατηφόρες κακώσεις, παρά μόνο ορισμένα τραύματα στην κνήμη.

Παράλληλα, καταγράφηκε πνευμονικό οίδημα, εύρημα που συναντάται συχνά σε περιστατικά θανάτου από εισπνοή καπνού. Οι Αρχές αναμένουν πλέον τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να δώσουν περισσότερες απαντήσεις, μεταξύ άλλων για τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα που εντοπίστηκαν στον οργανισμό των δύο ανδρών.

Σε εξέλιξη η έρευνα για τις συνθήκες της τραγωδίας

Οι έρευνες για τις ακριβείς συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο των δύο πυροσβεστών βρίσκονται σε εξέλιξη. Ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, δήλωσε στο ΕΡΤnews ότι «Θέλουμε να δούμε ποια ήταν η αιτία που εγκλωβίστηκαν σε αυτόν τον χώρο και αυτό στοίχισε τη ζωή τους».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, τρεις πυροσβέστες εγκατέστησαν τις μάνικες υψηλής πίεσης και εισήλθαν στο φλεγόμενο κτήριο. Φορούσαν τον προβλεπόμενο εξοπλισμό ατομικής προστασίας, ο οποίος περιλάμβανε ειδικά κράνη ανθεκτικά στις υψηλές θερμοκρασίες και τα χτυπήματα, πυράντοχο ρουχισμό, γάντια και φιάλες οξυγόνου.

Με πληροφορίες από: enikos.gr