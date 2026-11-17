Τρεις σταθμοί του μετρό στο κέντρο της Αθήνας και έξι στη Θεσσαλονίκη κλείνουν προσωρινά σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, λόγω των εκδηλώσεων για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου. Οι ρυθμίσεις αυτές, που γίνονται με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, περιλαμβάνουν και έκτακτα μέτρα στην κυκλοφορία των οχημάτων, αποσκοπώντας στην ομαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Οι επιβάτες καλούνται να λάβουν υπόψη τους τις αλλαγές που επηρεάζουν τις μετακινήσεις τους στο κέντρο της πρωτεύουσας, αλλά και στη συμπρωτεύουσα, προγραμματίζοντας εγκαίρως τις διαδρομές τους, καθώς οι εκδηλώσεις κορυφώνονται με την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Προσωρινό κλείσιμο σταθμών μετρό στην Αθήνα

Στο κέντρο της Αθήνας, οι σταθμοί Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο και Μέγαρο Μουσικής θα παραμείνουν κλειστοί για το κοινό από τις 14:00 σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου. Η απόφαση αυτή, που ελήφθη με εντολή της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοινώθηκε από τη ΣΤΑ.ΣΥ. ως μέρος των έκτακτων μέτρων για την επέτειο του Πολυτεχνείου.

Κατά το διάστημα που οι σταθμοί θα είναι κλειστοί, οι συρμοί του μετρό θα διέρχονται κανονικά από αυτούς, αλλά χωρίς να πραγματοποιούν στάση. Οι επιβάτες που χρησιμοποιούν τις συγκεκριμένες γραμμές θα πρέπει να αποβιβάζονται ή να επιβιβάζονται σε άλλους σταθμούς, προσαρμόζοντας ανάλογα τα σχέδια μετακίνησής τους.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και απαγορεύσεις στην πρωτεύουσα

Πέρα από τις αλλαγές στο μετρό, έχουν τεθεί σε ισχύ και εκτεταμένες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο κέντρο της Αθήνας. Ήδη από τις 06:00 της Κυριακής 15 Νοεμβρίου, ισχύει απαγόρευση στάσης και στάθμευσης σε περιοχές γύρω από το Πολυτεχνείο και τα Εξάρχεια. Αυτή η απαγόρευση θα διαρκέσει έως τις 06:00 της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου.

Από τις 06:00 σήμερα, Τρίτη 17 Νοεμβρίου, η απαγόρευση επεκτείνεται σε επιπλέον δρόμους του κέντρου της πόλης. Επιπλέον, από τις μεσημβρινές ώρες θα ξεκινήσει σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων σε διάφορους δρόμους, η οποία θα διατηρηθεί μέχρι το πέρας όλων των εκδηλώσεων. Οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται σταδιακά και προσαρμόζονται ανάλογα με τις εκάστοτε κυκλοφοριακές συνθήκες.

Τροποποιήσεις στα δρομολόγια λεωφορείων και τρόλεϊ

Στο πλαίσιο των μέτρων για την επέτειο του Πολυτεχνείου, έχουν αποφασιστεί και τροποποιήσεις στα δρομολόγια και τις στάσεις των λεωφορείων και των τρόλεϊ. Οι αλλαγές αυτές γίνονται σύμφωνα με απόφαση της «Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε.» και αποσκοπούν στην καλύτερη διαχείριση της κίνησης.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής έχει αναλάβει τον σχεδιασμό ειδικών μέτρων για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας στο κέντρο της πόλης. Η Ελληνική Αστυνομία απευθύνει έκκληση προς τους οδηγούς να αποφύγουν την κίνηση και τη στάθμευση στους χώρους όπου θα πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις, κατά μήκος της διαδρομής της πορείας, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή γύρω από την Πρεσβεία των ΗΠΑ.

Μέτρα και στη Θεσσαλονίκη

Αντίστοιχα μέτρα με αυτά που εφαρμόζονται στην Αθήνα ισχύουν και στη συμπρωτεύουσα, τη Θεσσαλονίκη. Έξι σταθμοί του μετρό της πόλης θα κλείσουν προσωρινά από τις 16:00, λόγω των μέτρων που έχουν ληφθεί για τις εκδηλώσεις της επετείου του Πολυτεχνείου.

Μεταξύ των σταθμών που επηρεάζονται είναι ο Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός, ο σταθμός Δημοκρατίας και ο σταθμός Βενιζέλου. Οι πολίτες της Θεσσαλονίκης καλούνται επίσης να ενημερωθούν για τις αλλαγές και να προσαρμόσουν τις μετακινήσεις τους, λαμβάνοντας υπόψη τις προσωρινές διακοπές λειτουργίας των συγκεκριμένων σταθμών.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis