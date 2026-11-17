Ένας 25χρονος άνδρας συνελήφθη τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/11) στα Άνω Λιόσια, αφού εντοπίστηκε να προκαλεί έντονη ηχορύπανση με το αυτοκίνητό του. Ο νεαρός είχε μετατρέψει το όχημά του σε μια «κινητή ντίσκο», εξοπλίζοντάς το με πλήθος ηχείων και ενισχυτών, με τη μουσική να παίζει στη διαπασών και να αναστατώνει τους κατοίκους της περιοχής. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε για διατάραξη κοινής ησυχίας, ενώ κατά τον έλεγχο προέκυψε και ένα επιπλέον σοβαρό ζήτημα.

Συγκεκριμένα, διαπιστώθηκε ότι ο 25χρονος οδηγούσε χωρίς να έχει δικαίωμα, καθώς η άδεια κυκλοφορίας του είχε αφαιρεθεί τον περασμένο Οκτώβριο. Η αφαίρεση της άδειας είχε γίνει λόγω προηγούμενης παράβασης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Το περιστατικό αναδεικνύει την ανάγκη τήρησης των κανόνων τόσο για την οδική ασφάλεια όσο και για την ηρεμία των πολιτών.

Ο εντοπισμός και η ακινητοποίηση του οχήματος

Οι αστυνομικοί, κατά τη διάρκεια περιπολίας τους στα Άνω Λιόσια, εντόπισαν το επίμαχο ΙΧ όχημα να κινείται σε έναν κεντρικό δρόμο της περιοχής. Αυτό που τράβηξε αμέσως την προσοχή τους ήταν η έντονη ηχορύπανση που προερχόταν από το εσωτερικό του αυτοκινήτου, η οποία ήταν σε τέτοιο βαθμό που ήταν αδύνατο να περάσει απαρατήρητη. Η μουσική έπαιζε σε πολύ υψηλή ένταση, διαταράσσοντας την ησυχία των κατοίκων.

Αμέσως μετά τον εντοπισμό, οι αστυνομικοί προχώρησαν στην ακινητοποίηση του οχήματος. Ο έλεγχος που ακολούθησε αποκάλυψε την έκταση των μετατροπών που είχαν γίνει στο αυτοκίνητο, οι οποίες ήταν υπεύθυνες για την εκτεταμένη ηχορύπανση που είχε προκληθεί. Η παρέμβαση των αρχών ήταν άμεση, προκειμένου να αποκατασταθεί η τάξη και η ηρεμία στην περιοχή.

Το αυτοκίνητο-ντίσκο και η ηχορύπανση

Κατά τον λεπτομερή έλεγχο του οχήματος, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι ο 25χρονος οδηγός είχε προβεί σε εκτεταμένες μετατροπές. Συγκεκριμένα, είχε εγκαταστήσει στο εσωτερικό του αυτοκινήτου όχι λιγότερα από είκοσι ηχεία. Αυτός ο εντυπωσιακός αριθμός ηχείων συμπληρωνόταν από την παρουσία τριών ενισχυτών, οι οποίοι εξασφάλιζαν την υψηλή ένταση και την ποιότητα του ήχου.

Το ισχυρό αυτό ηχοσύστημα λειτουργούσε στη διαπασών, με αποτέλεσμα η μουσική να ακούγεται σε μεγάλη απόσταση και να ξυπνά τους κατοίκους των Άνω Λιοσίων. Η ένταση του ήχου ήταν τέτοια που προκαλούσε σοβαρή διατάραξη της κοινής ησυχίας, καθιστώντας το αυτοκίνητο μια πραγματική «κινητή ντίσκο» που αναστάτωνε την ηρεμία της γειτονιάς τις πρώτες πρωινές ώρες.

Οδήγηση χωρίς άδεια και προηγούμενη παράβαση

Πέρα από την κατηγορία της διατάραξης κοινής ησυχίας, ο έλεγχος των στοιχείων του 25χρονου οδηγού αποκάλυψε ένα ακόμα σοβαρό ζήτημα. Προέκυψε ότι ο νεαρός δεν είχε το δικαίωμα να οδηγεί το όχημα, καθώς η άδεια κυκλοφορίας του είχε αφαιρεθεί. Η αφαίρεση αυτή δεν ήταν πρόσφατη, αλλά είχε γίνει τον περασμένο Οκτώβριο, δηλαδή περίπου έναν μήνα πριν από το περιστατικό της σύλληψης.

Η αιτία της αφαίρεσης της άδειας κυκλοφορίας ήταν μια προηγούμενη παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (ΚΟΚ). Αυτό σημαίνει ότι ο 25χρονος όχι μόνο προκαλούσε ηχορύπανση, αλλά και οδηγούσε εν γνώσει του χωρίς νόμιμη άδεια, αγνοώντας την προηγούμενη κύρωση που του είχε επιβληθεί. Η διπλή αυτή παράβαση προσθέτει ένα επιπλέον βάρος στην υπόθεση του νεαρού οδηγού.

Οι συνέπειες των πράξεων του 25χρονου

Η σύλληψη του 25χρονου στα Άνω Λιόσια έλαβε χώρα τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας, 16 Νοεμβρίου. Οι ενέργειές του, τόσο η διατάραξη της κοινής ησυχίας με το υπερβολικά ενισχυμένο ηχοσύστημα όσο και η οδήγηση χωρίς την απαραίτητη άδεια, τον οδήγησαν ενώπιον των αρχών. Η παρουσία 20 ηχείων και τριών ενισχυτών στο όχημά του ήταν πρωτοφανής και αποτελεί την κύρια αιτία της έντονης ηχορύπανσης.

Το γεγονός ότι η άδεια κυκλοφορίας του είχε ήδη αφαιρεθεί τον Οκτώβριο για παράβαση του ΚΟΚ υπογραμμίζει την επανάληψη παραβατικής συμπεριφοράς. Η αστυνομία ενήργησε βάσει των καταγγελιών και των διαπιστώσεων, θέτοντας τέλος στην αναστάτωση που προκαλούσε ο νεαρός οδηγός στους κατοίκους των Άνω Λιοσίων. Η υπόθεση αναμένεται να λάβει την περαιτέρω νομική οδό.

Με πληροφορίες από: Topontiki