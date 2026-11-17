Σιγή ασυρμάτου εξακολουθεί να τηρεί η Ανταποδοτική Ανακύκλωση σχετικά με τη μηδενική καταγεγραμμένη λειτουργία των περισσότερων από τα 50 Πολυκέντρα Ανακύκλωσης που λειτουργεί στον δήμο Αθηναίων. Τα πολυκέντρα αυτά, τα οποία προμήθευσε η εταιρεία ΤΕΧΑΝ, παρουσιάζουν σοβαρά προβλήματα, οδηγώντας τον δήμο Αθηναίων στην αποστολή εξωδίκου.

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, ζήτησε συγκεκριμένες εξηγήσεις και στοιχεία, χωρίς ωστόσο να έχει λάβει απάντηση μέχρι στιγμής. Η κατάσταση αυτή εγείρει έντονα ερωτήματα αναφορικά με τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων υλικών στην πρωτεύουσα.

Η δυσλειτουργία των πολυκέντρων και τα ερωτήματα

Σε έγγραφα που έχει αποστείλει στην Ανταποδοτική Ανακύκλωση ο δήμος Αθηναίων, προκύπτει μια τεράστια δυσλειτουργία των πολυκέντρων που έχουν τοποθετηθεί στην πρωτεύουσα. Πρόκειται για 50 Πολυκέντρα Ανακύκλωσης, τα οποία προμηθεύτηκαν από την εταιρεία ΤΕΧΑΝ και τα περισσότερα από αυτά έχουν πλέον πάψει να λειτουργούν.

Η μηδενική καταγεγραμμένη λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών έχει δημιουργήσει σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα του συστήματος ανακύκλωσης και τη διαχείριση των υλικών που συλλέγονται ή θα έπρεπε να συλλέγονται. Ο δήμος Αθηναίων έχει ζητήσει επανειλημμένα εξηγήσεις για αυτή την κατάσταση.

Το εξώδικο του δημάρχου Χάρη Δούκα

Στις 4 Νοεμβρίου 2026, ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, απέστειλε εξώδικο προς την Ανταποδοτική Ανακύκλωση. Το εξώδικο αφορούσε τα προβλήματα που διαπιστώθηκαν στη λειτουργία των 50 Πολυκέντρων Ανακύκλωσης, τα οποία βρίσκονται εντός των διοικητικών ορίων του δήμου.

Σύμφωνα με το περιεχόμενο του εξωδίκου, τα προβλήματα αυτά είχαν ήδη τεθεί υπόψη της Ανταποδοτικής Ανακύκλωσης. Είχαν ζητηθεί «συγκεκριμένες εξηγήσεις, στοιχεία και ενέργειες αναφορικά με την υπολειτουργία των εγκαταστάσεων», όμως μέχρι την ημέρα αποστολής του εξωδίκου, ο δήμος Αθηναίων δεν είχε λάβει καμία απάντηση επί των συγκεκριμένων αιτημάτων.

Η προθεσμία απάντησης και οι επιφυλάξεις του δήμου

Ο Χάρης Δούκας, στο εξώδικο, υπογράμμισε τη σοβαρότητα των ζητημάτων που έχουν τεθεί και ζήτησε την πλήρη και έγγραφη απάντηση στο σύνολο των ερωτημάτων. Η προθεσμία που δόθηκε στην Ανταποδοτική Ανακύκλωση για την απάντηση ήταν εντός πέντε εργάσιμων ημερών από την αποστολή της εξώδικης διαμαρτυρίας.

Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης εντός της δοθείσας προθεσμίας, ο δήμος Αθηναίων επιφυλάχθηκε να προβεί «άμεσα και χωρίς άλλη ειδοποίηση» σε περαιτέρω ενέργειες. Η στάση αυτή του δήμου δείχνει την αποφασιστικότητά του να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχουν προκύψει με τη λειτουργία των «Σπιτιών Ανακύκλωσης».

Το ιστορικό των συμβάσεων και ο ευρωπαϊκός έλεγχος

Η λειτουργία των «Σπιτιών Ανακύκλωσης» βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, καθώς φαίνεται πως πουλήθηκαν σε υπερβολικά υψηλή τιμή. Αυτό προσθέτει μια επιπλέον διάσταση στην υπόθεση, πέρα από τα λειτουργικά προβλήματα που έχουν διαπιστωθεί.

Υπενθυμίζεται πως τον περασμένο Ιούλιο, η ΤΕΧΑΝ ανακοίνωσε ότι σταματά να υποστηρίζει τη λειτουργία των «Σπιτιών Ανακύκλωσης», βάσει σύμβασης που είχε υπογράψει με τον Ειδικό Διαβαθμικό Σύνδεσμο Νομού Αττικής (ΕΣΔΝΑ). Παράλληλα, η ΤΕΧΑΝ είχε ενεργή σύμβαση με τον δήμο Αθηναίων έως το τέλος του 2026, γεγονός που καθιστά ακόμα πιο περίπλοκη την κατάσταση της δυσλειτουργίας των εγκαταστάσεων στην πρωτεύουσα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis