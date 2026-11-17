Περισσότερα από ένα στα τρία βρέφη που έχουν διαγνωστεί με αλλεργία στα φιστίκια ενδέχεται στην πραγματικότητα να μην παρουσιάζουν αλλεργική αντίδραση, σύμφωνα με νέα επιστημονική μελέτη. Η έρευνα δημοσιεύθηκε στο τεύχος Νοεμβρίου του επιστημονικού περιοδικού The Journal of Allergy and Clinical Immunology. Οι αλλεργίες στα φιστίκια έχουν παρουσιάσει αυξητική τάση τις τελευταίες δεκαετίες, καθιστώντας τα νέα ευρήματα ιδιαίτερα σημαντικά για την ορθή διάγνωση.

Η αυξανόμενη τάση και οι προκλήσεις στη διάγνωση

Οι αλλεργίες στα φιστίκια αποτελούν ένα διαρκώς αυξανόμενο ζήτημα υγείας παγκοσμίως, με την τάση να είναι ανοδική τις τελευταίες δεκαετίες. Σύμφωνα με στοιχεία του οργανισμού Food Allergy Research & Education (FARE), περίπου 6,2 εκατομμύρια παιδιά και ενήλικες στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής έχουν διαγνωστεί με αλλεργία στα φιστίκια.

Ωστόσο, τα πρόσφατα επιστημονικά ευρήματα υποδεικνύουν ότι το ιστορικό μιας προηγούμενης αντίδρασης σε φιστίκια, σε συνδυασμό με τα θετικά αποτελέσματα των αλλεργικών εξετάσεων, δεν αρκούν πάντοτε για την επιβεβαίωση μιας οριστικής διάγνωσης. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση των βρεφών, όπου η ακριβής αξιολόγηση είναι κρίσιμη.

Η σημασία της δοκιμασίας πρόκλησης με τροφή

Η μελέτη αναδεικνύει την κεντρική σημασία της δοκιμασίας πρόκλησης με τροφή, η οποία πρέπει να διεξάγεται υπό αυστηρή ιατρική επίβλεψη. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδικασίας, χορηγούνται σταδιακά αυξανόμενες ποσότητες της ύποπτης τροφής στον ασθενή, με σκοπό να διαπιστωθεί με ακρίβεια εάν προκαλείται αλλεργική αντίδραση.

Η εφαρμογή αυτής της συγκεκριμένης διαγνωστικής διαδικασίας μπορεί να αποτρέψει την επιβολή περιττών θεραπειών, καθώς και αυστηρών διατροφικών περιορισμών. Οι περιορισμοί αυτοί συχνά επιβαρύνουν σημαντικά την καθημερινότητα παιδιών που τελικά αποδεικνύεται ότι δεν είναι αλλεργικά στα φιστίκια, βελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής τους.

Το πρόγραμμα ADAPT στην Αυστραλία

Οι ερευνητές, στο πλαίσιο της μελέτης τους, αξιολόγησαν το πρόγραμμα ADAPT, του οποίου η πλήρης ονομασία είναι «Allergy Development to an Accelerated Path to Tolerance». Το πρόγραμμα αυτό εφαρμόζεται από το έτος 2024 σε δέκα δημόσια παιδιατρικά νοσοκομεία της Αυστραλίας, προσφέροντας μια οργανωμένη προσέγγιση στο ζήτημα των αλλεργιών.

Το ADAPT απευθύνεται σε βρέφη που παρουσιάζουν πιθανή αλλεργία στα φιστίκια. Το πρόγραμμα συνδυάζει την ενδελεχή αξιολόγηση της αλλεργικής τους κατάστασης με τη δυνατότητα έγκαιρης έναρξης θεραπείας, μέσω της στοματικής ανοσοθεραπείας, παρέχοντας έτσι μια ολοκληρωμένη φροντίδα.

Τα ευρήματα της επιστημονικής έρευνας

Στην έρευνα συμπεριλήφθηκαν βρέφη τα οποία είχαν παρουσιάσει ήπια έως μέτρια αντίδραση στα φιστίκια πριν από τη συμπλήρωση του πρώτου έτους της ζωή τους. Όλα αυτά τα βρέφη είχαν επίσης θετικά αποτελέσματα σε προηγούμενες αλλεργικές εξετάσεις. Οι επιστήμονες εξέτασαν τα ιατρικά αρχεία της περιόδου από τον Απρίλιο του 2024 έως τον Οκτώβριο του 2025 για την ανάλυση των δεδομένων.

Συνολικά, 1.275 βρέφη αξιολογήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ADAPT. Από αυτά, τα 778 υποβλήθηκαν στην ειδική δοκιμασία πρόκλησης με φιστίκια. Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αυτής, χορηγήθηκαν έως και επτά διαδοχικές δόσεις πρωτεΐνης φιστικιού, με τις ποσότητες να κυμαίνονται από 15 έως 1.300 χιλιοστόγραμμα, πάντα υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτικά και ανέδειξαν την έκταση της υπερδιάγνωσης. Από τα 778 βρέφη που υποβλήθηκαν στη δοκιμασία, τα 507, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 65,2%, παρουσίασαν πράγματι αλλεργική αντίδραση. Ωστόσο, τα υπόλοιπα 271 βρέφη, δηλαδή το 34,8% του συνόλου, δεν εμφάνισαν καμία αλλεργική αντίδραση, παρά το προηγούμενο ιστορικό τους και τις θετικές αλλεργικές εξετάσεις. Αυτό σημαίνει ότι περίπου το ένα τρίτο των βρεφών που θεωρούνταν πιθανώς αλλεργικά δεν ήταν τελικά.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis