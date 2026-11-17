Η αντίστροφη μέτρηση για τη νέα ρύθμιση των 120 δόσεων έχει ξεκινήσει, με την ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) να αναμένεται να ενεργοποιηθεί το επόμενο διάστημα. Η ρύθμιση αυτή προσφέρει τη δυνατότητα σε περισσότερα από ένα εκατομμύριο νοικοκυριά και επιχειρήσεις να τακτοποιήσουν παλιές οφειλές προς την Εφορία. Η ευκαιρία αυτή αφορά χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024, παρέχοντας μια σημαντική οικονομική ανάσα.

Η ενεργοποίηση της πλατφόρμας και οι δικαιούχοι

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ βρίσκεται σε φάση ενεργοποίησης, ανοίγοντας τον δρόμο για την υπαγωγή των οφειλών. Η ρύθμιση απευθύνεται σε ένα ευρύ φάσμα φορολογουμένων, συμπεριλαμβανομένων τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων, οι οποίοι έχουν τη δυνατότητα να αποπληρώσουν τις οφειλές τους σε βάθος δεκαετίας.

Η μεγαλύτερη διάρκεια αποπληρωμής, που φτάνει τις 120 μηνιαίες δόσεις, εκτιμάται ότι θα προσφέρει μια σημαντική οικονομική ανάσα. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα για τους φορολογουμένους που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην ανταπόκριση στις τρέχουσες υποχρεώσεις τους, προσφέροντας μια πιο διαχειρίσιμη μηνιαία επιβάρυνση.

Οι βασικοί όροι της ρύθμισης

Το νέο σχήμα ρύθμισης προβλέπει έως και 120 μηνιαίες δόσεις, με την ελάχιστη καταβολή να έχει οριστεί στα 30 ευρώ. Παράλληλα, έχει καθοριστεί ένα σταθερό ετήσιο επιτόκιο της τάξης του 5,84%, το οποίο συνοδεύει τη δυνατότητα αποπληρωμής σε δέκα χρόνια.

Μια σημαντική πρόβλεψη της ρύθμισης είναι η δυνατότητα μεταφοράς του ανεξόφλητου υπολοίπου από όσους εξυπηρετούν ήδη μια ρύθμιση 72 δόσεων στο νέο καθεστώς. Ωστόσο, είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η Εφορία δεν εγκαταλείπει τα όπλα των κατασχέσεων και των αναγκαστικών εισπράξεων, παρά τη νέα αυτή ευκαιρία για τους οφειλέτες.

Προϋποθέσεις υπαγωγής και εξαιρέσεις

Η νέα ρύθμιση αφορά συγκεκριμένα βεβαιωμένες οφειλές προς τη Φορολογική Διοίκηση, οι οποίες κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι το τέλος του έτους 2024. Για την υπαγωγή σε αυτή τη ρύθμιση, τίθενται ορισμένες αυστηρές προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται από τους ενδιαφερόμενους.

Συγκεκριμένα, τα χρέη δεν θα πρέπει να βρίσκονταν σε καθεστώς ρύθμισης στις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ούτε να έχουν ενταχθεί σε άλλη ρύθμιση μέχρι την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Η ειδική δυνατότητα μεταφοράς από τις ενεργές 72 δόσεις αποτελεί τη μοναδική εξαίρεση σε αυτό τον κανόνα. Επιπρόσθετα, για την ένταξη απαιτείται η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων της τελευταίας πενταετίας, καθώς και η απουσία αμετάκλητης καταδίκης για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Προσοχή στις «παγίδες» της ρύθμισης

Παρά τη διευκόλυνση που προσφέρει η ρύθμιση των 120 δόσεων, κρύβονται και ορισμένες «παγίδες» που μπορούν να οδηγήσουν στην απώλεια της. Μία από τις βασικές προϋποθέσεις είναι ότι όσοι έχουν δημιουργήσει νέες ληξιπρόθεσμες οφειλές από την 1η Ιανουαρίου 2025 και μετά, θα πρέπει να τις εξοφλήσουν ή να τις τακτοποιήσουν νόμιμα.

Αυτό πρέπει να γίνει μέσα σε έναν μήνα από την ένταξή τους στη ρύθμιση των 120 δόσεων. Η προϋπόθεση αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς ένας φορολογούμενος μπορεί να είναι συνεπής στις μηνιαίες καταβολές της ρύθμισης, αλλά να κινδυνεύει να τη χάσει εξαιτίας άλλων απλήρωτων φόρων. Η δυνατότητα αποπληρωμής σε δέκα χρόνια μειώνει τη μηνιαία επιβάρυνση, αλλά συνοδεύεται από τόκους.

Με πληροφορίες από: Topontiki