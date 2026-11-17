Πενήντα τρία χρόνια συμπληρώνονται από την ηρωική εξέγερση του Πολυτεχνείου, ένα γεγονός που, σύμφωνα με τους Αλέξη και Δημήτρη Μητρόπουλο, παραμένει επίκαιρο, αν και η ιστορικότητά του έχει υπονομευθεί από τα κόμματα της μνημονιακής Αριστεράς. Οι συγγραφείς τονίζουν ότι η εναλλακτική προοδευτική διακυβέρνηση εξακολουθεί να αποτελεί ζητούμενο για τη χώρα. Μέσα από το κείμενό τους, αναδεικνύουν τις προκλήσεις και τα διλήμματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία στη σύγχρονη εποχή.

Η ιστορική σημασία των αγώνων και η σημερινή πραγματικότητα

Συχνά υποστηρίζεται ότι κανένας αγώνας δεν είναι χαμένος και πως οι κραδασμοί και οι ρηγματώσεις που προκαλούνται σε ένα παλιό σύστημα, προστίθενται μετά από κάθε λαϊκή κινητοποίηση. Αυτό, κατά την παραδοχή, διαμορφώνει ένα ασυγκράτητο και ανίκητο κοινωνικό ρεύμα που παρασύρει το παλιό και αναδιαμορφώνει τη νέα κοινωνικο-οικονομική πραγματικότητα.

Σε αυτή την παραδοχή εμπεριέχεται η ιδέα ότι κάθε επέτειος αυτογνωσίας και λαμπρών επαναστατικών γεγονότων, όπως και κάθε λαϊκή κινητοποίηση εναντίον ενός αυθαίρετου, τυραννικού ή εκμεταλλευτικού συστήματος, δεν «εξατμίζεται». Αντιθέτως, εγγράφεται στην κοινωνική συνείδηση, κληρονομείται από τις νέες γενιές και σταδιακά δημιουργείται ένα κοινωνικό συνειδησιακό κεκτημένο. Αυτό το κεκτημένο, εν τέλει, αναμένεται να ανατρέψει το σύστημα οριστικά και να εγκαθιδρύσει στην εξουσία τον δημοκρατικώς δρώντα λαό.

Η Ελλάδα των τελευταίων 16 ετών και η θέση των νέων

Στη σημερινή Ελλάδα, όμως, και πιο συγκεκριμένα στη διαδρομή των τελευταίων 16 χρόνων, οι Αλέξης και Δημήτρης Μητρόπουλος παρατηρούν ότι κάτι τέτοιο δεν επαληθεύεται. Αντιθέτως, η κατάσταση φαίνεται να επιδεινώνεται κάθε χρόνο.

Η χώρα περιγράφεται ως «δεμένη χειροπόδαρα στη μνημονιακή ετερονομία», προσπαθώντας, «ανάπηρη και διαρκώς συρρικνούμενη», να επιβιώσει. Οι νέοι, οι οποίοι θεωρούνται οι φυσιολογικοί φορείς των κοινωνικών αλλαγών, αντιμετωπίζουν σοβαρές προκλήσεις. Ένα μέρος τους έχει μεταναστεύσει σε άλλες χώρες, αναζητώντας μια καλύτερη ζωή, καθώς η πατρίδα δεν τους προσέφερε τη θέση που τους αξίζει.

Όσοι νέοι παραμένουν στην Ελλάδα, συχνά αναγκαστικά, είτε ζουν ακόμα στις οικογενειακές εστίες λόγω έλλειψης ικανοποιητικού εισοδήματος, είτε περιφέρονται από εργασία σε εργασία και από τόπο σε τόπο. Αυτό συμβαίνει στο πλαίσιο των λεγόμενων «ευέλικτων μορφών απασχόλησης», προκειμένου να επιβιώσουν ή, όλο και σπανιότερα, για να μπορέσουν να ζήσουν τις οικογένειές τους.

Ερωτήματα για ένα νέο, ελπιδοφόρο Πολυτεχνείο

Οι συγγραφείς θέτουν δύο κρίσιμα ερωτήματα σχετικά με το μέλλον και τη δυνατότητα αντίστασης στην παρούσα κατάσταση. Το πρώτο ερώτημα είναι αν μπορεί να δημιουργηθεί ένα ελπιδοφόρο και νικηφόρο νέο Πολυτεχνείο, το οποίο θα ανακόψει τον δρόμο της απόλυτης ετερονομίας και της διαρκούς συρρίκνωσης που βιώνει η χώρα.

Το δεύτερο ερώτημα αφορά τη δυνατότητα διαμόρφωσης ενός έλλογου παλλαϊκού ρεύματος. Αυτό το ρεύμα θα μπορούσε να καταγγείλει τη διάβρωση όλων των θεσμών από το «πάντα υπάκουο και υποτελές διακομματικό βρυξελληνικό ρεύμα», το οποίο «παραλαμβάνει αντί αληθείας» ό,τι εκπορεύεται από τα ευρωπαϊκά όργανα. Το ρεύμα αυτό, σύμφωνα με τους συγγραφείς, έχει οδηγήσει την Ελλάδα στις τελευταίες θέσεις σε όλους τους οικονομικούς και κοινωνικούς δείκτες.

Η απάντηση και οι μηχανισμοί άλωσης των συνειδήσεων

Η απάντηση των Αλέξη και Δημήτρη Μητρόπουλου στα παραπάνω ερωτήματα είναι αρνητική. Θεωρούν ότι «όχι», δεν μπορεί να δημιουργηθεί ένα νέο Πολυτεχνείο ή ένα παλλαϊκό ρεύμα αντίστασης. Αυτό οφείλεται στους μηχανισμούς «άλωσης» των συνειδήσεων, αφομοίωσης των προσώπων και ποδηγέτησης της ατομικής και συλλογικής γνώμης, οι οποίοι δεν το επιτρέπουν.

Έτσι, για πρώτη φορά από τη Μεταπολίτευση, οι συγγραφείς θεωρούν πλέον περίπου φυσιολογικό να αντιμετωπίζει το 27,5% του πληθυσμού κίνδυνο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού. Από αυτό το ποσοστό, το 29,6% αφορά παιδιά και το 29,1% γυναίκες, αναδεικνύοντας την έκταση του κοινωνικού προβλήματος στη χώρα.

Με πληροφορίες από: Topontiki