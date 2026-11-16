Οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της 53ης επετείου από την εξέγερση του Πολυτεχνείου κορυφώνονται την Τρίτη με την καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία. Η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, έχοντας αναπτύξει χιλιάδες αστυνομικούς σε διάφορα σημεία της πρωτεύουσας, με ισχυρή αλλά διακριτική παρουσία. Παράλληλα, έχουν τεθεί σε ισχύ κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, ενώ ο προαύλιος χώρος του ιστορικού ιδρύματος θα ανοίξει εκ νέου το πρωί της Τρίτης για τους πολίτες.

Κορύφωση των εκδηλώσεων με την πορεία

Την Τρίτη, οι εκδηλώσεις για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου θα κορυφωθούν με το προσκλητήριο των νεκρών και την καθιερωμένη πορεία. Η πορεία αυτή, η οποία αποτελεί το κεντρικό γεγονός του εορτασμού, θα ξεκινήσει από τον χώρο του Πολυτεχνείου και θα καταλήξει στην αμερικανική πρεσβεία, ακολουθώντας την πάγια παράδοση των τελευταίων ετών.

Ο προαύλιος χώρος του ιστορικού ιδρύματος, ο οποίος έκλεισε το βράδυ της Δευτέρας, θα ανοίξει ξανά για το κοινό την Τρίτη το πρωί. Συγκεκριμένα, οι πύλες θα είναι ανοιχτές από τις 9:00 έως τις 13:00, δίνοντας την ευκαιρία σε όσους επιθυμούν να αποτίσουν φόρο τιμής και να αφήσουν ένα λουλούδι στο μνημείο, πριν την έναρξη της μεγάλης πορείας.

Πλήθος κόσμου τίμησε την επέτειο τη Δευτέρα

Ήδη από τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, η προσέλευση στον χώρο του Πολυτεχνείου ήταν ιδιαίτερα μεγάλη. Πολίτες της Αθήνας, μαθητές, φοιτητές και εκπρόσωποι διαφόρων φορέων προσήλθαν κατά εκατοντάδες για να τιμήσουν την 53η επέτειο της εξέγερσης. Όλοι τους, με ένα λουλούδι στο χέρι, αποτίμησαν φόρο τιμής στα γεγονότα του Νοεμβρίου.

Η προσέλευση αυτή συνεχίστηκε αμείωτη καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Είναι ενδεικτικό ότι δεκάδες πολίτες, αρκετοί εκ των οποίων είχαν μόλις τελειώσει την εργασία τους, έσπευδαν στον προαύλιο χώρο του Πολυτεχνείου ακόμα και μετά τις οκτώ το βράδυ. Ο σκοπός τους ήταν να αφήσουν ένα λουλούδι στο μνημείο, πριν κλείσουν οι πύλες του ιδρύματος για το βράδυ.

Διαχρονικά μηνύματα και σύγχρονες διεκδικήσεις

Το ιστορικό σύνθημα «Ψωμί – Παιδεία – Ελευθερία» παραμένει επίκαιρο, όπως υπογραμμίζουν οι συμμετέχοντες στις εκδηλώσεις. Οι πολίτες τονίζουν τη διαχρονική σημασία των μηνυμάτων που αναδείχθηκαν από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, συνδέοντάς τα με τις σύγχρονες κοινωνικές διεκδικήσεις και προβληματισμούς της εποχής.

Στο πλαίσιο του εορτασμού της επετείου, μηνύματα τιμής και μνήμης απεύθυναν διάφορα κόμματα, πολιτικοί αρχηγοί και εκπρόσωποι φορέων. Οι δηλώσεις τους αναφέρθηκαν στην ιστορική σημασία της εξέγερσης και στην ανάγκη διατήρησης της μνήμης των γεγονότων που σημάδεψαν την ελληνική ιστορία.

«Φρούριο» η Αθήνα με ισχυρή αστυνομική παρουσία

Την ίδια ώρα, η Ελληνική Αστυνομία βρίσκεται σε αυξημένη επιφυλακή, με ισχυρή μεν αλλά διακριτική παρουσία, κυρίως στο κέντρο της Αθήνας, προκειμένου να διασφαλίσει την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων. Περισσότεροι από 5.000 αστυνομικοί θα είναι επί ποδός, προερχόμενοι από σχεδόν το σύνολο των υπηρεσιών της ΕΛΑΣ, όπως τα ΜΑΤ, η ομάδα ΔΙΑΣ, η ΔΡΑΣΗ, οι ΟΠΚΕ, καθώς και δυνάμεις της Ασφάλειας και της Τροχαίας.

Οι δυνάμεις αυτές θα αναπτυχθούν από νωρίς το πρωί της Τρίτης σε κομβικά σημεία της Αθήνας. Στα σημεία αυτά περιλαμβάνονται το Πολυτεχνείο, τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, οι πρεσβείες των ΗΠΑ και του Ισραήλ, διάφορα δημόσια κτίρια, αλλά και η ευρύτερη και πάντα "ιδιαίτερη" περιοχή των Εξαρχείων, όπου η παρουσία θα είναι ενισχυμένη.

Για τον αποτελεσματικό συντονισμό των μέτρων ασφαλείας, drones και ένα ελικόπτερο της ΕΛΑΣ θα μεταδίδουν εικόνα σε πραγματικό χρόνο στο Κέντρο Επιχειρήσεων. Επιπλέον, θα πραγματοποιούνται συνεχείς προληπτικοί έλεγχοι σε διάφορα σημεία, ενώ θα τεθούν σε ισχύ και οι απαραίτητες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, οι οποίες θα επηρεάσουν την κίνηση στο κέντρο της πρωτεύουσας.

Με πληροφορίες από: Enikos