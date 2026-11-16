Ένα εντυπωσιακό αρχαιολογικό εύρημα στη Βόρεια Θάλασσα, ανοιχτά των ακτών της Σουηδίας, φέρνει ξανά στο φως μια σκοτεινή σελίδα της δανικής αποικιακής ιστορίας. Στο ναυάγιο του δανικού πλοίου «Havmanden», που βυθίστηκε το 1683, αρχαιολόγοι ανακάλυψαν ένα πολυτελές δερμάτινο παπούτσι, δύο μεταλλικούς δακτυλίους που χρησιμοποιούνταν στο διατλαντικό δουλεμπόριο και ένα περίτεχνο κουμπί. Το παπούτσι αυτό ενδέχεται να ανήκε στον Δανό αποικιακό κυβερνήτη Γιόργκεν Ίβερσεν Ντίπελ, ο οποίος ρίχτηκε στη θάλασσα και σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια ανταρσίας στο πλοίο, στη Μάγχη, το ίδιο έτος.

Το ναυάγιο του «Havmanden» και η ανακάλυψη

Στον βυθό της Βόρειας Θάλασσας, ανοιχτά των σουηδικών ακτών, τα απομεινάρια ενός πλοίου του 17ου αιώνα κρύβουν μια σκοτεινή ιστορία προδοσίας, αίματος και αποικιοκρατίας. Έπειτα από 343 χρόνια, ενάλιοι αρχαιολόγοι έφεραν στο φως απρόσμενα ευρήματα από το ναυάγιο του δανικού πλοίου «Havmanden», το οποίο εντοπίστηκε ανοιχτά των ακτών του Γκέτεμποργκ. Το πλοίο είχε βυθιστεί το 1683, και οι ανακαλύψεις αυτές ξαναζωντανεύουν ένα βίαιο ταξίδι που βάφτηκε με αίμα στη Μάγχη.

Η εξέταση του ναυαγίου πραγματοποιήθηκε από το Κέντρο Θαλάσσιας και Ενάλιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς NJORD του Εθνικού Μουσείου της Δανίας, σε συνεργασία με το Μουσείο Bohusläns της Σουηδίας. Τα ευρήματα ρίχνουν νέο φως στις αποικιακές δραστηριότητες της Δανίας στην Καραϊβική και το σκοτεινό παρελθόν του διατλαντικού δουλεμπορίου.

Τα πολυτελή ευρήματα

Ανάμεσα στα αντικείμενα που ανέσυραν οι ενάλιοι αρχαιολόγοι ξεχωρίζει ένα πολυτελές δερμάτινο παπούτσι. Το συγκεκριμένο εύρημα ενδέχεται να ανήκε στον Δανό αποικιακό κυβερνήτη Γιόργκεν Ίβερσεν Ντίπελ, ο οποίος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της ανταρσίας στο πλοίο το 1683. Η ανακάλυψη του παπουτσιού συνδέεται άμεσα με τη δολοφονία του κυβερνήτη, καθώς ρίχτηκε στη θάλασσα της Μάγχης.

Εκτός από το παπούτσι, οι ερευνητές εντόπισαν και δύο μεταλλικούς δακτυλίους, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν ως νόμισμα στο διατλαντικό δουλεμπόριο. Αυτοί οι δακτύλιοι υπογραμμίζουν τον ρόλο του πλοίου και της Δανίας σε αυτή τη σκοτεινή περίοδο της ιστορίας. Επιπλέον, βρέθηκε ένα κεντητό κουμπί, το οποίο, σύμφωνα με ανακοίνωση του Εθνικού Μουσείου με ημερομηνία 11 Νοεμβρίου 2026, ενδέχεται να ανήκε σε επιβάτη υψηλής κοινωνικής θέσης.

Το μοιραίο ταξίδι από την Κοπεγχάγη

Το «Havmanden» απέπλευσε από την Κοπεγχάγη το 1683, με προορισμό τη δανική αποικία του Αγίου Θωμά (Saint Thomas) στην Καραϊβική. Το πλοίο μετέφερε κρατούμενους, οι οποίοι προορίζονταν για την αποικία. Ανάμεσα στους επιβάτες βρισκόταν και ο Γιόργκεν Ίβερσεν Ντίπελ, ο πρώτος Δανός κυβερνήτης του νησιού.

Ο Ντίπελ ετοιμαζόταν να διασχίσει τον Ατλαντικό για να αναλάβει εκ νέου τα καθήκοντά του στην αποικία, την οποία είχε διοικήσει και στο παρελθόν. Ωστόσο, η πορεία του πλοίου και η μοίρα του κυβερνήτη άλλαξαν δραματικά κατά τη διάρκεια του ταξιδιού, πριν καν φτάσουν στον προορισμό τους.

Η ανταρσία και η δολοφονία του κυβερνήτη

Μια βίαιη ανταρσία ξέσπασε στο πλοίο, ενώ αυτό βρισκόταν στη Μάγχη. Οι στασιαστές κατάφεραν να καταλάβουν τον έλεγχο του «Havmanden» και προχώρησαν σε μια αποτρόπαια πράξη: σκότωσαν τον κυβερνήτη Ντίπελ, ρίχνοντάς τον στη θάλασσα. Η δολοφονία του Ντίπελ αποτελεί ένα από τα πιο σκοτεινά κεφάλαια στην ιστορία του πλοίου.

Μετά την κατάληψη του πλοίου και τη δολοφονία του κυβερνήτη, οι στασιαστές άλλαξαν την πορεία του «Havmanden». Κατευθύνθηκαν προς τις Αζόρες, όπου αποβίβασαν ορισμένους από τους επιβαίνοντες. Η ακριβής τύχη όλων των επιβαινόντων μετά την ανταρσία δεν είναι πλήρως γνωστή, αλλά το πλοίο συνέχισε την πορεία του προς τον βορρά.

Το τέλος του «Havmanden»

Μετά τα γεγονότα της ανταρσίας και την αποβίβαση επιβατών στις Αζόρες, το «Havmanden» συνέχισε το ταξίδι του προς τον βορρά. Ωστόσο, η πορεία του έληξε άδοξα. Το πλοίο βυθίστηκε μόλις έφτασε στο σουηδικό αρχιπέλαγος, κοντά στο Γκέτεμποργκ, το ίδιο έτος, το 1683. Το ναυάγιο παρέμεινε στον βυθό για αιώνες, κρύβοντας τα μυστικά του βίαιου ταξιδιού.

Η ανακάλυψη των ευρημάτων από το ναυάγιο του «Havmanden» προσφέρει πλέον στους αρχαιολόγους τη δυνατότητα να ανασυνθέσουν ένα σημαντικό κομμάτι της δανικής αποικιακής ιστορίας και να ρίξουν φως στα γεγονότα που οδήγησαν στην απώλεια του πλοίου και τη δολοφονία του κυβερνήτη του, 343 χρόνια πριν.

Με πληροφορίες από: Enikos