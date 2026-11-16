Μια 15χρονη κοπέλα τραυματίστηκε στη Χίο τα ξημερώματα της Κυριακής, έπειτα από επίθεση που δέχθηκε στην περιοχή του Κάστρου. Δύο ανήλικες, μία 14χρονη και μία 12χρονη, φέρονται να επιτέθηκαν στην 15χρονη, ενώ ένας 13χρονος κατέγραφε τη σκηνή με κινητό τηλέφωνο. Το περιστατικό οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρχών και στη σύλληψη των εμπλεκομένων ανηλίκων, καθώς και των γονέων τους.

Η επίθεση στην 15χρονη στη Χίο

Το περιστατικό βίας έλαβε χώρα τα ξημερώματα της Κυριακής, σε συγκεκριμένη περιοχή της Χίου, το Κάστρο. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, μια 15χρονη κοπέλα δέχθηκε επίθεση από δύο άλλες ανήλικες, οι οποίες είναι 14 και 12 ετών αντίστοιχα. Η επίθεση είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό της 15χρονης.

Μετά τον τραυματισμό της, η 15χρονη κοπέλα διακομίσθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Χίου. Εκεί της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες από το ιατρικό προσωπικό. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η κοπέλα αποχώρησε από το νοσοκομείο το απόγευμα της ίδιας ημέρας, αφού έλαβε την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Ο ρόλος του 13χρονου και η καταγραφή

Κατά τη διάρκεια της επίθεσης που δέχθηκε η 15χρονη, ένας 13χρονος βρισκόταν στο σημείο του περιστατικού. Ο ανήλικος αυτός φέρεται να κατέγραφε τη σκηνή της επίθεσης χρησιμοποιώντας το κινητό του τηλέφωνο. Η πράξη της βιντεοσκόπησης αποτελεί ένα ξεχωριστό αδίκημα, το οποίο σχετίζεται με την παραβίαση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Η παρουσία του 13χρονου και η καταγραφή του περιστατικού προσθέτουν μια επιπλέον διάσταση στην υπόθεση. Η βιντεοσκόπηση τέτοιων σκηνών μπορεί να έχει σοβαρές συνέπειες, τόσο για τα θύματα όσο και για τους εμπλεκόμενους, εγείροντας ζητήματα σχετικά με τη διάδοση και χρήση του υλικού.

Η άμεση κινητοποίηση της ομάδας ΔΙΑΣ

Μετά την ενημέρωση για το περιστατικό, αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ κινητοποιήθηκαν άμεσα. Οι αρχές προχώρησαν σε ενέργειες για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των ανήλικων δραστών. Συγκεκριμένα, συνελήφθησαν η 14χρονη και η 12χρονη που φέρονται να επιτέθηκαν στην 15χρονη, καθώς και ο 13χρονος που βιντεοσκοπούσε τη σκηνή.

Η ταχύτητα της επέμβασης των αστυνομικών οδήγησε στην άμεση προσαγωγή των εμπλεκομένων ανηλίκων. Η ενέργεια αυτή ήταν καθοριστική για την έναρξη της διαδικασίας διερεύνησης της υπόθεσης και την απόδοση των προβλεπόμενων από τον νόμο ευθυνών.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι ανήλικοι

Σε βάρος των ανήλικων δραστών, δηλαδή της 14χρονης και της 12χρονης, σχηματίστηκε ποινική δικογραφία. Οι κατηγορίες που τους αποδίδονται αφορούν το αδίκημα της σωματικής βλάβης αδύναμων ατόμων, λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία τους και την φύση της επίθεσης.

Όσον αφορά τον 13χρονο που κατέγραφε το περιστατικό με το κινητό του τηλέφωνο, η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του περιλαμβάνει την παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Η βιντεοσκόπηση χωρίς συγκατάθεση και η πιθανή διάδοση του υλικού συνιστούν σοβαρό νομικό ζήτημα.

Συλλήψεις γονέων και η πορεία της υπόθεσης

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, συνελήφθησαν και οι γονείς των ανηλίκων που εμπλέκονται στο περιστατικό. Οι συλλήψεις αυτές πραγματοποιήθηκαν για το αδίκημα της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκου. Η κατηγορία αυτή προκύπτει από την ευθύνη των γονέων για την επιτήρηση και την ορθή διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους.

Όλοι οι εμπλεκόμενοι στο περιστατικό, τόσο οι ανήλικοι δράστες και ο 13χρονος που βιντεοσκοπούσε, όσο και οι γονείς τους, απολογήθηκαν για τις πράξεις τους. Η υπόθεση θα παραπεμφθεί σε τακτική δικάσιμο, όπου θα εξεταστούν όλες οι πτυχές του περιστατικού και θα ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις από τη δικαιοσύνη.

Με πληροφορίες από: Enikos