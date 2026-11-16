Μία ασυνήθιστη αστυνομική επιχείρηση έλαβε χώρα στα Ψακούδια Χαλκιδικής, με επίκεντρο την καταδίωξη και σύλληψη ενός 36χρονου άνδρα. Ο συγκεκριμένος άνδρας, στην προσπάθειά του να διαφύγει από τις αρχές, βούτηξε στη θάλασσα και παρέμεινε εκεί για περίπου τρεις ώρες. Η κινητοποίηση των δυνάμεων ακολούθησε καταγγελία δύο γυναικών για παρακολούθηση και παράνομη διαμονή σε κατάλυμα της περιοχής.

Καταγγελία για παρακολούθηση και παράνομη διαμονή

Η αστυνομική έρευνα ξεκίνησε χθες, Κυριακή το απόγευμα, έπειτα από καταγγελία που έφτασε στις αρχές. Δύο γυναίκες, ηλικίας 31 και 29 ετών, κατήγγειλαν τον 36χρονο άνδρα. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, ο άνδρας παρακολουθούσε την 29χρονη το τελευταίο διάστημα.

Η 29χρονη διατηρεί επιχείρηση με ενοικιαζόμενα δωμάτια στην περιοχή των Ψακουδίων. Οι δύο γυναίκες ανέφεραν επίσης ότι ο δράστης εισήλθε σε ένα από τα δωμάτια της επιχείρησης και διέμεινε εκεί χωρίς την απαραίτητη συγκατάθεση της ιδιοκτήτριας. Αυτή η παράνομη διαμονή συνέβη σε μία περίοδο κατά την οποία η επιχείρηση δεν λειτουργούσε.

Η απόπειρα σύλληψης και η φυγή στη θάλασσα

Γύρω στις 19:00 χθες, οι αστυνομικοί επιχείρησαν να προχωρήσουν στη σύλληψη του 36χρονου άνδρα. Ωστόσο, μόλις ο δράστης αντιλήφθηκε την παρουσία του περιπολικού, τράπηκε άμεσα σε φυγή. Η προσπάθειά του να αποφύγει τη σύλληψη τον οδήγησε σε μία παραλία ανοιχτά στα Ψακούδια.

Εκεί, χωρίς δισταγμό, βούτηξε στο νερό. Ο 36χρονος παρέμεινε στη θάλασσα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, συγκεκριμένα για περίπου τρεις ολόκληρες ώρες, στην προσπάθειά του να αποφύγει τις αρχές και να διαφύγει της σύλληψης.

Μεγάλη επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης

Αμέσως μετά τη διαφυγή του 36χρονου στη θάλασσα, στήθηκε μία ευρεία επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης. Στην επιχείρηση αυτή συμμετείχαν ενεργά μέλη της Λέσχης Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων (ΛΕΦΕΔ) Χαλκιδικής, καθώς και κλιμάκια του ΕΚΑΒ. Επίσης, εθελοντές συνέδραμαν στις έρευνες.

Η κινητοποίηση ήταν άμεση και εκτεταμένη, με πολίτες να σπεύδουν να βοηθήσουν προσφέροντας τα ιδιωτικά τους σκάφη. Η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων και των πολιτών ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της επιχείρησης, η οποία διήρκεσε αρκετές ώρες στην θαλάσσια περιοχή των Ψακουδίων.

Μεταφορά σε νοσοκομείο και σύλληψη

Περίπου τρεις ώρες μετά την είσοδό του στη θάλασσα, ο 36χρονος εντοπίστηκε από τις ομάδες διάσωσης. Τον εντοπισμό και τη διάσωση πραγματοποίησε πιστοποιημένος διασώστης υγρού στοιχείου, μέλος της ΛΕΦΕΔ Χαλκιδικής, ο οποίος επέβαινε σε ένα από τα ιδιωτικά σκάφη που συμμετείχαν στις έρευνες, σε συνεργασία με τον κυβερνήτη του σκάφους.

Μετά τον εντοπισμό του, ο άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο Πολυγύρου. Η μεταφορά κρίθηκε απαραίτητη προκειμένου να υποβληθεί στις αναγκαίες ιατρικές εξετάσεις, δεδομένης της πολύωρης παραμονής του στο νερό. Αφού ολοκληρώθηκαν οι εξετάσεις, ο 36χρονος συνελήφθη για τα αδικήματα της απειλής και της διατάραξης ψυχικής ειρήνης, ωστόσο αφέθηκε ελεύθερος αργότερα.

Η ανακοίνωση της ΛΕΦΕΔ Χαλκιδικής

Για το περιστατικό, εξέδωσε ανακοίνωση και η Λέσχη Εφέδρων Ενόπλων Δυνάμεων Ν. Χαλκιδικής. Στην ανακοίνωσή της, η ΛΕΦΕΔ ανέφερε ότι κινητοποιήθηκε άμεσα κατόπιν αιτήματος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Χαλκιδικής και συμμετείχε ενεργά στην επιχείρηση έρευνας και διάσωσης του αγνοούμενου στη θαλάσσια περιοχή των Ψακουδίων.

Η Λέσχη τόνισε την επιτυχή ολοκλήρωση της αποστολής, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επιχειρησιακής ετοιμότητας, της εκπαίδευσης, της πειθαρχίας και του συντονισμού μεταξύ όλων των εμπλεκόμενων δυνάμεων. Παράλληλα, η ΛΕΦΕΔ Ν. Χαλκιδικής εξέφρασε τα συγχαρητήρια και τις ευχαριστίες της προς τη Διεύθυνση Αστυνομίας Χαλκιδικής, το ΕΚΑΒ, τους εθελοντές και τους πολίτες που συνέδραμαν με υψηλό αίσθημα καθήκοντος στην επιχείρηση.

Με πληροφορίες από: Enikos