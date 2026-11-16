Συγκλονιστικές λεπτομέρειες για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες στο Ζεφύρι έρχονται στο φως, καθώς συνεχίζεται η διερεύνηση της τραγωδίας. Ο 44χρονος Ηλίας Βαλάτσος και ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης εγκλωβίστηκαν στο υπόγειο εγκαταλελειμμένου κτιρίου, κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου. Οι αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ενώ η Ένορκη Διοικητική Εξέταση βρίσκεται σε εξέλιξη.

Οι δραματικές στιγμές του εγκλωβισμού

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, ο 44χρονος Ηλίας Βαλάτσος φέρεται να γλίστρησε στο τελευταίο σκαλοπάτι της σκάλας, λίγο πριν φτάσει στο υπόγειο του κτιρίου. Κατά την πτώση του, η εξάρτηση της αναπνευστικής του συσκευής μπλέχτηκε σε μια σταθερή σιδερόβεργα, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθεί και να μην μπορεί να απελευθερωθεί. Ο πυροσβέστης προσπάθησε να ξεκουμπώσει την εξάρτηση που συγκρατούσε τη φιάλη πεπιεσμένου αέρα, βγάζοντας μάλιστα το δεξί του γάντι, ωστόσο η προσπάθειά του δεν είχε αποτέλεσμα.

Την ίδια ώρα, ο 23χρονος συνάδελφός του, Γιώργος Ζυμπίδης, βρισκόταν μέσα στους πυκνούς καπνούς, σε απόσταση περίπου 8 έως 10 μέτρων από τον Ηλία Βαλάτσο. Σύμφωνα με την περιγραφή των τελευταίων στιγμών του, προσπαθούσε να προσανατολιστεί με την αφή, ακολουθώντας τον τοίχο του υπογείου. Όταν έφτασε σε παράθυρα από τα οποία έβλεπε φως, αναζήτησε πιθανή έξοδο διαφυγής. Οι δύο πυροσβέστες είχαν εισέλθει στο φλεγόμενο υπόγειο, ακολουθώντας το πρωτόκολλο, με σκοπό να ελέγξουν αν υπήρχε εγκλωβισμένος άνθρωπος στο κτίριο.

Οι συνθήκες στο υπόγειο και η κατανάλωση αέρα

Οι συνθήκες στο υπόγειο ήταν εξαιρετικά δύσκολες, με το περιβάλλον να είναι αποπνικτικό λόγω των πυκνών καπνών. Η αυξημένη σωματική προσπάθεια και η ένταση της επιχείρησης εκτιμάται ότι επιτάχυναν σημαντικά την κατανάλωση του διαθέσιμου αέρα στις αναπνευστικές συσκευές. Ενώ η αυτονομία των συσκευών αυτών υπό κανονικές συνθήκες υπολογίζεται περίπου στα 30 λεπτά, μπορεί να περιοριστεί σημαντικά, ακόμη και στα 10 με 12 λεπτά, όταν αυξάνεται η αναπνευστική προσπάθεια.

Όταν εξαντλήθηκε ο αέρας στη συσκευή του, ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης φέρεται να αφαίρεσε τη μάσκα του, προσπαθώντας να αναπνεύσει μέσα στο αποπνικτικό περιβάλλον. Η αυξημένη σωματική καταπόνηση και ο πανικός φαίνεται πως επιβάρυναν ακόμη περισσότερο τις ήδη δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα και η αιτία θανάτου

Σύμφωνα με τα ευρήματα της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας Αθηνών, ως πιθανή αιτία θανάτου των δύο ανδρών καταγράφεται η εισπνοή μεγάλης ποσότητας αιθάλης, δηλαδή καπνού. Κατά την εξέταση δεν διαπιστώθηκαν θανατηφόρες κακώσεις, παρά μόνο ορισμένα τραύματα στην περιοχή της κνήμης. Παράλληλα, καταγράφηκε πνευμονικό οίδημα, εύρημα που μπορεί να συνδέεται με τον συγκεκριμένο μηχανισμό θανάτου.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το εύρημα της ιατροδικαστικής εξέτασης, σύμφωνα με το οποίο ο νεαρός πυροσβέστης, Γιώργος Ζυμπίδης, είχε εισπνεύσει ποσότητα αιθάλης τέσσερις έως πέντε φορές μεγαλύτερη από εκείνη του 44χρονου συναδέλφου του, Ηλία Βαλάτσου. Το στοιχείο αυτό εκτιμάται ότι ενισχύει το ενδεχόμενο ο 23χρονος να είχε αφαιρέσει τη μάσκα του αρκετά νωρίτερα από τον θάνατό του. Οι Αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, ώστε να προσδιοριστούν, μεταξύ άλλων, τα επίπεδα μονοξειδίου του άνθρακα στον οργανισμό των δύο πυροσβεστών.

Ερωτήματα για τις φιάλες οξυγόνου

Ένα σημαντικό στοιχείο που προέκυψε από την αυτοψία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) αφορά τη φιάλη πεπιεσμένου αέρα που χρησιμοποιούσε ο Ηλίας Βαλάτσος. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι αρμόδιοι δεν την εντόπισαν κατά την έρευνα στον χώρο, καθώς είχε ήδη περισυλλεχθεί, αναγομωθεί και τοποθετηθεί σε διαφορετική αναπνευστική συσκευή, χωρίς να είναι γνωστό πού βρίσκεται σήμερα. Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί ερωτήματα, καθώς επρόκειτο για πειστήριο που έπρεπε να παραμείνει ανέπαφο μέχρι την ολοκλήρωση των απαραίτητων εξετάσεων.

Παράλληλα, «μυστήριο» αποτελεί η φιάλη οξυγόνου που είχε ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης, η οποία έχει εξαφανιστεί. Το επικρατέστερο σενάριο είναι ότι κάποιος την έβγαλε έξω μαζί με τη σορό του πυροσβέστη και στη συνέχεια την πήρε για να τη γεμίσει, ωστόσο κανείς δεν γνωρίζει με βεβαιότητα γιατί εξαφανίστηκε. Υπάρχει επίσης ένα ζήτημα σχετικά με την πλήρωση των φιαλών, καθώς πολλές φορές αφήνονται με μικρότερη πλήρωση, της τάξης του 20 με 30% λιγότερη, με αποτέλεσμα να μένουν κενές σε περιπτώσεις έντονης χρήσης.

Το κλίμα και οι τελευταίες τιμές

Βαρύ ήταν το κλίμα στον Πυροσβεστικό Σταθμό όπου υπηρετούσαν οι δύο νεκροί πυροσβέστες, καθώς έφυγε η πομπή με τη σορό του 23χρονου Γιώργου Ζυμπίδη, ο οποίος θα κηδευτεί στην γενέτειρά του, την Καστοριά. Οι γονείς του άτυχου 23χρονου άφησαν λουλούδια στο σημείο των σκαλιών, όπου κατέπεσε ο 44χρονος συνάδελφός του. Φωτογραφία ντοκουμέντο από το υπόγειο δείχνει τα σκαλιά πάνω στα οποία κατέπεσε ο Ηλίας Βαλάτσος, καθώς και το σημείο όπου ξεψύχησε ο Γιώργος Ζυμπίδης, σε έναν χώρο όπου δεν είχε πιάσει φωτιά.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Newsit