Μια βραδιά που προοριζόταν για ψυχαγωγία και πολιτισμό κατέληξε σε τραγωδία για μια 79χρονη γυναίκα στο Μεσολόγγι. Η άτυχη γυναίκα τραυματίστηκε θανάσιμα έπειτα από πτώση που είχε στο αμφιθέατρο, όπου είχε μεταβεί για να παρακολουθήσει θεατρική παράσταση. Η είδηση του θανάτου της έγινε γνωστή το μεσημέρι της Δευτέρας, 16 Νοεμβρίου, προκαλώντας βαθιά θλίψη και συγκίνηση στην τοπική κοινωνία.

Το μοιραίο βράδυ του Σαββάτου

Το τραγικό περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου, 14 Νοεμβρίου, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας, στην πόλη του Μεσολογγίου. Η 79χρονη γυναίκα είχε φτάσει στον χώρο προκειμένου να παρακολουθήσει μια θεατρική παράσταση, όπως είχε προγραμματίσει. Λίγο πριν την επίσημη έναρξη της εκδήλωσης, η γυναίκα έχασε την ισορροπία της και παραπάτησε, με αποτέλεσμα να πέσει.

Η πτώση είχε σοβαρές συνέπειες, καθώς η 79χρονη χτύπησε πολύ άσχημα στο κεφάλι. Σύμφωνα με μαρτυρίες ανθρώπων που βρίσκονταν στον χώρο του αμφιθεάτρου και έγιναν αυτόπτες μάρτυρες του ατυχήματος, η γυναίκα έχασε αμέσως τις αισθήσεις της και, δυστυχώς, δεν κατάφερε να συνέλθει από τη στιγμή του συμβάντος. Η κατάσταση κρίθηκε εξαιρετικά σοβαρή από την πρώτη στιγμή.

Άμεση κινητοποίηση και κρίσιμη διακομιδή

Αμέσως μετά την πτώση και την απώλεια των αισθήσεων της 79χρονης, οι παρόντες εθελοντές του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού έσπευσαν να της παράσχουν τις πρώτες βοήθειες. Παράλληλα, κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έφτασε στο σημείο για να παραλάβει την τραυματισμένη γυναίκα. Η αρχική μεταφορά της έγινε στο Νοσοκομείο Μεσολογγίου, όπου οι γιατροί εκτίμησαν την κατάσταση της υγείας της.

Ωστόσο, η βαρύτητα της κρανιοεγκεφαλικής κάκωσης που είχε υποστεί η άτυχη γυναίκα επέβαλε την άμεση και επιβεβλημένη διακομιδή της σε ένα μεγαλύτερο και πιο εξειδικευμένο νοσηλευτικό ίδρυμα. Έτσι, αποφασίστηκε η μεταφορά της στο Νοσοκομείο του Ρίου. Εκεί, το ιατρικό προσωπικό κατέβαλε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να την κρατήσει στη ζωή και να αντιμετωπίσει τα σοβαρά της τραύματα.

Μάχη για τη ζωή και βαρύ πένθος

Παρά τις εντατικές προσπάθειες των γιατρών και τη μάχη που έδωσαν για να σώσουν την 79χρονη, η κατάσταση της υγείας της παρέμεινε κρίσιμη. Δυστυχώς, η γυναίκα δεν τα κατάφερε να ξεπεράσει τα σοβαρά τραύματα που υπέστη από την πτώση και κατέληξε δύο ημέρες μετά το τραγικό συμβάν, το μεσημέρι της Δευτέρας, 16 Νοεμβρίου.

Η είδηση του θανάτου της βύθισε στο πένθος την τοπική κοινωνία του Μεσολογγίου, καθώς η 79χρονη ήταν μια ιδιαίτερα γνωστή και αγαπητή προσωπικότητα. Είχε υπηρετήσει ως δικαστική υπάλληλος στο Πρωτοδικείο Μεσολογγίου, από όπου και συνταξιοδοτήθηκε, αφήνοντας πίσω της μια σημαντική επαγγελματική πορεία. Πέρα από την επαγγελματική της σταδιοδρομία, ήταν ευρέως γνωστή και αγαπητή για το πλούσιο φιλανθρωπικό και εθελοντικό της έργο, το οποίο εκτελούσε με αφοσίωση και συνέπεια, συμβάλλοντας ενεργά στην κοινωνία.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit