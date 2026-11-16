Μία ηλικιωμένη γυναίκα στην Πάτρα έπεσε θύμα μιας πρωτοφανούς απάτης, χάνοντας το σημαντικό ποσό των 85.000 ευρώ. Άγνωστοι δράστες χρησιμοποίησαν ένα ευφάνταστο τέχνασμα, προσποιούμενοι ότι ήταν λογιστές και ότι η εφορία θα προχωρούσε σε καταγραφή των χρημάτων της μέσω drone. Η γυναίκα, πιστεύοντας τις οδηγίες τους, τοποθέτησε τις οικονομίες της σε μία σακούλα έξω από το σπίτι της, μόνο για να διαπιστώσει αργότερα την εξαφάνισή τους.

Το τηλεφώνημα του δήθεν λογιστή

Η απάτη ξεκίνησε με ένα τηλεφώνημα προς την ηλικιωμένη γυναίκα στην Πάτρα. Ένας άγνωστος άνδρας επικοινώνησε μαζί της, προσποιούμενος ότι ήταν λογιστής. Με αυτό το πρόσχημα, κατάφερε να κερδίσει την εμπιστοσύνη της και να της μεταφέρει οδηγίες που φαινομενικά αφορούσαν τις οικονομικές της υποθέσεις.

Ο δήθεν λογιστής έπεισε την άτυχη γυναίκα ότι υπήρχε ανάγκη να προβεί σε συγκεκριμένες ενέργειες σχετικά με τις οικονομίες της. Η επικοινωνία αυτή αποτέλεσε το πρώτο βήμα στο σχέδιο των επιτήδειων για την απόσπαση του μεγάλου χρηματικού ποσού.

Το τέχνασμα με το drone της εφορίας

Το κεντρικό σημείο του τεχνάσματος που χρησιμοποιήθηκε ήταν η ιστορία περί καταγραφής από drone. Ο άγνωστος άνδρας έπεισε την ηλικιωμένη ότι έπρεπε να βγάλει τις οικονομίες της, ύψους 85.000 ευρώ, έξω από το σπίτι της. Ο λόγος που επικαλέστηκε ήταν ότι τα χρήματα αυτά θα καταγράφονταν από ένα drone, το οποίο θα ενεργούσε για λογαριασμό της εφορίας.

Αυτό το πρωτότυπο και απίστευτο πρόσχημα φάνηκε αρκετά πειστικό για την γυναίκα, η οποία, πιστεύοντας ότι ακολουθούσε νόμιμες διαδικασίες, προχώρησε στην εκτέλεση των οδηγιών που της δόθηκαν τηλεφωνικά. Το ποσό των 85.000 ευρώ ήταν οι συνολικές της οικονομίες που τέθηκαν σε κίνδυνο.

Η ενέργεια της ηλικιωμένης

Πιστεύοντας όλα όσα της είχε πει ο άνδρας που προσποιούνταν τον λογιστή, η ηλικιωμένη γυναίκα συγκέντρωσε με προσοχή όλες τις οικονομίες της. Το συνολικό ποσό ανερχόταν σε 85.000 ευρώ, ένα σημαντικό κεφάλαιο που είχε αποταμιεύσει.

Σύμφωνα με τις οδηγίες που έλαβε, τοποθέτησε τα χρήματα αυτά μέσα σε μία σακούλα. Στη συνέχεια, ακολούθησε την εντολή να αφήσει τη σακούλα με τις οικονομίες της έξω από την κατοικία της στην Πάτρα, αναμένοντας την υποτιθέμενη καταγραφή από το drone της εφορίας.

Η εξαφάνιση των χρημάτων και η συνειδητοποίηση

Μετά την τοποθέτηση της σακούλας με τα 85.000 ευρώ έξω από το σπίτι της, τα χρήματα εξαφανίστηκαν. Οι επιτήδειοι εκμεταλλεύτηκαν την αφέλεια και την εμπιστοσύνη της ηλικιωμένης γυναίκας, αρπάζοντας τις οικονομίες της.

Η γυναίκα, αφού διαπίστωσε την απώλεια των χρημάτων και πιθανώς την απουσία οποιασδήποτε διαδικασίας καταγραφής, αντιλήφθηκε τελικά ότι είχε πέσει θύμα μιας καλά οργανωμένης απάτης. Η συνειδητοποίηση αυτή ήρθε αφού οι δράστες είχαν ήδη αποσπάσει το μεγάλο χρηματικό ποσό.

Οι πληροφορίες για την υπόθεση

Οι λεπτομέρειες αυτής της απίστευτης απάτης στην Πάτρα έγιναν γνωστές μέσω του τοπικού μέσου tempo24. Το περιστατικό αφορά την εξαπάτηση μιας ηλικιωμένης γυναίκας, από την οποία αποσπάστηκαν 85.000 ευρώ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η γυναίκα πείστηκε από έναν άγνωστο άνδρα, ο οποίος προσποιήθηκε τον λογιστή, να αφήσει τις οικονομίες της έξω από το σπίτι της. Το πρόσχημα ήταν η καταγραφή τους από drone για λογαριασμό της εφορίας, με αποτέλεσμα την εξαφάνιση των χρημάτων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit