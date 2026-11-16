Νέα στοιχεία έρχονται στο φως αναφορικά με τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες, Ηλίας Βαλατσός και Γιώργος Ζυμπίδης, κατά τη διάρκεια επιχείρησης στο Ζεφύρι. Τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα, σε συνδυασμό με την έρευνα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, υποδεικνύουν ότι οι δύο άνδρες ενδέχεται να αποπροσανατολίστηκαν μέσα στο κτίριο. Ο πυκνός καπνός και η περιορισμένη ορατότητα θεωρούνται βασικοί παράγοντες που οδήγησαν στον εγκλωβισμό τους.

Τα πρώτα ιατροδικαστικά ευρήματα και η έρευνα

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού διεξάγει ενδελεχή έρευνα για να διακριβώσει τις ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας. Οι ερευνητές εξετάζουν με προσοχή όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένων των αρχικών ιατροδικαστικών ευρημάτων, προκειμένου να ανασυνθέσουν τα γεγονότα που οδήγησαν στον τραγικό θάνατο των δύο πυροσβεστών.

Βασική εκτίμηση είναι ότι ο Ηλίας Βαλατσός, ηλικίας 44 ετών, και ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης έχασαν τον προσανατολισμό τους. Αυτό φέρεται να συνέβη εξαιτίας του πυκνού καπνού και της σχεδόν μηδενικής ορατότητας που επικρατούσε στο εσωτερικό του κτιρίου, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν και να μην μπορούν να βρουν διέξοδο.

Η μοιραία στιγμή του Ηλία Βαλατσού

Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται ο ΑΝΤ1, οι δύο πυροσβέστες εκτιμάται ότι έχασαν τον προσανατολισμό τους όταν έφτασαν στο τέλος μιας σκάλας, καθώς ο χώρος είχε γεμίσει καπνό και επικρατούσε απόλυτο σκοτάδι. Ο Ηλίας Βαλατσός φαίνεται πως παραπάτησε στο ιδιαίτερα ολισθηρό δάπερο, ένα γεγονός που πιθανώς έπαιξε ρόλο στην εξέλιξη των γεγονότων.

Η αναπνευστική φιάλη που έφερε στην πλάτη του σφηνώθηκε σε μια σιδερόβεργα, παγιδεύοντάς τον σε ένα σημείο από το οποίο δεν μπορούσε να απομακρυνθεί. Στο συγκεκριμένο σημείο εντοπίστηκε αργότερα από τους συναδέλφους του, κατά την επιχείρηση ανάσυρσής του. Ένα έγκαυμα στη δεξιά παλάμη του έμπειρου πυροσβέστη αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο που εξετάζουν οι ερευνητές.

Η εκτίμηση των ερευνητών είναι ότι ο Ηλίας Βαλατσός αφαίρεσε το γάντι του και προσπάθησε με γυμνό χέρι να απελευθερώσει τη φιάλη από τη σιδερόβεργα, σε μια απέλπιδα προσπάθεια να απεγκλωβιστεί και να σωθεί. Ωστόσο, δεν κατάφερε να απομακρυνθεί από το σημείο και παρέμεινε εγκλωβισμένος μέχρι να εξαντληθεί ο αέρας της αναπνευστικής του συσκευής, με τραγική κατάληξη.

Η πορεία του 23χρονου Γιώργου Ζυμπίδη

Διαφορετική πορεία φαίνεται να ακολούθησε ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης, ο οποίος επίσης εκτιμάται ότι έχασε τον προσανατολισμό του μέσα στον πυκνό καπνό, που περιόριζε δραματικά την ορατότητα. Οι ερευνητές εξετάζουν το ενδεχόμενο να κατευθύνθηκε προς το βάθος του χώρου, όπου υπήρχαν μικρά παράθυρα.

Πιθανόν αναζητούσε το μοναδικό σημείο από το οποίο μπορούσε ενδεχομένως να διακρίνει λίγο φως, σε μια προσπάθεια να βρει διέξοδο από την παγίδα του κτιρίου. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται και στα ιατροδικαστικά ευρήματα, καθώς στον οργανισμό του νεαρού πυροσβέστη εντοπίστηκε μεγαλύτερη ποσότητα αιθάλης σε σύγκριση με τον συνάδελφό του, γεγονός που υποδηλώνει την έκταση της έκθεσής του στον καπνό.

Ορκωμοσία και αποχαιρετισμός

Ο Γιώργος Ζυμπίδης είχε ορκιστεί μόλις λίγους μήνες νωρίτερα, ξεκινώντας τη σταδιοδρομία του στην Πυροσβεστική Υπηρεσία. Η ημέρα της ορκωμοσίας του σηματοδοτούσε την αρχή μιας επαγγελματικής πορείας, η οποία δυστυχώς διακόπηκε πρόωρα και τραγικά με τον θάνατό του εν ώρα καθήκοντος.

Την ώρα που συνεχίζεται η διερεύνηση των συνθηκών θανάτου των δύο πυροσβεστών, οι οικογένειες, οι φίλοι και οι συνάδελφοί τους ετοιμάζονται να τους αποχαιρετήσουν με βαρύ πένθος. Οι τελετές αποχαιρετισμού έχουν προγραμματιστεί για την Τρίτη 17 και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου, ημέρες κατά τις οποίες η Πυροσβεστική οικογένεια και η κοινωνία θα τιμήσουν τη μνήμη τους.

Με πληροφορίες από: Enikos