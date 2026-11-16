Ο πάπας Λέων ΙΔ΄ βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα απρόοπτο γεγονός κατά την τελευταία του δημόσια εμφάνιση στο Περού. Συγκεκριμένα, κάποιος από το συγκεντρωμένο πλήθος πέταξε ένα ροζάριο, το οποίο χτύπησε τον προκαθήμενο της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας στο δεξί μάτι. Το περιστατικό συνέβη ενώ ο ποντίφικας χαιρετούσε τους πιστούς από το όχημά του, λίγο πριν αναχωρήσει για τη Ρώμη.

Το απρόοπτο στην αεροπορική βάση της Λίμα

Το συμβάν έλαβε χώρα σε αεροπορική βάση της Λίμα, όπου πλήθος πιστών είχε συγκεντρωθεί για να αποχαιρετήσει τον πάπα Λέοντα ΙΔ΄. Ο ποντίφικας χαιρετούσε τους παρευρισκόμενους από το ειδικά διαμορφωμένο όχημά του, το παπαμομπίλ, όταν εκσφενδονίστηκε το ροζάριο προς το μέρος του.

Ο τηλεοπτικός φακός και οι φωτογραφίες κατέγραψαν τη στιγμή που το αντικείμενο χτύπησε τον πάπα στο δεξί μάτι. Αμέσως μετά το χτύπημα, ο πάπας Λέων απαθανατίστηκε να τρίβει το μάτι του, μια κίνηση που μαρτυρούσε την έκπληξη και την ενόχληση από το απρόσμενο χτύπημα.

Η άμεση αντίδραση του προκαθήμενου

Παρά το χτύπημα, ο πάπας Λέων ΙΔ΄ δεν τραυματίστηκε σοβαρά και επέδειξε αξιοσημείωτη ψυχραιμία. Συνέχισε να ευλογεί το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί για να τον αποχαιρετήσει, χωρίς να διακόψει την επικοινωνία του με τους πιστούς.

Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους Περουβιανούς για τη φιλοξενία τους κατά τη διάρκεια της εξαήμερης παραμονής του στη χώρα. Μάλιστα, χαρακτήρισε τη χώρα των Άνδεων ως «δεύτερη πατρίδα» του, υπογραμμίζοντας τους ισχυρούς δεσμούς που ανέπτυξε με τον λαό του Περού.

Προηγούμενα περιστατικά με αντικείμενα

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο πάπας Λέων ΙΔ΄ έρχεται αντιμέτωπος με αντικείμενα που πετούν πιστοί προς το μέρος του. Στο παρελθόν, είχε καταφέρει να πιάσει αρκετά αντικείμενα, όπως λούτρινα κουκλάκια και σημαιούλες, τα οποία του είχαν ρίξει οι πιστοί ως ένδειξη αγάπης και αφοσίωσης.

Επιπλέον, ο ποντίφικας είχε σταματήσει κάποτε για να δεχθεί μια πίτσα που του προσέφεραν προσκυνητές από το Σικάγο, οι οποίοι είχαν ταξιδέψει στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό. Τον Σεπτέμβριο του 2025, είχε ζητήσει συγγνώμη από έναν εικονολήπτη που τον συνόδευε στο όχημά του, όταν χτύπησε την κάμερα του τελευταίου στην προσπάθειά του να πιάσει ένα αντικείμενο που είχε πετάξει κάποιος από το πλήθος.

Το τέλος της εξαήμερης παραμονής

Το περιστατικό συνέβη λίγο πριν την αναχώρηση του πάπα Λέοντα ΙΔ΄ από το Περού, σηματοδοτώντας το τέλος της εξαήμερης επίσκεψής του στη χώρα. Η παραμονή του στη χώρα των Άνδεων ολοκληρώθηκε με την αναχώρησή του για τη Ρώμη, μετά από μια σειρά δημόσιων εμφανίσεων και συναντήσεων.

Παρά το απρόοπτο του χτυπήματος, η επίσκεψη του ποντίφικα στο Περού χαρακτηρίστηκε από τη θερμή υποδοχή των πιστών και την έκφραση αμοιβαίας αγάπης και σεβασμού, με τον πάπα να δηλώνει ότι θεωρεί τη χώρα ως τη «δεύτερη πατρίδα» του.

Με πληροφορίες από: Topontiki