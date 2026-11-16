Η οικογένεια του 23χρονου πυροσβέστη Γιώργου Ζυμπίδη ζητά απαντήσεις για τις συνθήκες θανάτου του, μετά την τραγική κατάληξη της επιχείρησης κατάσβεσης στο Ζεφύρι, όπου έχασε τη ζωή του και ο 44χρονος συνάδελφός του, Ηλίας Βαλατσός. Ο πατέρας του νεαρού, η γιαγιά και ο θείος του εκφράζουν τον πόνο και τις απορίες τους, ενώ συγκλονιστική είναι η κατάθεση του δόκιμου πυροσβέστη που συμμετείχε στην ίδια αποστολή. Οι δύο πυροσβέστες βρήκαν τραγικό θάνατο από εισπνοή καπνού και αιθάλης, μέσα σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο γεμάτο σκουπίδια.

Η επιχείρηση κατάσβεσης στο Ζεφύρι

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι, όπου διέμενε μια οικογένεια. Σύμφωνα με την κατάθεση του δόκιμου πυροσβέστη, η οικογένεια αυτή πετούσε τις στάχτες στη σκάλα του κτιρίου. Εντός του κτιρίου επιχείρησαν ο 23χρονος Γιώργος Ζυμπίδης, ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός, ένας δόκιμος πυροσβέστης και ένας 43χρονος πυροσβέστης, ο οποίος τραυματίστηκε.

Ο δόκιμος πυροσβέστης, ο οποίος έκανε την πρώτη του μέρα πρακτικής εκπαίδευσης, περιέγραψε τις στιγμές της επιχείρησης. Ο 44χρονος Ηλίας Βαλατσός ανέφερε ότι υπήρχε φωτιά στο υπόγειο και ότι θα ξαναέμπαινε μέσα μαζί με τον 23χρονο Γιώργο Ζυμπίδη, κρατώντας τον σωλήνα υψηλής πίεσης, για να φτάσουν μέχρι το υπόγειο. Οι δύο τους μπήκαν φορώντας τις αναπνευστικές συσκευές, ενώ ο δόκιμος τους ακολούθησε μετά από δευτερόλεπτα. Μετά από περίπου πέντε λεπτά, ο 43χρονος συνάδελφος βγήκε έξω ζητώντας επιπλέον εγκατάσταση νερού χαμηλής πίεσης.

Αφού ετοιμάστηκε η χαμηλή εγκατάσταση, ο 43χρονος ξαναμπήκε μέσα. Λίγα λεπτά αργότερα, φώναζε από μέσα ότι δεν είχε οπτική επαφή με τους άλλους δύο συναδέλφους του. Ο οδηγός του πυροσβεστικού οχήματος και ο δόκιμος πυροσβέστης φόρεσαν τις συσκευές τους και, κρατώντας φακό και σχοινί, μπήκαν μέσα. Τα σκαλοπάτια ήταν γεμάτα με καμένα σκουπίδια και γλιστρούσαν, δυσχεραίνοντας την κίνηση.

Ο εντοπισμός του 23χρονου Γιώργου Ζυμπίδη

Στη δεξιά στροφή της σκάλας, ο οδηγός και ο δόκιμος βρήκαν πεσμένο τον 43χρονο πυροσβέστη. Φορούσε τη συσκευή του, είχε τις αισθήσεις του, αλλά η συσκευή σφύριζε προειδοποιητικά για το τέλος του αέρα. Ο 43χρονος βρισκόταν πεσμένος στα σκαλοπάτια με τα σκουπίδια και δεν μπορούσε να σηκωθεί. Με τη βοήθεια και άλλου συναδέλφου, τον ανέσυραν προς τα έξω και τον έβγαλαν στον δρόμο. Μόλις βγήκε, ο 43χρονος έβγαλε την προσωπίδα του και δήλωσε ότι είχε χάσει την επαφή με τους άλλους δύο.

Ο οδηγός και ο δόκιμος ξαναμπήκαν αμέσως μέσα. Πέρασαν από το σημείο όπου είχαν βρει τον 43χρονο και εισχώρησαν πιο βαθιά προς το υπόγειο, όπου υπήρχε μεγάλος σωρός από σκουπίδια που γλιστρούσαν και δυσχέραιναν την βάδιση. Ο δόκιμος παραπάτησε και έπεσε στο πάτωμα του υπογείου από περίπου ενάμιση μέτρο ύψος, αλλά σηκώθηκε αμέσως. Κρατώντας το σχοινί, ο δόκιμος μπήκε μπροστά και ο συνάδελφός του πίσω, φωνάζοντας με τον φακό προς το εσωτερικό του υπογείου για να βρουν τους άλλους δύο.

Εκεί, ο δόκιμος εντόπισε με το πόδι του το κράνος του 23χρονου Γιώργου Ζυμπίδη. Ο νεαρός πυροσβέστης βρέθηκε πεσμένος ανάσκελα στο υπόγειο, χωρίς αισθήσεις, φορώντας την προσωπίδα και την αναπνευστική του συσκευή. Προσπάθησαν να τον κρατήσουν από τα πόδια και να τον ανασύρουν, αλλά η ολισθηρότητα του εδάφους ήταν τεράστια. Δεδομένου ότι και το δικό τους οξυγόνο τελείωνε, θεώρησαν πιο συνετό να αποχωρήσουν για να μην κινδυνεύσουν και οι ίδιοι.

Ερωτήματα από την οικογένεια του Γιώργου Ζυμπίδη

Οι συγγενείς του 23χρονου Γιώργου Ζυμπίδη ζητούν απαντήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του. Ο θείος του νεαρού πυροσβέστη θέτει ερωτήματα για την επιχείρηση κατάσβεσης, δηλώνοντας ότι η οικογένεια δεν έχει σαφή εικόνα για το πώς ακριβώς συνέβη το τραγικό συμβάν, καθώς ενημερώνονται και αυτοί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Ο θείος του 23χρονου εξέφρασε προβληματισμό για όσα συνέβησαν, αναφέροντας ότι το πιθανότερο είναι να πρόκειται για έλλειψη οξυγόνου, ενώ άλλοι μιλούν για τη σκάλα. «Δεν μπορώ να διανοηθώ, όμως, το 2026 ένας πυροσβέστης να πεθαίνει από έλλειψη οξυγόνου σε ένα μικρό και ακατοίκητο κτίριο, που ήταν γεμάτο σκουπίδια και οτιδήποτε άλλο», δήλωσε χαρακτηριστικά. Επιπλέον, καταγγέλλει ότι οι γονείς του νεαρού χρειάστηκε να ταξιδέψουν μόνοι τους από την Καστοριά στην Αθήνα.

Οι δηλώσεις του πατέρα, της γιαγιάς και του θείου

Μιλώντας στην εκπομπή Live News, ο πατέρας του 23χρονου περιέγραψε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται η οικογένεια, επισημαίνοντας ότι εξακολουθούν να υπάρχουν αναπάντητα ερωτήματα. «Δεν είμαι άνθρωπος που θα πω κάτι βιαστικά ή θα κάνω μια εικασία. Ακόμα υπάρχουν εξελίξεις και αρκετά πράγματα για τα οποία έχω κι εγώ απορίες. Προσπαθώ να βρω μια άκρη εδώ, κυρίως με το σώμα του γιου μου και με τους ανθρώπους γύρω από όλα αυτά. Υπάρχει στρες, υπάρχει θυμός. Θα γίνει η κηδεία και θα κατασταλάξουν μερικά πράγματα. Είμαστε στην Αθήνα αυτή τη στιγμή, εγώ και η σύζυγός μου», ανέφερε.

Στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» μίλησαν επίσης η γιαγιά και ο θείος του Γιώργου Ζυμπίδη, περιγράφοντας τις δύσκολες στιγμές που βιώνει η οικογένεια. Η γιαγιά του 23χρονου δήλωσε: «Ακούστε με, κυρία μου, δεν αντέχω. Πάω στο νοσοκομείο κάθε μέρα. Σας παρακαλώ, δεν αντέχω. Εγώ είμαι η γιαγιά του. Σας ευχαριστούμε πολύ, αλλά πολλά παιδιά πέφτουν έτσι. Δεν είναι μόνο το δικό μου παιδί». Όταν ρωτήθηκε εάν είναι συντετριμμένη, απάντησε: «Εσείς τι θα ήσασταν, κυρία μου, αν είχατε ένα παιδί 23 χρονών; Πείτε μου. Δεν αντέχω. Σας παρακαλώ».

Τα αίτια του θανάτου των δύο πυροσβεστών

Ο θάνατος τόσο του 23χρονου Γιώργου Ζυμπίδη όσο και του 44χρονου Ηλία Βαλατσού προκλήθηκε από εισπνοή καπνού και αιθάλης κατά τη διάρκεια της επιχείρησης κατάσβεσης στο Ζεφύρι. Σύμφωνα με την ιατροδικαστική εξέταση, στον οργανισμό του 23χρονου εντοπίστηκε πενταπλάσιο ποσοστό αιθάλης συγκριτικά με τον 44χρονο.

Ειδικότερα, ο 44χρονος πυροσβέστης σκοτώθηκε καθώς εγκλωβίστηκε σε μια σιδεριά την ώρα που κατέβαινε στο υπόγειο του κτιρίου. Η μπουκάλα του οξυγόνου του πιάστηκε εκεί, με αποτέλεσμα να τελειώσει το οξυγόνο και ο άτυχος άνδρας να καταλήξει. Ο 23χρονος βρέθηκε πεσμένος ανάσκελα και χωρίς αισθήσεις στο υπόγειο, όπως κατέθεσε ο δόκιμος πυροσβέστης, ο οποίος ήταν ο τελευταίος άνθρωπος που τον είδε.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki, Newsit