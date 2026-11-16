Άγνωστοι δράστες προκάλεσαν φθορές στο μνημείο που είναι αφιερωμένο στη μνήμη του Νάσου Κωνσταντίνου, του αδικοχαμένου φίλου του ΠΑΟΚ, στην οδό Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό βανδαλισμού διαπιστώθηκε το πρωί της Δευτέρας, 16 Νοεμβρίου, και προκάλεσε άμεσα έντονες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη. Η πράξη αυτή καταδικάστηκε με ανακοίνωση από τον Σύνδεσμο Φιλάθλων ΠΑΟΚ Πάφου «Νάσος Κωνσταντίνου», ο οποίος έστειλε μήνυμα σεβασμού και ανθρωπιάς.

Οι φθορές στο μνημείο της Αγίου Δημητρίου

Το πρωί της Δευτέρας, 16 Νοεμβρίου, το μνημείο του Νάσου Κωνσταντίνου, το οποίο είναι τοποθετημένο στην οδό Αγίου Δημητρίου στη Θεσσαλονίκη, βρέθηκε βανδαλισμένο. Άγνωστοι προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές στο συγκεκριμένο σημείο, το οποίο είναι αφιερωμένο στη μνήμη του νεαρού φίλου του ΠΑΟΚ.

Οι εικόνες που αντίκρισαν οι πολίτες από το σημείο του βανδαλισμού προκάλεσαν οργή και αποτροπιασμό. Η ενέργεια αυτή, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ξεπερνά κάθε όριο οπαδικής αντιπαράθεσης, αποτελώντας μια σαφή προσβολή στη μνήμη του αδικοχαμένου νέου.

Η τραγική ιστορία του Νάσου Κωνσταντίνου

Το μνημείο τιμά τη μνήμη του Νάσου Κωνσταντίνου, ενός νεαρού φίλου του ΠΑΟΚ, ο οποίος έχασε τη ζωή του τον Μάιο του 2017. Ο θάνατός του ήταν αποτέλεσμα οπαδικής βίας, ένα γεγονός που συγκλόνισε την κοινή γνώμη και άφησε πίσω του μια ανοιχτή πληγή.

Η μνήμη του Νάσου Κωνσταντίνου παραμένει ζωντανή για την οικογένειά του και τους οικείους του. Όπως χαρακτηριστικά τονίζεται, ο Νάσος δεν είναι απλώς ένα όνομα χαραγμένο σε ένα μνημείο, αλλά αντιπροσωπεύει έναν άνθρωπο, έναν αδελφό, μια ζωή που χάθηκε άδικα και μια διαρκή θλίψη.

Γενικευμένη οργή και αποδοκιμασία

Ο βανδαλισμός ενός μνημείου αφιερωμένου σε έναν νέο άνθρωπο που έφυγε τόσο άδικα, ξεπερνά κάθε όριο οπαδικής αντιπαράθεσης. Η πράξη αυτή θεωρείται ευρέως ως μια πράξη ασέβειας και μικρότητας, η οποία προσβάλλει τη μνήμη του Νάσου Κωνσταντίνου και τις αξίες του σεβασμού προς τους νεκρούς.

Οι φθορές που προκλήθηκαν στο σημείο προκάλεσαν γενικευμένη αποδοκιμασία. Η μνήμη ενός ανθρώπου που έχασε τη ζωή του με τόσο τραγικό τρόπο δεν θα έπρεπε να αποτελεί πεδίο για τέτοιες ενέργειες, οι οποίες θεωρούνται απαράδεκτες και καταδικαστέες.

Η έντονη αντίδραση του Συνδέσμου Φιλάθλων ΠΑΟΚ Πάφου

Την ενέργεια του βανδαλισμού καταδίκασε με τον πιο έντονο τρόπο ο Σύνδεσμος Φιλάθλων ΠΑΟΚ Πάφου «Νάσος Κωνσταντίνου». Μέσω επίσημης ανακοίνωσής του, ο Σύνδεσμος έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα σεβασμού προς τη μνήμη του αδικοχαμένου οπαδού και αδελφού τους.

Στην ανακοίνωσή τους, οι φίλοι του Δικεφάλου από την Κύπρο ανέφεραν χαρακτηριστικά: «Κάποια πράγματα ξεπερνούν τα όρια της οπαδικής αντιπαράθεσης. Η μνήμη ενός νέου ανθρώπου που έφυγε τόσο άδικα δεν είναι χώρος για βανδαλισμούς, ασέβεια και μικρότητες». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την υπέρβαση των ορίων της αθλητικής αντιπαλότητας.

Έκκληση για σεβασμό και ανθρωπιά

Ο Σύνδεσμος Φιλάθλων ΠΑΟΚ Πάφου «ΝΑΣΟΣ» τόνισε με έμφαση ότι ο σεβασμός στους νεκρούς δεν είναι ζήτημα που αφορά την ομάδα ή τα οπαδικά φρονήματα. Αντιθέτως, αποτελεί θεμελιώδες ζήτημα ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας, το οποίο αφορά όλους τους ανθρώπους ανεξαρτήτως.

Η ανακοίνωση κατέληξε με ένα ισχυρό μήνυμα στήριξης προς την οικογένεια και τους ανθρώπους του Νάσου: «Στεκόμαστε δίπλα στην οικογένεια και στους ανθρώπους του Νάσου. Δεν ξεχνάμε και δεν θα επιτρέψουμε να σβήσει η μνήμη του». Με αυτόν τον τρόπο, ο Σύνδεσμος διαβεβαιώνει ότι η μνήμη του Νάσου Κωνσταντίνου θα παραμείνει ζωντανή και άσβεστη.

Με πληροφορίες από: Gazzetta