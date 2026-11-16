F1: Νέα σκληρή κριτική των οδηγών για τα ελαστικά της Pirelli

Παρά τα 15 συνεχή χρόνια παρουσίας της ως προμηθευτής ελαστικών στη Formula 1, η Pirelli εξακολουθεί να μην έχει κερδίσει την πλήρη ικανοποίηση των οδηγών. Η φετινή σεζόν έφερε την πρώτη ουσιαστική δοκιμασία των ελαστικών βροχής της εταιρείας στο Ιντερλάγκος, όπου οι έντονες βροχοπτώσεις ανάγκασαν τις ομάδες να χρησιμοποιήσουν τόσο την ενδιάμεση όσο και την ακραία βρόχινη γόμα. Ωστόσο, οι απόψεις των οδηγών για την απόδοση των ελαστικών παρέμειναν διχασμένες, με πολλούς να εκφράζουν έντονες επικρίσεις.

Η δοκιμασία στο Ιντερλάγκος και τα δεδομένα της Pirelli

Το Grand Prix στο Σάο Πάολο αποτέλεσε μια κρίσιμη ευκαιρία για την Pirelli να συλλέξει πολύτιμα δεδομένα, καθώς οι προηγούμενοι βρόχινοι αγώνες της χρονιάς δεν είχαν επιτρέψει την εκτεταμένη χρήση της ακραίας βρόχινης γόμας. Οι συνθήκες στο Ιντερλάγκος ήταν ιδιαίτερα απαιτητικές, ωθώντας τους οδηγούς να αγωνιστούν κάτω από έντονες βροχοπτώσεις και να χρησιμοποιήσουν όλους τους τύπους των βρόχινων ελαστικών.

Στο επίκεντρο των παρατηρήσεων των οδηγών βρέθηκαν διάφορα προβλήματα που αφορούν την απόδοση των ελαστικών. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν ζητήματα πρόσφυσης, δυσκολία στη διατήρηση της σωστής θερμοκρασίας λειτουργίας, καθώς και έντονη και πρόωρη φθορά των γομών, στοιχεία που επηρέασαν την εμπειρία οδήγησης.

Οι έντονες παρατηρήσεις του Κάρλος Σάινθ

Ανάμεσα στους πιο επικριτικούς οδηγούς ήταν ο Κάρλος Σάινθ, ο οποίος τόνισε την ανάγκη για περαιτέρω εξέλιξη των ελαστικών βροχής. Ο Ισπανός οδηγός υποστήριξε ότι η ιταλική εταιρεία πρέπει να συνεχίσει την προσπάθεια βελτίωσης και των δύο τύπων ελαστικών που προορίζονται για βρεγμένες συνθήκες.

«Τα ελαστικά δεν είναι αρκετά καλά», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σάινθ. Πρόσθεσε πως «το επίπεδο των ενδιάμεσων ελαστικών και της wet γόμας δεν είναι ικανοποιητικό και πρέπει να συνεργαστούμε με την Pirelli για να βρούμε καλύτερα ελαστικά», υπογραμμίζοντας την ανάγκη για κοινή προσπάθεια βελτίωσης.

Τα προβλήματα πρόσφυσης και θερμοκρασίας

Ένας οδηγός της Williams, ο οποίος αργότερα ταυτοποιήθηκε ως Άλεξ Άλμπον, ανέλυσε ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα της ενδιάμεσης γόμας. Το θέμα εντοπίζεται στη διαχείριση της πρόσφυσης μεταξύ του εμπρός και του πίσω άξονα, ειδικά όταν οι συνθήκες της πίστας μεταβάλλονται συνεχώς κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Σύμφωνα με την περιγραφή του, «σε μικτές συνθήκες, η ενδιάμεση γόμα παραμένει πολύ αδύναμη στον πίσω άξονα». Εξήγησε επίσης ότι «μέχρι να αποκτήσει τη σωστή θερμοκρασία, τα εμπρός ελαστικά έχουν ήδη χάσει την απόδοσή τους». Όσον αφορά τη wet γόμα, ο ίδιος οδηγός ανέφερε ότι υπήρχε «έντονη υδρολίσθηση και μεγάλη έλλειψη πρόσφυσης στα πίσω ελαστικά».

Η άποψη του Άλεξ Άλμπον για τη φθορά και τη λειτουργία

Ο Άλεξ Άλμπον, teammate του Κάρλος Σάινθ, συμμερίστηκε πλήρως την άποψη του συναθλητή του, περιγράφοντας τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ο ίδιος κατά τη διάρκεια του αγωνιστικού τριημέρου. «Δεν νομίζω ότι φταίνε τα μονοθέσια, αλλά τα ελαστικά», δήλωσε ο Άλμπον, προσθέτοντας χαρακτηριστικά: «Στους γύρους προς την εκκίνηση δεν μπορούσα να πιστέψω πόσο λίγη πρόσφυση υπήρχε. Στη συνέχεια, το βρόχινο ελαστικό υπερθερμαίνεται σχεδόν αμέσως».

Ο Άλμπον στάθηκε ιδιαίτερα στο ζήτημα της φθοράς των ελαστικών, η οποία συμβαίνει γρήγορα ακόμα και πριν αυτά φτάσουν στην επιθυμητή θερμοκρασία λειτουργίας. «Είναι δύσκολο να τα φέρεις στη σωστή θερμοκρασία, αλλά ταυτόχρονα φθείρονται γρήγορα», εξήγησε. «Μέχρι να αρχίσουν να λειτουργούν σωστά, το πέλμα έχει ήδη αρχίσει να καταστρέφεται. Γλιστράς συνεχώς και δεν αισθάνεσαι ποτέ ότι έχεις την πρόσφυση που χρειάζεσαι», συμπλήρωσε, ζητώντας βελτιώσεις για το 2027.

Η διαφορετική προσέγγιση του Τζορτζ Ράσελ

Σε αντίθεση με τις έντονες επικρίσεις των οδηγών της Williams, ο Τζορτζ Ράσελ εξέφρασε μια πιο θετική άποψη σχετικά με την απόδοση των ελαστικών της Pirelli. Ο Βρετανός οδηγός φάνηκε περισσότερο ικανοποιημένος από τη συμπεριφορά τους στην πίστα.

Ο Ράσελ υποστήριξε ότι η απόδοση των ελαστικών ήταν καλύτερη από αυτή που είχαν αρχικά εκτιμήσει και περίμεναν οι ομάδες. Αυτή η δήλωση υποδηλώνει μια διαφορετική εμπειρία ή προσέγγιση σε σχέση με τους άλλους οδηγούς που εξέφρασαν τη δυσαρέσκειά τους.

Με πληροφορίες από: Gazzetta