Στο πένθος έχουν βυθιστεί οι οικογένειες, οι φίλοι και οι συνάδελφοι των δύο πυροσβεστών που σκοτώθηκαν εν ώρα καθήκοντος, την ώρα που επιχειρούσαν για κατάσβεση πυρκαγιάς σε κτίριο στο Ζεφύρι. Οι δύο πυροσβέστες, ηλικίας 44 και 23 ετών, έχασαν τη ζωή τους από εισπνοή καπνού και αιθάλης, όπως έδειξαν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε σε ένα εγκαταλελειμμένο κτίριο, όπου οι άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας κλήθηκαν να επέμβουν για την κατάσβεση της φωτιάς.

Οι συνθήκες της επιχείρησης στο υπόγειο

Οι πυροσβέστες εισήλθαν στο υπόγειο του κτιρίου με βασικό σκοπό την αναζήτηση πιθανού εγκλωβισμένου ατόμου. Η απόφαση αυτή ελήφθη εν μέσω συζητήσεων για την ύπαρξη κινδύνου για ανθρώπινη ζωή, παρά την αρχική διστακτικότητα που είχαν εκφράσει οι δύο πυροσβέστες να μπουν στον χώρο. Αρχικά, είχαν την άποψη ότι έπρεπε να περιμένουν να υποχωρήσει η φωτιά στο υπόγειο πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια.

Ωστόσο, η ανησυχία για την πιθανή ύπαρξη εγκλωβισμένου ατόμου τους οδήγησε στην πράξη να κατέβουν, ενώ η φωτιά έκαιγε ακόμα εντός του υπογείου. Συνολικά τρεις πυροσβέστες κατέβηκαν στον χώρο, με τους δύο να χάνουν τη ζωή τους και τον τρίτο να καταφέρνει να βγει σώος.

Ο εγκλωβισμός του 44χρονου πυροσβέστη

Πρώτος στον χώρο του υπογείου κατέβηκε ο 44χρονος πυροσβέστης. Κατά την κάθοδό του, έχασε την ισορροπία του σε ένα επικίνδυνο σκαλοπάτι και έπεσε. Σύμφωνα με την εικόνα που έχουν οι πυροσβέστες, η φιάλη οξυγόνου που έφερε, δεμένη στο σώμα του με ζώνη, μάγκωσε σε μια σιδερόβεργα.

Αυτή η εμπλοκή της φιάλης οξυγόνου σε σίδερο ουσιαστικά τον εγκλώβισε, καθιστώντας αδύνατη την κίνησή του μέσα στον χώρο. Τα συμπεράσματα από την έρευνα των ιατροδικαστών επιβεβαιώνουν ότι ο 44χρονος εγκλωβίστηκε επειδή η εξάρτησή του μάγκωσε στη σιδερόβεργα και δεν μπορούσε να κουνηθεί.

Οι συνθήκες θανάτου του 23χρονου

Ο δεύτερος πυροσβέστης, ο 23χρονος, κατέβηκε στον χώρο του υπογείου μέσα σε μια κατάσταση μεγάλου καπνού και φωτιάς. Βρέθηκε σε ένα σημείο περίπου 10 μέτρα πιο κάτω από τον 44χρονο συνάδελφό του, σε ένα σημείο που δεν είχε φωτιά, αλλά ήταν γεμάτο με πυκνούς καπνούς.

Οι ιατροδικαστές θεωρούν ότι ο 23χρονος ήταν πιο άπειρος. Λόγω του πυκνού καπνού και του απόλυτου σκοταδιού, δεν μπορούσε να κινηθεί ή να δει τίποτα μέσα στο υπόγειο. Ο θάνατος και των δύο πυροσβεστών προήλθε από εισπνοή καπνού και αιθάλης, όπως αναφέρουν τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης, υπογραμμίζοντας τις εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν.

Οι μαρτυρίες των συναδέλφων και η κατάθεση του επιζώντος

Ο τρίτος πυροσβέστης που κατέβηκε στο υπόγειο κατάφερε να βγει σώος. Αφού νοσηλεύτηκε, κατέθεσε στις αρχές για το περιστατικό, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές που έζησε, ευρισκόμενος σε κατάσταση σοκ. Επιπλέον, σύμφωνα με τον αστυνομικό συντάκτη Βασίλη Λαμπρόπουλο, υπάρχουν καταθέσεις από δύο άλλα μέλη του πληρώματος, τον οδηγό και έναν δόκιμο, οι οποίοι δεν εισήλθαν στον χώρο.

Αυτές οι μαρτυρίες συμπληρώνουν την εικόνα των γεγονότων, επιβεβαιώνοντας την αρχική διστακτικότητα των δύο αδικοχαμένων πυροσβεστών να εισέλθουν στο υπόγειο, καθώς και την τελική τους απόφαση να το πράξουν λόγω της πιθανότητας ύπαρξης εγκλωβισμένου ατόμου.

Η αιτία της πυρκαγιάς στο εγκαταλελειμμένο κτίριο

Όσον αφορά την αιτία εκδήλωσης της πυρκαγιάς, φέρεται να ξεκίνησε από στάχτες και καμένα αντικείμενα. Αυτά τα υλικά χρησιμοποιούνταν συστηματικά για προσάναμμα ξυλόσομπας από μία οικογένεια Ρομά. Η οικογένεια αυτή διέμενε σε διπλανό κτίριο και πετούσε τις στάχτες και τα καμένα αντικείμενα στον χώρο του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, γεγονός που οδήγησε στην εκδήλωση της φονικής πυρκαγιάς.

Με πληροφορίες από: Newsit