Η Miele παρουσίασε επίσημα τη νέα σειρά επαγωγικών εστιών KM 8000 και το έξυπνο σύστημα M Sense

Η Miele παρουσίασε επίσημα τη νέα σειρά επαγωγικών εστιών KM 8000 και τα έξυπνα μαγειρικά σκεύη M Sense, εγκαινιάζοντας μια νέα εποχή άνεσης, ακρίβειας και ευελιξίας στην κουζίνα. Η εκδήλωση φιλοξενήθηκε στο Miele Experience Center στο Μαρούσι, όπου εκλεκτοί καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά τις καινοτομίες της εταιρείας.

Με το μήνυμα «Τίποτα δεν καίγεται, τίποτα δεν ξεχειλίζει», η Miele υποδέχθηκε τους παρευρισκόμενους σε δύο ξεχωριστές βραδιές, αποδεικνύοντας έμπρακτα τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας. Η παρουσίαση συνδύασε τη γαστρονομία, την καινοτομία και την ιδιαίτερη φιλοξενία, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη εμπειρία.

Η επίσημη παρουσίαση και η ατμόσφαιρα της εκδήλωσης

Το Miele Experience Center στο Μαρούσι διαμορφώθηκε ειδικά για την περίσταση, υποδεχόμενο εκπροσώπους των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, συνεργάτες και εκλεκτούς καλεσμένους. Η ατμόσφαιρα συνδύαζε την τεχνολογική καινοτομία με την υψηλή αισθητική, ενώ εντυπωσιακές φωτιστικές παρεμβάσεις στις χαρακτηριστικές κόκκινες αποχρώσεις της Miele δημιούργησαν ένα ιδιαίτερο σκηνικό.

Στόχος της εταιρείας ήταν οι καλεσμένοι να αισθανθούν σαν να βρίσκονται στο σπίτι της Miele, βιώνοντας από κοντά μία από τις πιο χαρακτηριστικές αξίες της: τη χαρά του να μοιράζεσαι στιγμές, γεύσεις και εμπειρίες γύρω από ένα τραπέζι. Η φιλοξενία αναδείχθηκε ως αναπόσπαστο στοιχείο της ταυτότητας του brand κατά τη διάρκεια των δύο βραδιών.

Η στρατηγική ανάπτυξης και η φιλοσοφία της Miele

Τους καλεσμένους καλωσόρισε ο Θάνος Κυριαζής, Managing Director του Miele Cluster Adria Aegean (CAA), ο οποίος αναφέρθηκε στην έντονα αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρείας. Τόνισε τη διαρκή δέσμευση της Miele για την ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων που αναβαθμίζουν την καθημερινότητα των ανθρώπων.

Ο κ. Κυριαζής υπογράμμισε ότι η Miele, με 127 χρόνια ιστορίας, παραμένει μια οικογενειακή επιχείρηση, με σταθερή προσήλωση στην ποιότητα και στη φιλοσοφία «Immer Besser», που σε ελεύθερη μετάφραση σημαίνει «πάντα καλύτερα». Στην Ελλάδα, η εταιρεία αναμένει να ολοκληρώσει μια άκρως επιτυχημένη χρονιά με διψήφιο ρυθμό ανάπτυξης σε σχέση με την περυσινή χρονιά-ρεκόρ.

Επιπλέον, ανέφερε ότι έχουν ολοκληρωθεί οι απαραίτητες διεργασίες για ένα εξίσου δυνατό 2027, το οποίο εκτιμάται πως θα αποτελέσει μια χρονιά με ιδιαίτερη έμφαση στη γαστρονομία και την καινοτομία. Η Miele θα προσφέρει νέες λύσεις που αναβαθμίζουν την εμπειρία στην κουζίνα, τόσο εντός όσο και εκτός του σπιτιού, με σταθερή προτεραιότητα τη δημιουργία προϊόντων υψηλών προδιαγραφών, σχεδιασμένων να προσφέρουν ποιότητα και αντοχή σε βάθος τουλάχιστον 20 ετών.

Οι καινοτομίες της σειράς KM 8000 και του M Sense

Τις τεχνολογικές δυνατότητες και τα χαρακτηριστικά της νέας σειράς KM 8000 και των σκευών M Sense παρουσίασε η Βασιλική Μαλλίρη, Cluster Category Manager Kitchen της Miele. Η κα Μαλλίρη ανέδειξε τον τρόπο με τον οποίο τα δύο συστήματα συνεργάζονται, δημιουργώντας ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα έξυπνου μαγειρέματος.

Οι νέες επαγωγικές εστίες KM 8000 και τα έξυπνα μαγειρικά σκεύη M Sense υπόσχονται ακρίβεια και ευελιξία, επιβεβαιώνοντας το κεντρικό μήνυμα της παρουσίασης: «Τίποτα δεν καίγεται, τίποτα δεν ξεχειλίζει». Η συνεργασία τους στοχεύει στην αναβάθμιση της καθημερινής εμπειρίας στην κουζίνα, προσφέροντας λύσεις που απλοποιούν το μαγείρεμα.

Γαστρονομία και διαδραστική εμπειρία

Η γαστρονομία έδωσε τον δικό της ξεχωριστό τόνο στις δύο βραδιές της παρουσίασης. Ο Chef της Miele, Αλέξανδρος Συνγκιρίδης, ανέδειξε τις δυνατότητες της νέας σειράς μέσα από ένα διαδραστικό live cooking demonstration.

Κατά τη διάρκεια της επίδειξης, ο Chef παρουσίασε λειτουργίες όπως ο ακριβής έλεγχος της θερμοκρασίας και η αυτόματη προσαρμογή της ισχύος. Οι καλεσμένοι είχαν την ευκαιρία να δουν στην πράξη πώς οι νέες τεχνολογίες της Miele μπορούν να μεταμορφώσουν την εμπειρία του μαγειρέματος, προσφέροντας αποτελέσματα υψηλής γαστρονομίας με ευκολία και ακρίβεια.

Με πληροφορίες από: Gazzetta