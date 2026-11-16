Από εισπνοή καπνού και αιθάλης προήλθε ο θάνατος των δύο πυροσβεστών, ηλικίας 23 και 44 ετών, οι οποίοι έχασαν τη ζωή τους κατά τη διάρκεια επιχείρησης κατάσβεσης πυρκαγιάς σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Ζεφύρι. Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης επιβεβαίωσαν την αιτία θανάτου, ενώ παράλληλα οι αρχές εξετάζουν τα αίτια και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν. Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ενώ αναζητείται και τέταρτο.

Τα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης

Η ιατροδικαστική εξέταση στις σορούς των δύο πυροσβεστών, ηλικίας 23 και 44 ετών, ολοκληρώθηκε, αποδίδοντας τον θάνατό τους σε εισπνοή καπνού και αιθάλης. Κατά την εξέταση, διαπιστώθηκε ότι κανένας από τους δύο άνδρες δεν έφερε εγκαύματα. Ωστόσο, στις σορούς τους εντοπίστηκαν τραύματα που είναι συμβατά με πτώση, με τον έναν πυροσβέστη να φέρει συγκεκριμένα τραύμα στην κνήμη.

Τα ευρήματα αυτά εξετάζονται στο πλαίσιο της εν εξελίξει έρευνας για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασαν τη ζωή τους οι δύο πυροσβέστες. Παράλληλα, αναμένονται και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων, τα οποία αναμένεται να συμπληρώσουν τα ιατροδικαστικά ευρήματα και να ρίξουν περισσότερο φως στις συνθήκες του τραγικού συμβάντος.

Τα σενάρια εγκλωβισμού

Οι πυροσβεστικές αρχές εξετάζουν δύο βασικά σενάρια για το πώς οι δύο άνδρες εγκλωβίστηκαν στο εσωτερικό του εγκαταλελειμμένου κτιρίου, επί της οδού Κατσαντώνη, στην περιοχή της Φυλής στην Αττική. Το πρώτο ενδεχόμενο είναι οι δύο πυροσβέστες να γλίστρησαν σε κάποια σκάλα, με αποτέλεσμα να μην καταφέρουν να απομακρυνθούν από τον χώρο και να εισπνεύσουν τους τοξικούς καπνούς.

Το δεύτερο σενάριο αφορά την πιθανότητα να έχασαν τον προσανατολισμό τους εξαιτίας του πυκνού και τοξικού καπνού που είχε δημιουργηθεί. Ο καπνός αυτός προκλήθηκε από την καύση απορριμμάτων που υπήρχαν μέσα στο κτίριο, καθιστώντας εξαιρετικά δύσκολη την ορατότητα και τον προσανατολισμό εντός του χώρου.

Ο τρίτος πυροσβέστης και η νοσηλεία του

Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχε και ένας τρίτος πυροσβέστης, ο οποίος εισήλθε πρώτος στον χώρο του κτιρίου. Αφού εισέπνευσε τοξικούς καπνούς από τη φωτιά που είχε εκδηλωθεί στο υπόγειο, έχασε τις αισθήσεις του. Οι συνάδελφοί του κατάφεραν να τον απομακρύνουν από το κτίριο, προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες.

Ο τρίτος πυροσβέστης νοσηλεύεται πλέον στο 251 Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας, όπου παρακολουθείται η κατάσταση της υγείας του μετά την εισπνοή των τοξικών ουσιών. Η έγκαιρη επέμβαση των συναδέλφων του ήταν καθοριστική για την απομάκρυνσή του από το επικίνδυνο περιβάλλον.

Συλλήψεις και ποινικές διώξεις

Στο πλαίσιο της έρευνας για την φονική πυρκαγιά, έχουν συλληφθεί τρία μέλη της ίδιας οικογένειας. Πρόκειται για μία 34χρονη γυναίκα και τις δύο κόρες της, ηλικίας 13 και 16 ετών. Παράλληλα, έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για τον 44χρονο πατέρα της οικογένειας, ο οποίος επίσης εμπλέκεται στην υπόθεση και αναζητείται.

Η οικογένεια αυτή φέρεται να διέμενε στο εγκαταλελειμμένο κτίριο όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά. Σε βάρος της 34χρονης μητέρας και των δύο ανήλικων κορών της έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για εμπρησμό, ο οποίος είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο των δύο πυροσβεστών. Η μητέρα και οι κόρες της αναμένεται να οδηγηθούν αύριο, Τρίτη, ενώπιον των ανακριτικών αρχών για να απολογηθούν, έχοντας ήδη παρουσιαστεί χθες στον εισαγγελέα.

Η αντίδραση του Πυροσβεστικού Σώματος και η ΕΔΕ

Η ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος έχει διατάξει ένορκη διοικητική εξέταση (ΕΔΕ) προκειμένου να διερευνηθούν πλήρως οι ισχυρισμοί και οι ενέργειες που έγιναν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στο μοιραίο κτίριο. Η ΕΔΕ θα εξετάσει τα αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος, με στόχο να ριχθεί φως σε όλα τα δεδομένα.

Σε ανακοίνωσή της, η Φυσική Ηγεσία του Πυροσβεστικού Σώματος εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη και τα ειλικρινή της συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των εκλιπόντων συναδέλφων. Τονίστηκε ότι οι δύο πυροσβέστες έπεσαν «ηρωικά στο βωμό του καθήκοντος», επιχειρώντας για τη διαφύλαξη της ζωής και των αγαθών των πολιτών, καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος. Με εντολή του Αρχηγού του Πυροσβεστικού Σώματος, όλες οι σημαίες των Υπηρεσιών θα κυματίζουν μεσίστιες ως ένδειξη πένθους. Η κηδεία του 23χρονου πυροσβέστη, Γιώργου Ζυμπίδη, θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη στην Καστοριά.

Με πληροφορίες από: Newsit, Topontiki, Enikos