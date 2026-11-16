Ο Οδυσσέας Δήμας ελεύθερος με περιοριστικούς όρους για την υπόθεση ντόπινγκ

Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Οδυσσέας Δήμας, πρώην προπονητής άρσης βαρών και αδερφός του Ολυμπιονίκη Πύρρου Δήμα, μετά την απολογία του που διήρκεσε μία ώρα. Η απολογία του πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας, 16 Νοεμβρίου 2026, για την υπόθεση ντόπινγκ, στην οποία αντιμετωπίζει κατηγορίες σε βαθμό κακουργήματος και πλημμελήματος.

Στον 58χρονο πρώην προπονητή επιβλήθηκαν συγκεκριμένοι περιοριστικοί όροι, όπως η απαγόρευση εξόδου από τη χώρα και η απαγόρευση ενασχόλησης με την προπονητική στο άθλημα της άρσης βαρών. Οι όροι αυτοί αποφασίστηκαν από την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο Οδυσσέας Δήμας ενημερώθηκε από την ανακρίτρια ότι διώκεται πλέον και για χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε βαθμό κακουργήματος σε βάρος του 15χρονου γιου του. Η κατηγορία αυτή τον οδήγησε σε έντονη συναισθηματική φόρτιση, με τον ίδιο να ξεσπά σε κλάματα και να αρνείται κατηγορηματικά ότι έκανε κάτι τέτοιο.

Ο πρώην προπονητής κατηγορείται επίσης σε βαθμό κακουργήματος για παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία ουσιών που μπορούν να ενισχύσουν την αγωνιστική απόδοση των αθλητών ή να συγκαλύψουν μια τέτοια μεταβολή. Επιπλέον, του αποδίδεται κατηγορία πλημμεληματικού χαρακτήρα για παραβίαση της νομοθεσίας περί φαρμάκων.

Η απολογία και η άρνηση των κατηγοριών

Ο Οδυσσέας Δήμας αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες που του αποδίδονται. Σχετικά με τη χορήγηση ουσιών στον γιο του, υποστηρίζει ότι το σκεύασμα που του έδωσε ήταν νόμιμο και δεν ανέφερε στη συσκευασία την απαγορευμένη ουσία οξανδρολόνη, η οποία ανιχνεύθηκε στον οργανισμό του παιδιού. Φέρεται να ισχυρίστηκε ότι ουδέποτε είχε εμπλοκή σε προμήθεια και χορήγηση αναβολικών σε αθλητές.

Στο απολογητικό του υπόμνημα, ο 58χρονος υποστήριξε ότι τα σκευάσματα που κατασχέθηκαν στην κατοικία του προορίζονταν αποκλειστικά για προσωπική του χρήση. Διευκρίνισε ότι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τυχόν διακίνηση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, τονίζοντας πως όλα τα σκευάσματα που βρέθηκαν τα κατείχε για δική του χρήση.

Η εκδοχή του για τα κατασχεθέντα σκευάσματα

Σύμφωνα με την εκδοχή του Οδυσσέα Δήμα, τα περισσότερα από τα κατασχεθέντα σκευάσματα ήταν νόμιμα σκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στον κατάλογο απαγορευμένων ουσιών της WADA. Για εκείνα που περιλαμβάνονται στον κατάλογο της WADA, ισχυρίστηκε ότι τα είχε προμηθευτεί για θεραπευτικούς λόγους, καθώς αντιμετωπίζει μυοσκελετικά προβλήματα.

Ειδικότερα, υποστήριξε ότι το 20% των κατασχεθέντων σκευασμάτων αφορούσε απαγορευμένες ουσίες για προσωπική του χρήση, ενώ το υπόλοιπο 80% ήταν νόμιμα φάρμακα που δεν διέθεταν άδεια από τον ΕΟΦ. Φέρεται να υποστήριξε ότι τα συγκεκριμένα σκευάσματα δεν προορίζονταν για τη βελτίωση των αθλητικών επιδόσεων και το ντοπάρισμα αθλητών.

Εξηγήσεις για τις χειρόγραφες σημειώσεις και η έρευνα

Ο Οδυσσέας Δήμας έδωσε εξηγήσεις και για τις χειρόγραφες σημειώσεις που βρέθηκαν στην οικία του, στις οποίες καταγράφονται χρηματικά ποσά από 80 έως 700 ευρώ, καθώς και ονόματα αθλητών. Αρνήθηκε ότι πρόκειται για καταγραφές αγοραπωλησίας συμπληρωμάτων διατροφής. Αντιθέτως, υποστήριξε ότι τα ποσά αφορούσαν χορηγία φίλου του αθλήματος για την αγορά σκευασμάτων που προορίζονταν για αθλητές που είχε προπονήσει.

Όπως τόνισε, «κάποιος φίλος του αθλήματος ήθελε να κάνει χορηγία και μου έδωσε τα χρηματικά ποσά που αναγράφονται στις σημειώσεις (700, 600 και 80 ευρώ) για την αγορά των απαραίτητων συμπληρωμάτων διατροφής που έπαιρναν οι αθλητές», προσθέτοντας ότι οι σημειώσεις υπογράφηκαν ως αποδεικτικά στοιχεία. Η σύλληψη του 58χρονου έγινε την Πέμπτη, 12 Νοεμβρίου, ύστερα από πολύμηνη αστυνομική έρευνα για τη δραστηριότητά του από τον Απρίλιο του 2024. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αδελφός του, Πύρρος Δήμας, είχε πρόθεση να καταθέσει, ωστόσο η ανακρίτρια δεν το επέτρεψε σε αυτό το στάδιο.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos, Ieidiseis