Ντοκουμέντο για τον Διομήδη Κομνηνό, τον 17χρονο νεκρό της εξέγερσης του Πολυτεχνείου

Ένα σημαντικό χειρόγραφο έντυπο, προερχόμενο από τον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, έρχεται στο φως της δημοσιότητας, προσφέροντας μια νέα μαρτυρία από τα γεγονότα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Το έγγραφο φέρει την ημερομηνία 16 Νοεμβρίου 1973 και αφορά τον 17χρονο μαθητή Διομήδη Κομνηνό, ο οποίος έχασε τη ζωή του από πυρά κατά τη διάρκεια των δραματικών εκείνων ημερών. Η αποκάλυψη αυτή έρχεται πενήντα τρία χρόνια μετά την ιστορική εξέγερση, προσθέτοντας ένα ακόμη κομμάτι στην κατανόηση των γεγονότων.

Η αποκάλυψη του χειρόγραφου ντοκουμέντου

Το συγκεκριμένο έγγραφο, το οποίο χρονολογείται την 16η Νοεμβρίου του 1973, αποτελεί μια χειρόγραφη καταχώριση από τον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Η ανακάλυψη και η δημοσιοποίησή του, πενήντα τρία χρόνια μετά την εξέγερση του Πολυτεχνείου, προσδίδει νέα διάσταση στα ιστορικά δεδομένα.

Το ντοκουμέντο αυτό φυλάσσεται σήμερα στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, διασφαλίζοντας τη διατήρηση και την προσβασιμότητα αυτής της σημαντικής πληροφορίας για τις επόμενες γενιές. Η καταχώριση αποτυπώνει τη μεταφορά ενός νεαρού άνδρα, του οποίου η ταυτότητα αρχικά παρέμενε άγνωστη.

Η αρχική καταχώριση ως «άγνωστος»

Ένα από τα πιο ξεχωριστά στοιχεία του εν λόγω εγγράφου είναι ο τρόπος με τον οποίο καταγράφηκε αρχικά ο νεαρός άνδρας. Στα πεδία του εντύπου, όπου κανονικά θα αναγραφόταν το ονοματεπώνυμο, διακρίνονται καθαρά οι λέξεις «άγνωστος» και «ανήρ». Αυτές οι αρχικές σημειώσεις έχουν γραφτεί με μπλε στυλό, υποδεικνύοντας την κατάσταση της μη αναγνώρισης κατά την πρώτη καταγραφή.

Η απουσία ονοματεπωνύμου στην αρχική καταχώριση υπογραμμίζει τις συνθήκες εκείνης της περιόδου, όπου η ταυτοποίηση των θυμάτων ήταν συχνά δύσκολη εν μέσω του χάους και της βίας. Η μεταφορά του νεαρού στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών έγινε χωρίς να είναι γνωστά τα πλήρη στοιχεία του.

Η ταυτοποίηση του Διομήδη Κομνηνού

Η εξέλιξη της καταχώρισης στο ίδιο έγγραφο αποκαλύπτει την ταυτότητα του νεαρού άνδρα. Σε μεταγενέστερο χρόνο, και με διαφορετικό χρώμα στυλό, προστέθηκαν τα στοιχεία που ταυτοποίησαν τον 17χρονο μαθητή. Συγκεκριμένα, με κόκκινο στυλό, έχουν προστεθεί οι λέξεις «Διομήδης» και «Κομνηνός», συμπληρώνοντας το ονοματεπώνυμο.

Πέραν του ονοματεπωνύμου, το ντοκουμέντο περιλαμβάνει και το πατρώνυμο του νεαρού, «Ιωάννου», ολοκληρώνοντας έτσι την πλήρη ταυτοποίηση. Αυτή η προσθήκη με κόκκινο στυλό αποτελεί το στοιχείο που επιβεβαιώνει ότι ο αρχικά άγνωστος άνδρας ήταν ο Διομήδης Κομνηνός.

Ο ρόλος του εγγράφου στην ιστορική μνήμη

Ο Διομήδης Κομνηνός, ως 17χρονος μαθητής, ήταν ένα από τα θύματα που σκοτώθηκαν από πυρά κατά τη διάρκεια της εξέγερσης του Πολυτεχνείου τον Νοέμβριο του 1973. Το έγγραφο αυτό, που βλέπει το φως της δημοσιότητας, επιβεβαιώνει τη μεταφορά του και την ταυτοποίησή του από τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.

Πενήντα τρία χρόνια μετά τα ιστορικά γεγονότα, το χειρόγραφο αυτό ντοκουμέντο από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους προσφέρει μια νέα, απτή απόδειξη των τραγικών στιγμών που έζησε η χώρα. Η λεπτομερής καταγραφή της αρχικής άγνωστης κατάστασης και της μετέπειτα ταυτοποίησης του Διομήδη Κομνηνού αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο για την ιστορική έρευνα και τη διατήρηση της μνήμης των γεγονότων του Πολυτεχνείου.

Με πληροφορίες από: Gazzetta