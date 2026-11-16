Οδυσσέας Δήμας: Ξέσπασε σε κλάματα κατά την απολογία του για τα αναβολικά

Ολοκληρώθηκε σήμερα, Δευτέρα 16 Νοεμβρίου 2026, η απολογία του 58χρονου προπονητή Οδυσσέα Δήμα ενώπιον της ανακρίτριας, για την υπόθεση των απαγορευμένων ουσιών. Η διαδικασία διήρκεσε περίπου μία ώρα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο κ. Δήμας φέρεται να ξέσπασε σε κλάματα, αδυνατώντας να συγκρατήσει τη συγκίνησή του.

Η έντονη συναισθηματική του αντίδραση εκδηλώθηκε όταν κλήθηκε να απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικά με την φερόμενη χορήγηση αναβολικών στον ανήλικο, 15χρονο γιο του. Πλέον, αναμένεται η απόφαση της ανακρίτριας και του εισαγγελέα για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον Οδυσσέα Δήμα

Ο Οδυσσέας Δήμας αντιμετωπίζει μια νέα, συμπληρωματική ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος, η οποία αφορά ειδικότερα την κατηγορία της χορήγησης απαγορευμένων ουσιών στον 15χρονο γιο του. Εκτός από αυτή τη νέα δίωξη, ο πρώην προπονητής άρσης βαρών είναι ήδη αντιμέτωπος με κατηγορίες που αφορούν την παράνομη προμήθεια, αποθήκευση και εμπορία απαγορευμένων ουσιών, οι οποίες επίσης είναι σε βαθμό κακουργήματος.

Παράλληλα, του έχουν ασκηθεί κατηγορίες και για παράβαση της νομοθεσίας περί φαρμάκων, η οποία είναι σε βαθμό πλημμελήματος. Το σύνολο των κατηγοριών συνθέτει ένα βαρύ κατηγορητήριο, για το οποίο ο κ. Δήμας κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις.

Η υπερασπιστική γραμμή του προπονητή

Κατά την απολογία του, ο 58χρονος προπονητής αρνήθηκε κατηγορηματικά ότι χορήγησε αναβολικά στον γιο του. Υποστήριξε ότι το σκεύασμα που έδωσε στον ανήλικο ήταν νόμιμο και δεν περιείχε απαγορευμένες ουσίες. Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι στη συσκευασία του συγκεκριμένου σκευάσματος δεν αναγραφόταν η οξανδρολόνη, η ουσία που ανιχνεύθηκε στον οργανισμό του 15χρονου.

Η υπερασπιστική του γραμμή επικεντρώθηκε στο επιχείρημα ότι δεν είχε πρόθεση να χορηγήσει απαγορευμένες ουσίες και ότι η ουσία που βρέθηκε στον γιο του δεν ήταν γνωστή σε αυτόν ως συστατικό του σκευάσματος που του είχε δώσει.

Η συμπαράσταση του Πύρρου Δήμα

Στο πλευρό του Οδυσσέα Δήμα, κατά τη διάρκεια της δικαστικής διαδικασίας, βρέθηκε ο αδελφός του, ο Ολυμπιονίκης Πύρρος Δήμας. Η παρουσία του είχε ως στόχο την ηθική συμπαράσταση στον κατηγορούμενο προπονητή, σε αυτή τη δύσκολη στιγμή.

Ο Πύρρος Δήμας είχε εκφράσει την πρόθεση να καταθέσει για την υπόθεση, προκειμένου να συνδράμει στην υπεράσπιση του αδελφού του. Ωστόσο, η ανακρίτρια δεν επέτρεψε την εξέτασή του ως μάρτυρα στο συγκεκριμένο στάδιο της διαδικασίας, κρίνοντας ότι δεν ήταν η κατάλληλη στιγμή για τη μαρτυρία του.

Το εύρος της έρευνας των αρχών

Η έρευνα των Αρχών, στο πλαίσιο της οποίας κατηγορείται ο Οδυσσέας Δήμας, αφορά τη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές. Οι κατηγορίες εστιάζουν στο ότι ο προπονητής τους προμήθευε με σχετικά σκευάσματα. Στο πλαίσιο των ερευνών, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε μία κατοικία και σε έναν αθλητικό σύλλογο, αμφότερα στη Γλυφάδα.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ερευνών, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 871 χάπια και αμπούλες, τα οποία εξετάζονται επισταμένως στο πλαίσιο της υπόθεσης ντόπινγκ. Επιπλέον, βρέθηκαν δελτία νεαρών αθλητών, καθώς και χειρόγραφες σημειώσεις. Οι σημειώσεις αυτές περιείχαν ονόματα και αναγραφόμενες τιμές διαφόρων σκευασμάτων, οι οποίες κυμαίνονταν από 80 έως 700 ευρώ.

Επόμενα βήματα και αναμονή απόφασης

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του Οδυσσέα Δήμα, η υπόθεση βρίσκεται πλέον στο στάδιο της αναμονής της απόφασης από την ανακρίτρια και τον εισαγγελέα. Αυτοί θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του κατηγορουμένου, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί και τις εξηγήσεις που δόθηκαν.

Μέχρι την έκδοση οριστικής δικαστικής απόφασης, ο Οδυσσέας Δήμας διατηρεί το τεκμήριο της αθωότητας, όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία. Η δικαστική διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί, με τις αρμόδιες αρχές να εξετάζουν όλα τα δεδομένα της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Enikos