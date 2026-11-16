Η TP Greece συνεχίζει τη στήριξη στην πρόληψη για τον καρκίνο του μαστού

Ο Οκτώβριος, ο οποίος έχει καθιερωθεί ως μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, αποτελεί κάθε χρόνο μια σημαντική υπενθύμιση της αξίας της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης. Με κεντρικό μήνυμα «Built to Last», η TP Greece συνέχισε και φέτος τις δράσεις της στο πλαίσιο του Pink October. Η εταιρεία ενθάρρυνε ενεργά τις γυναίκες να δίνουν προτεραιότητα στην υγεία τους, τονίζοντας ότι η φροντίδα αυτή δεν περιορίζεται σε έναν μόνο μήνα ευαισθητοποίησης, αλλά αποτελεί μια διαρκή επιλογή που τις συνοδεύει σε κάθε στάδιο της ζωής τους.

Δωρεάν υπερηχογραφήματα μαστού: Μια διαρκής προσφορά

Στο πλαίσιο της φετινής της καμπάνιας, η TP Greece προχώρησε στην προσφορά 1.000 δωρεάν υπερήχων μαστού. Αυτή η σημαντική πρωτοβουλία απευθύνθηκε σε γυναίκες εκτός της εταιρείας, δίνοντάς τους τη δυνατότητα συμμετοχής μέσω της ειδικά διαμορφωμένης ιστοσελίδας της καμπάνιας. Η ενέργεια αυτή καθιστά την πρόληψη πιο προσιτή σε ένα ευρύτερο κοινό, ενισχύοντας την πρόσβαση σε απαραίτητες διαγνωστικές εξετάσεις.

Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία, που αφορά τη συμμετοχή γυναικών εκτός εταιρείας, υλοποιήθηκε για έκτη συνεχόμενη χρονιά, αναδεικνύοντας τη συνέπεια της TP Greece στην υποστήριξη της δημόσιας υγείας. Παράλληλα, η παροχή δωρεάν υπερήχων μαστού στους ίδιους τους εργαζομένους της εταιρείας συμπλήρωσε φέτος 14 χρόνια. Αυτή η μακροχρόνια δέσμευση υπογραμμίζει τη σταθερή προσήλωση της TP Greece στην πρόληψη και τη φροντίδα της υγείας, τόσο για το προσωπικό της όσο και για την ευρύτερη κοινωνία.

Ενεργός συμμετοχή στο Greece Race for the Cure

Την Κυριακή 4 Οκτωβρίου, η TP Greece έδωσε δυναμικό παρών για ένατη συνεχή χρονιά στο Greece Race for the Cure. Η εταιρεία συμμετείχε ως Official Volunteer Sponsor, στηρίζοντας έμπρακτα έναν θεσμό που εδώ και χρόνια έχει συνδεθεί άμεσα με την κινητοποίηση του κόσμου και την ουσιαστική ευαισθητοποίησή του για τον καρκίνο του μαστού. Η παρουσία της TP Greece στον αγώνα ενισχύει το μήνυμα της συλλογικής προσπάθειας.

Περισσότερα από 320 άτομα συμμετείχαν στη φετινή ομάδα της εταιρείας, ενώνοντας τις δυνάμεις τους σε αυτή την κοινή προσπάθεια. Η μαζική συμμετοχή τους έστειλε ένα ισχυρό και κοινό μήνυμα για την κρίσιμη σημασία της πρόληψης και της αλληλεγγύης προς όλες τις γυναίκες που αντιμετωπίζουν την ασθένεια, ενισχύοντας την ελπίδα και την υποστήριξη.

Απολογισμός δράσεων: Μετρήσιμα αποτελέσματα στην πρόληψη

Οι πρωτοβουλίες που ανέλαβε η TP Greece στο πλαίσιο του Pink October αποτυπώνουν μια διαχρονική και συστηματική προσπάθεια, η οποία συνοδεύεται από μετρήσιμα αποτελέσματα. Μέχρι σήμερα, έχουν καταγραφεί περισσότερες από 5.000 εγγραφές για υπερήχους μαστού σε επίπεδο τοπικής κοινωνίας. Αυτός ο αριθμός αποδεικνύει την ευρεία ανταπόκριση και την ανάγκη για τέτοιου είδους δράσεις.

Από τις συνολικές εγγραφές, έχουν ήδη ολοκληρωθεί περισσότεροι από 2.800 έλεγχοι. Τα στοιχεία αυτά είναι ενδεικτικά της αποτελεσματικότητας των προγραμμάτων πρόληψης. Επιπλέον, οι ολοκληρωμένοι υπέρηχοι έχουν παρουσιάσει μια σημαντική αύξηση της τάξης του 138% μέσα σε μια περίοδο πέντε ετών. Τα συγκεκριμένα δεδομένα αναδεικνύουν τη σημασία της συνέχειας και της ενίσχυσης δράσεων που φέρνουν την πρόληψη πιο κοντά σε ένα ολοένα και μεγαλύτερο αριθμό γυναικών, συμβάλλοντας στην έγκαιρη διάγνωση.

Εσωτερική ενημέρωση και ενδυνάμωση των εργαζομένων

Στο πλαίσιο της φετινής καμπάνιας, η TP Greece διοργάνωσε στις 23 Οκτωβρίου μια εσωτερική εκδήλωση ενημέρωσης, η οποία ήταν αποκλειστικά αφιερωμένη στον Pink October. Η εκδήλωση αυτή πραγματοποιήθηκε με την πολύτιμη συμβολή και την υποστήριξη του TP Women Committee, τονίζοντας την εσωτερική δέσμευση της εταιρείας σε θέματα υγείας και ευαισθητοποίησης.

Μέσα από μια σειρά επιστημονικών συζητήσεων, αλλά και προσωπικών ιστοριών, αναδείχθηκαν κρίσιμα θέματα. Συγκεκριμένα, συζητήθηκε η διαδρομή μετά τη διάγνωση του καρκίνου του μαστού, τα επόμενα ιατρικά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, καθώς και ο σημαντικός ρόλος των φροντιστών. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η προαγωγή της σωστής ενημέρωσης και η ενδυνάμωση των γυναικών. Η εκδήλωση διεξήχθη σε υβριδική μορφή, επιτρέποντας τη φυσική παρουσία στα γραφεία της TP Greece στον Πειραιά, ενώ παράλληλα προσφέρθηκε η δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης σε όλους τους εργαζομένους, εξασφαλίζοντας τη μέγιστη δυνατή συμμετοχή.

Με πληροφορίες από: Topontiki