Μεγάλη πλειοψηφία ζητά αλλαγή στο σύστημα εισαγωγής στα ΑΕΙ

Μία πανελλαδική έρευνα που διεξήγαγε η Opinion Poll για λογαριασμό του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) φέρνει στο προσκήνιο την ευρεία απαίτηση για μεταρρύθμιση στο σύστημα εισαγωγής στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα. Τα ευρήματα της έρευνας, η οποία παρουσιάστηκε στο 40ό Συνέδριο της Ομοσπονδίας Εκπαιδευτικών Φροντιστών Ελλάδος (ΟΕΦΕ), δείχνουν ότι το 81,5% των ερωτηθέντων κρίνει αναγκαία την αλλαγή του σημερινού τρόπου εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Παράλληλα, αναδεικνύεται η ανάγκη για διασφάλιση της αξιοπιστίας, της διαφάνειας και της ισότιμης μεταχείρισης των υποψηφίων σε κάθε νέο σύστημα.

Η ανάγκη για αλλαγή και οι βασικές προϋποθέσεις

Η έρευνα της Opinion Poll, η οποία παρουσιάστηκε στο πρόσφατο 40ό Συνέδριο της ΟΕΦΕ με κεντρικό θέμα την «Εκπαιδευτική Μεταρρύθμιση και την πρόκληση του Εθνικού Απολυτηρίου», αποτελεί τη βάση συζήτησης για τις προοπτικές αλλαγών τόσο στο Λύκειο όσο και στον τρόπο πρόσβασης στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα αποτελέσματα, όπως αυτά αναφέρονται σε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ΕΕΑ, είναι σαφή ως προς την επιθυμία της κοινής γνώμης για μεταβολές.

Ειδικότερα, το 81,5% των συμμετεχόντων στην έρευνα θεωρεί επιτακτική την αλλαγή του υφιστάμενου συστήματος εισαγωγής στα πανεπιστήμια. Ταυτόχρονα, ένα ποσοστό 80,3% τονίζει ότι οποιοδήποτε νέο σύστημα εφαρμοστεί, θα πρέπει να διασφαλίζει την αξιοπιστία που προσφέρουν οι σημερινές Πανελλαδικές Εξετάσεις. Επιπλέον, το 81,4% των ερωτηθέντων υποστηρίζει την εφαρμογή μιας κοινής διαδικασίας και ίδιων κανόνων για όλους τους μαθητές, υπογραμμίζοντας την ανάγκη για ενιαίο και δίκαιο πλαίσιο.

Τα προβλήματα του υφιστάμενου συστήματος

Ως το σημαντικότερο πρόβλημα του τρέχοντος συστήματος εισαγωγής αναδεικνύεται το άγχος που προκαλεί η μία και καθοριστική εξέταση, ένα ζήτημα που συγκεντρώνει το 53,6% των απαντήσεων. Αυτό το εύρημα υπογραμμίζει την ψυχολογική επιβάρυνση που υφίστανται οι υποψήφιοι λόγω της συγκέντρωσης όλης της προσπάθειας σε μία μόνο χρονική στιγμή.

Ακολουθούν, ως σημαντικά προβλήματα, η πίεση που κορυφώνεται στη Γ΄ Λυκείου, η οποία συγκεντρώνει το 22,6% των απαντήσεων, καθώς και ο περιορισμένος ρόλος που διαδραματίζουν η Α΄ και Β΄ Λυκείου στη συνολική διαδικασία εισαγωγής, με ποσοστό 17%. Αυτά τα στοιχεία αναδεικνύουν την ανάγκη για ένα πιο ισορροπημένο σύστημα που θα κατανέμει την αξιολόγηση σε μεγαλύτερο βάθος χρόνου.

Απαιτήσεις για ένα νέο πλαίσιο εισαγωγής

Οι προϋποθέσεις για τη λειτουργία ενός νέου συστήματος εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι σαφείς, σύμφωνα με τους ερωτηθέντες. Η συντριπτική πλειοψηφία, με ποσοστό 82,9%, θεωρεί απαραίτητη την ύπαρξη κοινής ύλης για όλους τους υποψηφίους. Παράλληλα, το 86,9% απαιτεί οι εξετάσεις να διεξάγονται την ίδια ημέρα σε πανελλαδικό επίπεδο, ενώ το 84,4% ζητά την εφαρμογή κοινών θεμάτων.

Ιδιαίτερα υψηλή είναι και η απαίτηση για αμεροληψία στη βαθμολόγηση των γραπτών. Συγκεκριμένα, το 89,3% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι τα γραπτά θα πρέπει να διορθώνονται από εκπαιδευτικούς άλλων σχολείων, διασφαλίζοντας έτσι την αντικειμενικότητα και την αμεροληψία στην αξιολόγηση των επιδόσεων των μαθητών.

Αξιολόγηση σε όλες τις τάξεις του λυκείου

Ένα σημαντικό εύρημα της έρευνας αφορά την αξιολόγηση των μαθητών σε όλη τη διάρκεια του Λυκείου. Το 60,2% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι η αξιολόγηση των μαθητών και στις τρεις τάξεις του Λυκείου θα αποτελούσε έναν πιο αξιόπιστο τρόπο αξιολόγησης της συνολικής τους πορείας και των γνώσεών τους. Αυτή η προσέγγιση θα μπορούσε να προσφέρει μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα των ικανοτήτων των υποψηφίων.

Επιπλέον, ένα ποσοστό 72,4% θεωρεί ότι μια τέτοια προσέγγιση, δηλαδή η αξιολόγηση σε όλες τις τάξεις, θα μπορούσε να συμβάλει στον περιορισμό του άγχους που προκαλεί η μία καθοριστική εξέταση. Η κατανομή του βάρους της αξιολόγησης σε περισσότερες χρονικές περιόδους εκτιμάται ότι θα μείωνε την πίεση που βιώνουν οι μαθητές.

Χαμηλή ικανοποίηση από το σημερινό λύκειο και προτεραιότητες

Η έρευνα καταγράφει, παράλληλα, χαμηλά επίπεδα ικανοποίησης από την εκπαιδευτική λειτουργία του σημερινού Λυκείου. Μόλις το 24,8% των ερωτηθέντων δηλώνει πολύ ή αρκετά ικανοποιημένο από το υφιστάμενο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Αντίθετα, το 40,6% δηλώνει λίγο ικανοποιημένο, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό, το 31,3%, δηλώνει καθόλου ικανοποιημένο, αναδεικνύοντας την ανάγκη για ουσιαστικές βελτιώσεις.

Ως σημαντικότερη προτεραιότητα για την αναβάθμιση του Λυκείου αναδεικνύεται η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της ικανότητας αξιολόγησης πληροφοριών. Αυτή η προτεραιότητα συγκεντρώνει ένα ποσοστό 46,7%, υποδηλώνοντας την επιθυμία για ένα εκπαιδευτικό σύστημα που θα ενισχύει τις αναλυτικές δεξιότητες των μαθητών και την ικανότητά τους να επεξεργάζονται πληροφορίες.

Με πληροφορίες από: Topontiki